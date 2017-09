La deferencia entre bueno y malo

Y si seguimos analizando y enumerando los miles de millones de pesos que se destinan para sostener a los estados en las diversas actividades políticas, así como las pensiones vitalicias de ex presidentes, de ex rectores, ex directores de diversas dependencias gubernamentales y todo lo que significa el gasto público, llegaremos a la conclusión que somos extremadamente ricos para mantener el ritmo que llevamos.

La diferencia es que mientras los funcionarios y partidos políticos gozan de la riqueza que sale de los bolsillos de los millones de mexicanos, que habitamos el territorio nacional y del dinero que llegan de los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, la mayoría de las dependencias de seguridad pública y social carecen de lo más elemental. Lo que impide que todo lo que se legisla se pueda realizar a través de las dependencias creadas para ello. Se difunden programas de gobierno que realmente no se aplican. El engaño es evidente. Lo bueno no se puede contar cuando no existe.

Esta forma de distribuir inequitativamente la riqueza nacional, ha propiciado descontento, impotencia, resentimiento, odio, y vulnerabilidad en la sociedad civil. La mayoría que no participa en las elecciones y que según datos es el setenta por ciento de la población, es por apatía. Su falta de interés e ignorancia en este asunto de la participación ciudadana en la política nacional, propicia el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, así como la desintegración familiar.

La devaluación del peso frente al dólar. La mal nacida Fiscalía Anticorrupción. Los ex gobernadores corruptos y prófugos de la justicia. Los dirigentes perversos de los partidos políticos que contribuyen a la corrupción. La falta de presupuesto para la educación, la salud, la administración de justicia, y la infraestructura urbana exhibe al mal gobierno desde su más alta jerarquía. Mientras el pueblo se distrae con el futbol, en los antros, festejos patrios, festivales tequileros, despensas y televisiones, jamás tendremos justicia social.