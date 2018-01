La maquinaria encima de Corral

By Don Q. Chillito on 17/01/2018

En la entrega pasada les comentaba, mis estimados lectores, que estaríamos por ver a los que han estado agazapados y que sirven solo a sus muy mezquinos y particulares intereses. Que veríamos a esos que se desgarran las vestiduras gritando un cambio, pero que en realidad son posturas de fachada, de engaño; porque son “amantes” de cómo son las cosas hoy y de la corrupción, viven de ella, necesitan de la corrupción para subsistir, la corrupción es su alimento, el amasiato su cobijo de identidad.

Recuerdan ustedes, estimados lectores, aquel monstruoso fondo de manejo discrecional utilizado por Carlos Salinas denominado “Partida Secreta”, que incluso al final de su mandato desaparecieron todos esos recursos y que jamás fue auditada, revisada y sin conocerse a ciencia cierta el destino final de todos esos recursos concentrados fuera del presupuesto federal por la presidencia de la República de ese entonces, salvo que se conoció que mas de 450 millones de dólares fueron otorgados (de esa partida secreta) al empresario Carlos Peralta y depositados en Suiza a favor de Raúl Salinas de Gortari… pues bien mis amigos lectores esa “partida secreta” es similar a la que HOY el Gobernador Javier Corral demanda se le entreguen recursos denominada “FORTAFIN” en donde la presidencia de Enrique Peña Nieto dispone de la dispersión de los recursos a su voluntad y antojo, es mas, es una cuenta que ni los mismos Diputados Federales conocen ni montos ni destinos en dispersión y lo mas grave, es una cuenta que se ha sobregirado en presupuesto asignado a voluntad del presidente, esta partida “FORTAFIN” tenia asignado un presupuesto de 3.244 mil millones de pesos y ejerció una erogación de recursos por 32.8 mil millones de pesos y es ahí donde pone el dedo en la llaga el Gobernador Javier Corral.

Obviamente, con ello pone al descubierto, toda la discrecionalidad de los recursos a capricho y conveniencia del presidente Peña Nieto, por supuesto que duele y mucho y mas en tiempos electorales donde el presidente Peña Nieto necesita seguir comprando voluntades, ese es el meollo del asunto y eso es lo que se quiere acallar por los PRIistas al precio que sea y a la brevedad.

De ahí la rabieta PRIista, quienes lejos de buscar acabar con la impunidad y discrecionalidad presidencial por supuesto buscan ocultarla, acallar la denuncia del Gobernador de Chihuahua… Son los beneficiados en tiempos electorales.

No nos andemos por las ramas, el asunto es la discrecionalidad en el uso de los recursos federales provenientes de las aportaciones de los contribuyentes y que ha quedado al descubierto la partida, el abuso, el peculado, la transferencia y la tranza, si la denuncia es hoy, mañana o pasado mañana es la forma, pero el fondo es lo importante y es por ello que el asunto por supuesto que es político, hecho por un político, actuado por un político en contra de políticos, desnudando políticos en tiempos políticos ¿y…?

El fondo es lo importante, las firmas es lo de menos, recordemos como funciona la “puerta giratoria” en la justicia donde el fondo no incide para que las formas dicten libertad a asesinos, violadores, etc. y es lo que gritamos como injusticia pues entonces hoy actuemos con justicia y apoyemos al gobernador dejando atrás el lloriqueo por no poder ser parte de los actores y liderazgos.

Si realmente creemos que este es el mal de México, hagamos la causa de Corral como nuestra porque en ella todos somos los actores.

Vaya vergüenza NACIONAL las graves denuncias hechas en los noticieros de Telemundo en Estados Unidos donde descubren el robo, fraude con los fondos de la ayuda internacional a los damnificados por los sismos, como si no tuviéramos más vergüenzas que asumir en este pais donde la etiqueta es la CORRUPCION, vivimos hoy los tiempos mas vergonzosos para el país, nos estan desnudando en el exterior y exhibiéndoos como un pais de corruptos, ladrones y criminales, vivimos los tiempos de La Casa Blanca y la Casa de Malinalco.

Ya se dieron las primeras manifestaciones para pedir la entrega de Cesar Duarte en El Paso, siendo esto una reacción que se dará como fichas de dominó recordando que la izquierda tiene poder de convocatoria del otro lado del río Bravo.

Las fichas de actores se comienzan a mover, la menos el “Puma” el Arq. José Luís Rodríguez de Ciudadanos Vigilantes, ya comenzó y no se vale que lo señalen como que es un asunto electoral o que busca un beneficio electoral… porque si lo es y se vale…

¿Estas o no estas? Esa es la cuestión, por lo que las declaraciones en el sentido de que se asistió al mitin y a la convocatoria local al Maria Bonita del Gobernador Corral por mera cortesía no son sinceras, o al menos honestas, ya que la cortesía no conlleva una asistencia forzada porque ¿estas? o ¿no estas? con el gobernador en su lucha por la #justiciaporchihuahua.

Vas o no vas convencido de que es lo correcto, ya que las medias tintas es de personas sin palabra y no confiables.

Vas, porque quieres sumarte o mejor no vayas y descubre tu postura públicamente y esto viene en referencia a la declaración de Alejandro Loaeza sobre su asistencia al mitin de Corral en Chihuahua.

Antes de la declaración a Don Q. le gusto mucho ver su presencia en primera fila, pero después de su declaración simplemente Don Q. se puso a pensar…

No cabe duda que a Rodolfo “El Guerito” Martínez le gusta el chupirul y dar topes ya que quiere que los contribuyentes le paguemos su actividad proselitista al no separarse de su cargo de dizque “Administrador de la Ciudad”, es de todos sabido que ha vivido del presupuesto y sin él no tiene oxigeno para vivir, inepto y poco ético que lo lleva a ser descarado, ya es demasiado que Cabada lo lleve como suplente en la planilla de re-elección, un lastre verdaderamente para todos los independientes no nada mas para Armando Cabada.

Como nos vamos a divertir con el Cínico Sindico Aarón Yánez cuando se formalice su candidatura a Diputado, no cabe duda, solitos nos dan material de trabajo y con este sujeto el material es extenso.

Sobre aviso no hay engaño, vamos a estar en tus mítines proselitistas con toda nuestra artillería de denuncias sobre el ejercicio de tu triste carrera y los nexos con Serrano, con los hechos sobre tu gestión en la Sindicatura… pobre PRI no tiene de donde tomar valores.

“La gallardía del hombre no se mide por su navegar en aguas tranquilas, se mide por su inteligencia y valentía navegando en aguas bravías para lograr llegar a puerto seguro”… Don Q.Chillito.