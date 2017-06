La formación de recursos humanos ¿incluye la formación de mexicanos?

By Jorge Luis García Alcaraz on Junio 7, 2017

Independientemente del tipo de primarias, secundarias, preparatorias o instituciones de educación superior en que hemos cursado nuestros estudios (públicos o privados), siempre se nos inculcaron una serie de valores y principios (cívicos y éticos). Yo aún recuerdo cuando todos los días lunes a las 7:30 de la mañana se realizaban honores a la bandera en la explanada cívica de la secundaria y de la preparatoria, pero en la universidad, no recuerdo un solo acto de honores a la bandera. ¿Qué está pasando?

A veces, cuando reflexiono en relación al conjunto de problemas que tenemos como nación, me doy cuenta que en México se han perdido muchos de los valores cívicos que debemos tener como mexicanos. En lo personal, hace dos días, al estar escuchando el himno nacional mexicano en una estación de televisión, me di cuenta que solamente se escucha una versión corta con 2 estrofas de las 10 que tiene y la verdad, personalmente yo, desde la preparatoria no había escuchado el himno nacional completo. Solo lo he escuchado en estaciones de radio y televisión al iniciar y terminar sus transmisiones, pero no en una explanada cívica en un acto público. No quiero ni pensar lo que pasaría si se le pregunta a un grupo de universitarios en relación al número de estrofas que tiene el himno nacional, pero ojalá todos sepan la respuesta.

En relación a la pregunta planteada inicialmente, la verdad es que no tengo la respuesta de qué está pasando con nuestros valores cívicos actualmente, pero si reconozco que como profesor debo hacer un poco más de lo que actualmente estoy haciendo al formar ingenieros, lo cual sin duda requiere de un amplio conocimiento es aspectos técnicos, pero no se debe olvidar que, al formar a ese ingeniero o profesionista cualquiera, también se está formando a un recurso humano y eso debe incluir la formación de valores cívicos y éticos como mexicanos. Ser mexicano no se demuestra simplemente externando nuestro repudio a la construcción de un muro en la frontera norte, ser mexicano es mucho más y muchas veces no es solo culpa de los estudiantes, el responsable de su formación soy yo como profesor en gran medida, pero también es de la familia y de la sociedad.

También, tristemente he observado que, al pasar de los años, los mexicanos sabemos menos de nuestra historia, de nuestros valores e incluso de nuestros derechos, y eso, aunque me duela decirlo, creo que en gran medida es responsable de una pérdida de identidad nacional que se ve a lo largo de todo el territorio nacional. En ese punto considero que, como profesor, debo asumir mi responsabilidad para que, durante el proceso de formación de recursos humanos, también esté formando mexicanos con principios y valores cívicos y éticos, orgullosos de su nación y con el deseo de no volver a escuchar que México es un país del tercer mundo, ya que eso no existe, la diferencia entre un país y otro es solamente su gente.

Francamente, no quisiera que viviéramos la frase “El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” que yo he escuchado al alemán Helmut Joseph Michael Kohl, o bien la frase de Camille Sée que menciona “Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan”. Ojalá podamos aprender a ser mexicanos rápidamente.