La incompresión del triunfo reprimido. Envidia.

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 28/07/2017

Carlos Felipe Carrasco Vega

Envidia (nombre femenino), sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. – Google

Tanto pecado capital como dolor de cabeza, la envidia es un vicio que corroe a quien la alimenta y a veces da estrés a quien recibe, si bien es producto de la carencia y deseos frustrados de un@ hacia otr@, siempre que influye la trinidad de la naquez (Enojo Envidia y chisme) hay problemas. Aquí daré mi explicación de lo perjudicial en la mente (a nivel intergaláctico) y en la vida cotidiana.

La envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás – Google

El agua turbia no muestra los peces o las perlas, lo mismo pasa con la mente –Buda

A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga… – Thalia

¡Hay amiguis se te ve bien ese vestido! (La honestidad de frente), o la frase en la primaria famosa aquella de: “Ojalá esos cacahuates te hagan daño”, son algunos ejemplos inocentes de la manifestación de la envidia que, a pesar de no respetar estatus social, coeficiente intelectual o cantidad de vaselina en el cabello, es muy simple no verse afectado por ella, claro, l@s enemig@s imaginari@s con cuentan (Facebook lo sabe).

Ya sea por ropa nueva, trabajo nuevo, empresa nueva o novi@ nuev@, siempre hay alguien a quien no le agrada la idea de que te sucedan esas cosas a ti; es más, no necesitas conocerle. ¿Quiénes son l@s envidios@s? aquell@s quienes intentan menospreciar tus logros y que intentan dar problemas para que se retrasen los resultados o te desmotives. En cada cuadra hay al menos un@ chismos@, un@ envidios@ y un@ amargada@, generalmente son amig@s l@s tres.

En un contexto “plástico” (palabra de moda, inentendible para muchos), la envidia es la manifestación del ego al momento de ser desmentido. El ego nos dice “como deberían ser las cosas” y en una mente mediocre, el ego aporta mucho, elabora un estilo de vida muy lejos del real en cuestiones materiales (poco dinero pero gastar como rico -apariencia-); entonces, al rodearte de gente que complementa su necesidad de ser como el/la envidios@ quiere, le das cierta estabilidad; pero cuando logras algo que los demás no tienen, el ego de el/ella empieza a manifestarse, creando inconformidad, descontento que se traduce a envidia y posteriormente si se sigue alimentando: rencor.

Una persona envidiosa es una mente cuadrada, que no busca avanzar más de su estabilidad (traducido en miedo al fracaso).irónicamente la mediocridad es el miedo a fracasar, y se sabe que la única manera de vencer la mediocridad es avanzar, progresar y hacer las cosas aunque te estés derritiendo de miedo. En este mundo globalizado, se ha democratizado la vida, los estatus sociales y el pensamiento, vivimos en egoísmo y en competitividad y lo más preocupante es que inclusive los mediocres forman parte de esta competitividad, anhelando lo que jamás tendrán por su apatía o por su miedo y son ellos quienes se dedican a frustrar las ambiciones de cualquiera, por eso es importante “arrancarlos de raíz” eliminándolos de nuestra vida (sin connotación homicida aclaro).

Cuando se te hacer que una persona envidiosa a tu vida, no te comportes como ella, no hables como ella para que no te conviertas en el tipo de persona que no quieres ser. ¿Cómo identificarlos?

Son quienes te CRITICAN en público, buscan exhibirte y ridiculizarte para “convencerte” de que ser diferente a ellos está mal. DESMOTIVAN, nunca recibirás de ellos una muestra de apoyo asertiva (desde cargar cajas a pintar tu nueva estética nice). TE FELICITAN FORZADAMENTE. Son quienes te abrazan, abren los ojos como huevo cocido, levantan la ceja y la expresión y hablan en un tono “infantilizado” la puedes apreciar a detalle por casi 30 segundos (Las expresiones reales no duran más de 1 segundo). Curiosamente imitan tus mismas expresiones; ósea ¡Mentira!, Para mayor información por favor leer mi artículo de detección de mentiras. conozcan mi parte 1 y mi parte 2. INSEPARABALES. Te jura que estará al pendiente de ti y te ayudara en todo… pero al pedirle ayuda, responde con excusas. La envidia es antipatía hacia la persona por lo que la solidaridad y la filantropía no se manifiestan, recuerda, el ego es “amarse así mism@”; así que no te darán muestras de afecto. INTENTA ROBARTE EL MERITO, diciéndote: “sin mí no harías esto”, “yo lo hubiera hecho mejor”, “está bien tu idea pero yo…” SE TELETRANSPORTA. De repente desaparece de tu vida poco a poco, alejándose aun a pesar de ser tu amig@s jurando que te ayudaría (reforzando el punto número 4). CRITICA a todos y a todo. Si habla mal de otros, ¿Qué te hace pensar que no lo hace de ti? Recuerda la santísima trinidad de la naquez (ENOJO, ENVIDIA Y CHISME). La envidia es consecuencia de que les molesta de lo que tienes y quieren que los demás crean que lo que tienes no están bueno como tú crees”, eso se llama chisme.

Las personas envidiosas son como el hambre, no las puedes evitar, pero si puedes evitar que influyan en tu vida. Dan problemas, muchos dolores de cabeza; así que lo recomendable desde mi humanista y casi puritana mentalidad, es confirmar y desmentir rumores con hechos.

Recuerda, eres lo que piensas y si te comportas como ell@s, terminarás pensando como ell@s y será como ell@s y te aseguro que tu éxito se vendrá abajo pues el éxito no es compatible con la mediocridad. Para mayor información sobre este tema, favor de leer mi artículo “METAFISICA: todo es mental”

“Nos preocupamos por la barba cuando podríamos estar perdiendo la cabeza”, esta frase nos indica el valor de las prioridades, y los demás jamás son prioridad cuando entre nosotros hay inestabilidad. Si eres lo que piensas y atraes a lo semejante, poco a poco te estarás alejando de la gente que te perjudica (siempre y cuando tú no perjudiques), es física, no magia, solo física.

Atentamente “la comadre que jamás quisieran tener”: YO