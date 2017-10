La Gran Mentira hacia el Gran Engaño

By Raúl Sabido on 09/10/2017

Lic. Raúl Sabido

“Incauto será aquel que no pueda distinguir la verdad de la mentira, quien se deje llevar por la mentira y actúe en consecuencia como si fuera verdad, engañar será el acto por medio del cual hago una promesa de una acción noble hoy, la elevo a ley y por sus tiempos no me afecta y a posteriori, esa misma ley, por el poder y capacidad de acción que tengo sencillamente la cambio.”

Los Sismos nos han dejado lecciones de aprendizaje fundamentales para nuestras vidas, principalmente lecciones de aprendizaje de vida, humanidad y convivencia que inobjetablemente reconfirmamos que en los mexicanos están más que presentes y vivas esas cualidades que diferencian a los humanos y entre humanos.

Pero no todo es positivo para todos ya que unos han considerado a los otros como incautos, como personas que en su dolor y sentimientos encontrados carecen, en ese momento, de las habilidades necesarias e intuitivas para poder encontrar la verdad entre tanta mentira.

El primero en armar una estrategia para ayudar a los damnificados con fondos que poseen los partidos políticos fue Andrés Manuel López Obrador a través de Morena, su partido, de ahí le siguieron todos los demás grandes y chiquitos, nos dimos cuenta desde el principio que el objetivo de los demás era destruir la trampa que les había puesto AMLO / Morena, la puja comenzó hasta llegar al ofrecimiento “popular” del PRI donde comprometían, según ellos, todos los recursos que les otorgaría el Instituto Electoral Nacional por el resto del 2017 y el 2018 y fueron mas allá, proponían la eliminación total de los recursos públicos a todos los partidos, sonaba muy interesante la propuesta además de muy popular, caía bien al electorado, también propusieron ahorrar recursos públicos a través de la eliminación de los plurinominales en el Congreso y en los Estados.

Hasta ahí todo es excelente, el PRI se identifica con las necesidades del país del momento y se monta en las causas sociales demandadas desde finales del sexenio Calderonista y que se venían manejando insistentemente por la sociedad en redes sociales y algunos medios de comunicación, bombo y platillo en el anuncio con la entrega de la propuesta del PRI ante el Instituto Electoral, toda la plana de politicos de peso del partido en la foto, avalando la propuesta de su líder temporal político, los gritos y los aplausos hacían vibrar a los presentes, era un evento popular priista, era el regreso del PRI al camino de la identificación social, discursos de los lideres del Congreso que son amplios conocedores de las leyes, por fin el PRI había encontrado la llave mágica para que todos los recursos de los partidos se fueran a los damnificados de los sismos.

Poco tiempo les quedó de gloria a los del PRI ya que comenzaron los desmentidos, las razones y la ley a poner en evidencia que nos estaban engañando.

Algunos analistas de la capital del país desmintieron la nobleza de la propuesta del PRI y la estrategia politica del PRI era simple:

1.- Llevar al pleno de la Cámara de Diputados las propuestas del partido, difundirlas en la sociedad y aprobarlas, pero nunca bajarlas a los Congresos de los Estados para darle fuerza Constitucional.

2.- Por los tiempos, las propuestas de cambio a la Ley Electoral no podrían tener vigencia sino hasta las siguientes elecciones del 2024, y las intermedias que hubiese, por lo tanto los recursos de los partidos quedarían intocables para las próximas elecciones, o sea “TODO pasó pero NO PASA NADA.”

Después de las elecciones 2018 se volvería la Ley Electoral a su estado en que estaba antes de ser cambiada ya que el objetivo mediático ya no era necesario y muy seguro seria que el asunto hubiese pasado ya al olvido colectivo, con sus seguras protestas pero el daño no seria ni siquiera mínimo para ese entonces.

Esa fue su estrategia para desbaratar el tsunami que activo Morena por conducto de Andrés Manuel López Obrador, mintiendo y engañando, jugando con el poder y la inteligencia de los mexicanos.

Es de reconocer la postura sumisa y de muy bajo nivel del líder del PANISMO nacional exclusivamente en este asunto, apoyo pero silencio fue su estrategia porque sabía que era un engaño total, un manipuleo de las necesidades y un fuerte intento por opacar el dinamismo de la actividad de Morena en la ayuda con fondos a los damnificados.

El único Fideicomiso existente de partido alguno que esté siendo promovido y creciendo con recursos es el que apertura Morena, todos los demás fueron simulacros.

Morena tomará recursos electorales para ayuda a los damnificados y será severamente sancionada por la autoridad electoral, pero hasta después de las elecciones dado que no podrán hacerlo antes porque perderían mas de lo que pudieran obtener.

AMLO va firme una vez más hacia la presidencia de la República como lo fue en el 2006, en el 2012 con la enorme diferencia que son más sus simpatizantes que en esos años y están más preparados.

Para poder sacar candidato a la Presidencia de la República la coalición PAN-PRD y sus chiquitines está sobre la mesa que el candidato sea INDEPENDEINTE / CIUDADANO, que no milite en partido alguno de coalición…. Y acaba de haber una renuncia a partido más que oportuna…. Esto es política a la inversa, el arte de engañar.