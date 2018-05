La gasolina, un instrumento de saqueo a la nación

By Raúl Sabido on 07/05/2018

Lic. Raúl Sabido

Triste, muy triste es haber sabido el estado de abandono dirigido de la Refinería de Ciudad Madero Tamaulipas que esta prácticamente en paro en la producción de combustibles y sus derivados, lo sabíamos desde hace décadas que esa Refinería estaba siendo descuidada intencionalmente, los mismos trabajadores de PEMEX lo denunciaban…pero, ¿Cuál era, y es, la razón de ello?… desde el “Quinazo” se inició la conducción a paro prácticamente de esa Refinería, al venir su refinación menos de 40% a hoy y continua su caída, su abandono, su falta de mantenimiento, llegará el momento en que será chatarra y se justificara su cierre.

Andrés Manuel López Obrador denunció la situación de la Refinería Madero ahora en su estancia por Ciudad Madero Tamaulipas, situación que constató y recibió de parte de los mismos trabajadores a los que atendió y escucho con atención, pero ¿Cuál es la razón de tener una Refinería prácticamente en paro, sin mantenimiento y dejándola a que se pudra por el salitre del mar? Cuando lo que México requiere es dejar de importar gasolinas de los Estados Unidos y producir sus propias gasolinas, tenemos 6 refinerías y tres estan produciendo menos de la mitad de sus capacidades de refinación, el resto ligeramente arriba de la mitad, pero con fuertes tendencias a disminuir más refinación…. ¿Por qué?

Las capacidades de producción de las Refinerías Mexicanas es la siguiente así como la refinación promedio al cierre del 2017:

Refinería Cadereyta Nuevo León: Capacidad instalada de refinación de petróleo diaria es de 276 mil barriles diarios

diarios Refinación promedio al 2017 es de 150 mil barriles diarios.

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria es de 126 mil barriles diarios.

diarios. En 1990 refinaba 190 barriles diarios.

Actualmente refina el 54% de su capacidad instalada. Refinería Ciudad Madero, Tamaulipas. Capacidad instalada de refinación de petróleo diaria 197 mil barriles diarios

diarios Refinación promedio al 2017 es de 79 mil barriles diarios

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria es de 119 mil barriles diarios.

diarios. En 1990 refinaba 153 mil barriles diarios

Actualmente refina menos de 40% de su capacidad instalada. Refinaría de Minatitlàn, Veracruz. Capacidad Instalada de refinación de petróleo diaria 185 mil barriles diarios

diarios Refinación promedio al 2017 es de 104 mil barriles diarios

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria es de 81 mil barriles diarios.

diarios. En 1990 refinaba 180 mil barriles diarios.

Actualmente refina el 56% de su capacidad instalada. Refinería de Salamanca, Guanajuato. Capacidad instalada de refinación de petróleo diaria 245 mil barriles diarios

diarios Refinación promedio al 2017 es de 158 mil barriles diarios

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria es de 87 mil barriles diarios

diarios En 1990 refinaba 194 mil barriles diarios.

Actualmente refina el 64% de su capacidad instalada. Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Capacidad instalada de refinación de petróleo diaria 330 mil barriles .

. Refinación promedio al 2017 es de 199 mil barriles diarios

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria es de 131 mil barriles diarios

diarios En 1990 refinaba 252 mil barriles diarios.

Actualmente refina el 60% de su capacidad instalada. Refinería de Tula, Hidalgo Capacidad instalada de refinación de petróleo diaria 316 mil barriles .

. Refinación promedio al 2017 es de 228 mil barriles diarios

Diferencia entre capacidad instalada y refinación actual diaria de 88 mil barriles diarios

diarios En 1990 refinaba 214 mil barriles diarios.

Actualmente refina el 72% de su capacidad instalada.

Nuestro país tiene una capacidad instalada de refinación de petróleo actualmente de 1’549,000 barriles diarios y estamos refinando, al cierre del 2017, solamente 918,000 o sea solo utilizamos de nuestra capacidad de refinación, YA INSTALADA, el 59% para producir combustibles y otros derivados del petróleo, o sea que aún se pueden REFINAR 631,000 barriles diarios de petróleo.

En México se consumen en promedio 786,000 barriles diarios de gasolina de la cual el 71% es importado siendo esto 558,000 barriles diarios y 228,000 barriles diarios de gasolina son producidos en nuestras refinerías, el 29%.

A nuestras 6 refinerías llevándolas a su limite de su capacidad instalada podrían refinar 631,000 barriles diarios de petróleo y sacar gasolina y ponerlas al 100% de acuerdo a su capacidad instalada de origen y haciendo lógica sumatorias de capacidad instalada no ocupada de 631,000 barriles diarios mas lo que ya se produce de gasolina dentro de los programas de refinación actual que son 228,000 barriles nos encontramos que se podrían producir 859,000 barriles diarios de gasolina en nuestras refinerías CANCELANDO el programa de importación con solo poniendo a producir a capacidad limite las 6 refinerías…. Sin embargo la capacidad de refinación sigue cayendo y la importación de gasolinas sigue subiendo.

