La estrategia política de Margarita

By Raúl Sabido on 16/10/2017

Todos en la vida tenemos el derecho divino de buscar y alcanzar nuestros sueños, luchar por ellos, tenemos la obligación de soñar para lograr, lograr para compartir y compartir para trascender, solo los que están muertos vivos no sueñan o que estan vivos muertos, como también hay vivos hijos de su tiznada madre que roban sueños ajenos, o que con sus acciones los limitan o los aniquilan.

Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón comenzó a soñar (proyecto) con ser presidenta de México cuando su marido negoció con EPN / PRI la impunidad de su régimen y la continuidad de su corriente politica, negoció la trascendencia de su estirpe en el proyecto México post Reformas 2018-2024, negoció a un precio muy alto para su partido con la traición hacia Josefina Vázquez Mota candidata del PAN a la presidencia, Margarita Zavala fue la guardián activa de los intereses del Calderonismo en la campaña, coparon a su candidata y como fuerza politica ocuparon el tercer lugar en las presidenciales 2012 a nivel nacional, una debacle total y vergonzosa para su partido.

Margarita Zavala no fue un sujeto pasivo en la administración de su esposo Felipe Calderón como muchas plumas lo quieren hacer ver, fue una mujer activa y muy participativa, ágil en la politica y benefactora en los negocios con la familia, solo basta recordar el historial del hermano y la forma en que detono su fortuna familiar a través de la empresa de negro historial comercial llamada Hildebrando SA de CV.

Hildebrando SA de CV es una empresa familiar constituida el 27 de agosto de 1986 ante Joaquín Talavera Sánchez, notario 50 del Distrito Federal. Diego Hildebrando Zavala tiene 60 por ciento del capital y sus hermanos Pablo, Rafael, Mercedes y Margarita detentan 10 por ciento cada uno. El asiento ante el Registro Público de la Propiedad fue autorizado el 2 de diciembre de 1986.

Y las mañas “patriotas” del proceder de esa empresa se muestran en triquiñuelas para la evasión fiscal, por ejemplo, una de sus direcciones es ”Durengo (sic) 145, Piso 4to, No EXT 195”, colonia Roma en la ciudad de México. En esa colonia existe una calle Durango, pero no ”Durengo”. La alteración de direcciones fiscales por una o varias letras es una forma típica de eludir al fisco. Aun con esa falla evidente, el gobierno federal ha asignado cientos de contratos a esa empresa. Hildebrando reporta varios domicilios fiscales, para recibir pagos en Paseo de la Reforma 295, piso 10, para declarar al SAT en Guamúchil, Casa 4, UH Iztacalco, casa de interés social; como proveedor de PEMEX, la citada “Durengo”, y para reportar sus impuestos de nómina en Sinaloa 107-303, colonia Roma. De acuerdo con su página de Internet, Hildebrando SA de CV tiene mil 300 empleados pero en sus declaraciones fiscales, el pago de impuesto sobre nómina equivale a dos salarios mínimos.

Nadie en su sano juicio, y en buena lid, puede culpar a nadie por las conductas, acciones y negocios de su hermano o de algún familiar directo o indirecto pero aquí hablamos de sociedad en la empresa por lo cual como socia y miembro del Consejo de Administración estaría enterada de todo y las formas y procedencia de los ingresos de la compañía.

Hildebrando SA de CV, una compañía proveedora de servicios informáticos y de gestión de bases de datos, otorgó servicios a clientes selectos y claves en el manejo de información privilegiada y recursos en el sector público: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza, Instituto Federal Electoral, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Desarrollo Social.

También obtuvo contratos en su momento de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV, auténtica caja negra del gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. Se trata de una compañía constituida en 1993, que administra los cobros que hace el Estado por derechos de trámite aduanero y que se integraban a un Fideicomiso que jamás fue auditado.

Recordemos el asunto grave de la Guardería ABC de Hermosillo donde se involucraban a familiares directos de la señora Margarita Zavala, un asunto en el que se vieron obligados a enfrentar no para encontrar los verdaderos culpables sino para proteger a sus familiares propietarios de esa guardería, Calderón y Margarita sabían que el responsable directo, y único, del incendio en la guardería ABC fue el Gobierno de Sonora al intencionalmente incendiar documentos en su bodega continua donde estaban las pruebas que delataban los malos manejos del gobierno estatal y custodiados por la Secretaria de Hacienda del Estado, el no culpar al Gobernador Bours fue negociado con el PRI la gobernatura de Sonora la cual fue para Emilio Padrès del PAN también de triste historia y riqueza personal y con ello quedaron protegidos los Gómez del Campo en el asunto de la guardería, recordemos el activismo de Margarita en este asunto.

Margarita Zavala estaba destinada desde el comienzo de la búsqueda de las candidaturas para la elección presidencial del 2018 como candidata Independiente, ella misma lo advirtió y su marido Felipe Calderón lo refrendó, no es causa de sorpresa que hoy sea candidata independiente, el PAN fue advertido de que si no nominaban a Margarita los Calderón abandonarían el partido…hoy solo Margarita a salido y tiene su porque, recordemos que no tenia el suficiente arrastre para lograr una nominación y el tiempo de registro para ser independiente se le venia encima, ninguno de los motivos que dio en su mensaje son los verdaderos, Margarita renunció al PAN porque se le agotaban los tiempos para registrarse como Independiente, todo lo demás es puro rollo, puro show, pura mentira.

Ahora bien, ¿porque no salen los Calderonistas del PAN? Porque van a intentar construir desde el PAN la candidatura de Margarita para el Frente compuesto por el PAN-PRD-ES ya que la condición de no pertenecer a ningún partido la cumple Margarita, se fue porque se le vencía el plazo y se fue para competir con la ventaja de no pertenecer a ningún partido en el frente.

Margarita no se lleva a nadie del PAN, solo el PAN se quedó sin Margarita, Margarita no es lo que dice ser, Margarita es la parte que disimula que no es.

Veremos pronto el verdadero valor de arrastre de Ricardo Anaya presidente del PAN y veremos la decisión del Frente Ciudadano de esa mezcla de agua y aceite.

Margarita no sueña porque Calderón negocio y anhela el poder…

Margarita pidió la intervención del Trump en las decisiones políticas de los mexicanos. Margarita ve el poder como riqueza y fortuna familiar.

Odebrecht incrementó la fortuna de la familia Calderón, Felipe Calderón fue promotor de Odebrecht en México, Margarita no se puede sustraer a ello, disfruta de la fortuna de Calderón.