Los ciudadanos mexicanos estamos viviendo las consecuencias de una decisión Unilateral con grandes repercusiones en la economía personal, familiar y de empresa; simplemente nos pegan en el bolsillo, y no solamente en el precio del combustible sino en todo las repercusiones que conllevará el incremento, atroz, en los precios de los combustibles ya sea gasolina, gas, diesel, combustóleo, etc.

Además de haberlo hecho en contubernio gobierno y los partidos PRI y sus rémoras, PAN Y PRD; en la traidora Reforma Energética nos han mentido desde el principio, desde que comenzaron a ventilar su interés en llevar a cabo la reforma.

Jamás hablaron con la verdad y quien sabe que mas este escondió que aún no lo podemos descubrir, pero de que habrá más sorpresas que dañan el patrimonio nacional y a los ciudadanos lo va haber, ya no podemos esperar nada bueno de este triunvirato de partidos que han hecho más que ser serviles al poder, a pesar de que supuestamente representan a la ciudadanía.

Nos pueden salir con que los partidos son autónomos y no representan más que a sus propios intereses, siendo otra mentira mas porque viven de los recursos del erario público y el erario público es formado por las aportaciones de los ciudadanos. Los partidos firmaron el pacto por México y lo llevaron a cabo a través de los diputados y senadores y estos jamás recurrieron a los que representan, los ciudadanos.

Se ha anunciado ya el incremento a la gasolina y diesel, un asalto al bolsillo de los ciudadanos ni duda cabe. Ha despertado tanto encono en la ciudadanía que solo alcanzaremos a darle un pellizco nalguero, con nuestras protestas y berrinches, a la alta clase política del país, y lo saben, nos tienen bien medidos.

Independientemente de cómo queden los precios en Juárez, debe ser $12.44, son $1.88 pesos más cara que el último día del 2016, esto significa un aumento del 17.8% por litro.

Es decir, un tanque de 60 litros costaba llenarlo $633.60 y el día de hoy el mismo tanque costará $746.40 representando una salida de tu bolsillo de $112.80 adicionales.

El precio en El Paso por la misma gasolina es en promedio de $1.99 USD por galón, que a pesos mexicanos, con una paridad de $ 20.60 (casas de cambio ayer), el precio por litro resulta a $10.96 más lo que llegarás a gastar en el cruce.

¿Conviene o no conviene cargar en El Paso?

La diferencia por litro Juárez-El Paso es de $1.48 y en un tanque de 60 litros es de $88.80; en el cruce por puentes de paga gastarías $87.80 pesos por lo tanto salvo que cruces por otras situaciones y adicionalmente cargues tu tanque es conveniente comprar allá, pero cruzar para cargar solamente no es costeable, por lo tanto, la temida fuga de compradores no funciona, a menos que cruces por los libres, pues tu ahorro real sería $88.80 por tanque de 60 litros.

Hasta hoy, no ha salido ningún diputado federal por Juárez, ni ex diputado alguno de esos que aprobaron muy “convencidos” la Reforma energética a defender o aclarar públicamente la situación de las gasolinas, el gas, la luz, el diesel, etc. Y creo que menos saldrán a explicar porque se desencadena una espiral de incrementos en todos los productos de la Canasta Básica y no básica de los mexicanos todos, incluyendo la ruta para los que no tienen auto, aquí se golpea a todos, clase media y pobres.

No me ha sido posible encontrar claramente la descripción de la fórmula para el manejo de los precios de la gasolina, pero no me queda duda, cuando suban y suban los precios del petróleo todo se encarecerá por efectos de la misma fórmula a los energéticos y petroquímicos.

Dentro de la fórmula no se encuentra el precio de compra LAB refinería, no se nos da a conocer y ahí está la clave del negocio gasolinero del grupo del gobierno.

Ya es tan descarado el negocio de las gasolinas, que los del gobierno lo defienden a capa y espada que no hicieron la Refinería que le fue autorizada a Calderón, solo hicieron la barda, obvio los ladrones y traidores no se iban a clavar el puñal, ¿o si?.

El gobierno para seguir con todos sus beneficios, como los 150,000 a los diputados de bono incomprensible, necesita sacarnos dinero de los bolsillos, y este 2017 lo va hacer con singular alegría, claro si no comenzamos a ponerle un alto y no seguir pellizcando sus posaderas porque eso les da risa, mientras nosotros lo hacemos por rabia.

Solo que alguien me diga que reforma, que privatización nos ha dado beneficios a los mexicanos, en todos hemos llevado las de perder, ¿o cuál si?