De todo lo anterior cabe preguntarnos ¿Por qué? Porque definitivamente no es fortuito lo que sucede con las refinerías mexicanas ni con las importaciones de derivados de petróleo porque SOMOS PRODUCTORES DE PETROLEO y este es el punto de partida de cualquier estrategia, de cualquier excusa, de cualquier proyecto, de cualquier diagnostico, de cualquier política… SOMOS PRODUCTORES DE PETROLEO con reservas en crecimiento otorgadas a extranjeros y corruptos políticos mexicanos para su explotación, por lo que la gallina de los huevos de oro no estaba muerta, la tenían escondida y esto debe ser una fuerte llamada de atención a los mexicanos, PEMEX conoce perfectamente bien las reservas petroleras mexicanas y sus ubicaciones y es por ello desaparecieron PEMEX EXPLORACION, era obligado por transparencia dar al publico la información y desapareciéndola quedó enterrada la información.

Leí una estudio presentado hace un año por un ingeniero de la UNAM, el Ing. Walter J. Ángel, del cual presento un extracto, que me pareció muy interesante y que, hilvanando lo antes escrito por un servidor, podemos comenzar a deducir que es, y el porque de lo que esta pasando con la industria petrolera nacional, recordando que la PETROQUIMICA NACIONAL también ya la desaparecieron totalmente, incluso la entregaron con todo y planta de Pajaritos Veracruz, una ganga absoluta, un regalo.

Las gasolinas es un negocio creciente para quienes nos la venden, negocio para quien vende el petróleo al que nos lo refina y fíjese usted lo que son las cosas, el petróleo que le surten a la Refinería de Houston su gran mayoría lo surten de la Cuenca de Burgos por la cercanía y no encarece el transporte, mas sin embargo la gasolina PEMEX que se vende en Texas en sus gasolineras es casi un 50% mas barata su venta que a como se vende en México y el precio de costo de ella para la importación a México es superior al precio de venta de esa red de gasolineras PEMEX al consumidor Texano…..entonces?

Por lo tanto, veamos ¿Cuánto cuesta producir un litro de gasolina en México?

“Según la propia ex subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, el costo de producción promedio de PEMEX de un barril de petróleo es de 6.12 dólares; es decir, 122.4 pesos a un tipo de cambio de 20 (¿) pesos por dólar. Cada barril tiene 159 litros de petróleo; cada litro cuesta alrededor de 77 centavos de peso.

Por cada litro de petróleo se extrae aproximadamente un 45 % de gasolina, esta variación depende de la ligereza y calidad del hidrocarburo. Se requieren 2.2 litros de petróleo para producir un litro de gasolina. Un litro de gasolina en refinería cuesta 1.694 pesos.

¿Por qué es tan cara la gasolina entonces?

En México, el precio de la gasolina está determinado de la siguiente manera: 59.6 % es el costo del petróleo, 11.8 % es el costo de distribución y comercialización, 11.3 % el costo de refinación y 17.3 % se paga de impuestos.

Si tomamos un tipo de cambio de 20 (¿) pesos mexicanos por dólar, los resultados son los siguientes:

Petróleo 59.6 % = 2.2 litros de petróleo, es decir 1.694 pesos; distribución y comercialización 11.8 % = 0.199892 centavos de peso; refinación 11.3 % = 0.191422 centavos de peso; impuestos 17.3 % = 0.293062 centavos de peso.

La suma de estos costos nos da un total de $2.378376 pesos por litro de gasolina.

Adicionalmente, considerando la utilidad razonable de entre 20 y 50 %, de acuerdo a la dificultad y riesgo en la operación de bienes y servicios públicos y privados que incluye mermas y robo de combustible, el precio al consumidor debería ser de entre 2.8540 y 3.5675 pesos por litro de gasolina refinada en México y ya puesto en gasolinera.”

Por lo tanto, reflexionemos, el precio de un litro de gasolina en el México productor de petróleo debe ser de entre $2.8 a $3.6 pesos el litro más o menos actualizando datos al día de hoy… ¿cuanto pagas hoy por un litro de gasolina?

Por un lado nos dicen que se basan en los precios “internacionales” del petróleo y esto es una soberana mentira porque NO existe un precio internacional de petróleo, existen diferentes clasificaciones por ser ligero, semi o pesado, de aguas someras o profundas, de tierra o cuenca y ninguna genera una sumatoria para un precio único internacional, por lo tanto el costo del barril de petróleo debe ser el nuestro, el barril mexicano que entregamos para que lo refinen las refinerías mexicanas y las refinería de Houston, el precio de referencia es NUESTRA propia referencia, no hay mas, lo demás es el manto corrupto que nos ponen para que no veamos la realidad.

¿Entonces porque estan desmantelando las refinerías en México?

Raúl Sabido raulsabido@prodigy.net.mx Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Este autor no tiene más publicaciones.