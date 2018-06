La Burbuja Hipotecaria en México

By Nancy Carbajal on 05/06/2018

La crisis financiera de 2008 fue producto en gran parte, de la burbuja hipotecaria desarrollada en Estados Unidos, una burbuja dónde los bienes inmuebles incrementaron significativamente su precio.

Si bien México no ha llegado a niveles tan altos de especulación como llegar a una crisis inmobiliaria, en el último año los precios de la vivienda en el país se han incrementado considerablemente, esto no producto de la oferta y la demanda sino por especulación, es decir, no ha sido una necesidad de la población lo que ha incrementado los precios sino sólo el creer que una zona, ciudad o estado tiene posibilidades de desarrollarse y con ello el valor de sus inmuebles.

Durante el primer periodo de 2018, 5% fue el incremento en el monto de crédito individual a la vivienda del mercado tradicional (integrado por Infonavit, FOVISSSTE y la banca comercial) en comparación con el mismo ejercicio de 2017.

En contraparte, el número de créditos que se estima se otorgarán por organismo y tipo de solución (adquisición, mejoramiento y autoproducción) suman más de un millón, de los cuales 643 mil fueron de Infonavit, 71 mil de FOVISSSTE, la banca comercial espera emitir 122 mil créditos, mientras que otras instituciones conjuntan una proporción de 16.8% que se traducen en poco más de 169 mil otorgamientos, afirma la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Uno de los mejores ejemplos de cómo la especulación incide en el precio de la vivienda, es la ciudad de México, aquí los precios de los inmuebles son del doble del promedio nacional y las rentas son significativamente altas respeto a otras entidades del país. Uno de los mecanismos empleados por los especuladores es la compra de tierras con alto potencial de rentabilidad, que mantienen ociosas a la espera de normativas que eleven sus ganancias. Estos predios, que podrían usarse para construcción de vivienda, no entran en el inventario de las reservas territoriales de la Ciudad, dado que son propiedad de particulares.

Si bien en México, la especulación sobre los precios en la vivienda no llegará aniveles tan peligrosos como para desencadenar una crisis, estos incrementos simulados en la vivienda si afectaran significativamente a los trabajadores que buscan hacerse de un patrimonio propio.