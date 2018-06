La calle lo grita, !AMLO será Presidente!

By Benjamín Carrera Chávez on 14/06/2018

Dr. Benjamín Carrera Chávez

Tengo el gran honor de ser el candidato a diputado local por el quinto distrito local de Juárez por morena y por lo tanto de aparecer en la boleta electoral junto a Andrés Manuel López Obrador, más allá de la presunción debo señalar que es un gran reto y una obligación histórica aportar un granito de arena a la transformación real de nuestro país.

Aunque debo ser honesto, esa tarea no es tan difícil, pues tenemos candidato, tenemos proyecto, tenemos equipo y por si no fuera suficiente, tenemos a Tatiana Clouthier como coordinadora de campaña, a la cual agradezco desde este espacio el haberme aceptado la invitación a visitar Juárez la semana pasada, sin duda su presencia en la ciudad catapultó la aceptación por AMLO y dejó felices a miles de los Tatianofans que vivimos en la primer frontera de Latinoamérica.

Debido a la encomienda que me toca desempeñar he tenido la oportunidad de recorrer junto al excelente equipo que me acompaña ya varias de las colonias que pertenecen al quinto distrito, distrito que bien podría ser usado en los libros de texto de economía como un ejemplo de la desigualdad presente en nuestro México, pues por un lado visitamos colonias con graves, serios y terribles rezagos de infraestructura y miles de juarenses soportando una situación lacerante de pobreza y por otro lado tocamos puertas en colonias donde poco falta y en otras, incluso, se vive muy bien, pero la constante en todas las colonias es una excelente aceptación.

Tanto así, que yo que he tenido la oportunidad de participar, o como candidato o como brigadista, durante los últimos 30 años de mi vida nunca había visto una efervescencia como la de esta ocasión, las personas tienen la esperanza en sus ojos, en miles de casas he escuchado que van a votar por morena, por el peje, nos piden banderas y lonas para contribuir a que a AMLO no se la vuelvan a robar, miles de personas quieren que ganemos, la calle lo grita, ¡AMLO será Presidente!

Pero por otro lado, la exigencia de los ciudadanos es muy clara cuando, cada uno a su estilo y manera, les vamos a dar la confianza pero no nos vayan a fallar como los demás partidos, no jueguen con nuestras expectativas, demuestren que son distintos, y me parece que tienen razón, el PRI, el PAN, el PRD y recién, el “Partido Independiente” les han fallado y no les han cumplido, nosotros los de morena no podemos traicionar esa confianza.

Faltan pocos días para salir a las urnas, 16 para ser exactos, en dos semanas tendremos la oportunidad de cambiar el régimen, vamos muy bien sin duda pero no debemos confiarnos, todos podemos contribuir a recuperar la esperanza, por ejemplo convenciendo a una persona cada día de los que faltan para que vote por AMLO y todos los candidatos de morena y de esa forma asegurar que la votación sea masiva de tal forma que no se atrevan a robar la elección.

La esperanza tiene fecha, y es el primero de julio.

¡Morena Va!