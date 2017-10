¡Jacques de Molay, estás vengado!

La historia no debería ser una retahíla de fechas y nombres que de forma tediosa nos dan en la escuela para que pasemos de grado, sino un cuerpo de conocimientos listo para ser interpretado. Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y aunque suena a un verdadero cliché, yo creo que efectivamente así es. Lo demuestra la vida cotidiana, donde la falta de memoria histórica por parte de los pueblos hace que una y otra vez sigamos “eligiendo” a gobernantes mediocres, palurdos, siniestros y sin un solo dejo de visión de estadista, a quienes les importa la obra vistosa y cortoplasista a la decisión difícil y costosa pero apremiante y de impacto en el tiempo. Seguimos creyendo en las mismas mentiras, en las promesas vacías, en la misma retórica y en las gesticulaciones de quienes prometen soluciones fáciles a problemas complejos.

Y continuamos también viendo las cosas como blanco o negro, y no dentro de una continua sucesión de grises como en realidad es la vida. Ni todos los héroes fueron totalmente “buenos” ni todos los villanos completamente “malos”, ni la mayoría de los hechos tan tajantes como para sacar conclusiones absolutamente contundentes. Podríamos tratar cientos (quizá miles) de ejemplos al respecto, pero hoy quisiera hablar de uno que coincide con una fecha que ya está en el imaginario colectivo pero de la que pocos conocen su origen: ¿Por qué los viernes 13 son considerados de mala suerte? Usados en películas de terror, en dichos populares e historias de miedo para niños, los viernes 13 son vistos como fechas demoniacas en donde nuestros miedos mas atávicos se exteriorizan, cuando la historia real es completamente distinta aún cuando representa un hecho por demás penoso de la historia.

En la Europa medieval reinaba la iglesia católica, la cual tenía un control ideológico, espiritual, económico y político férreo y casi monolítico. Pero ese control dependía (y lo sigue haciendo) de la seguridad que le pudiera dar a su feligresía acerca de la preponderancia del Dios cristiano sobre el paganismo de los infieles, y más que nada de su capacidad de coerción y castigo sobre los mismos. Es por ello que el control islámico sobre tierras consideradas como santas (el medio Oriente, principalmente la zona cercana a la ciudad de Jerusalem) se veía como una verdadera herejía. Aunque por supuesto hubo otras razones de mucho peso (el medio Oriente es una zona de comercio y tránsito estratégico aún hoy en día) , los reyes que dependían del cristianismo quisieron darse a la tarea de recuperar para Jehová dichas zonas (y de paso permitir el libre flujo de mercancías y feligreses hacia y desde Europa), de lo cual surgieron las famosas Cruzadas.

En ese mundo caótico y peligroso era un verdadero albur encaminarse a peregrinar hacia Tierra Santa, por lo que nueve caballeros sumamente píos con Hugo de Payns a la cabeza fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón (o para abreviar, la Orden del Temple o Templarios), uno de cuyos objetivos era garantizar que los europeos llegaran sanos y salvos a Jerusalem. La gran diferencia con otras Ordenes que la precedieron fue que no solo era monástica, sino también militar.

Todos sabemos que los viajes ilustran, y que un encontronazo cultural tiene sus riesgos: los Templarios entraron en contacto con los Sarracenos (que eran los depositarios de buena parte de la cultura de la época), por lo que no solo los combaten sino que aprenden de ellos sobre ciencia, tecnología, literatura y filosofía. Una mente que se expande nunca vuelve a su tamaño original, por lo que al saber de otras formas, estilos y paradigmas de vida, los Templarios empezaron a cuestionar su propia realidad, lo cual tiene cierto tufillo a herejía. Sin embargo, y como una prueba más de que Carlos Marx no estaba tan equivocado cuando afirmaba que la ideología se ve supeditada a un contexto económico, fue bastante bien tolerado pues en el camino los Templarios, con el apoyo de varios Papas católicos y las consecuentes excenciones de impuestos hicieron que aquello de Pobres Caballeros ya no fuera tan cierto. Al no tener gastos superfluos como los de los reyes y feudales europeos, las riquezas adquiridas se usaron para invertirlas: la Orden del Temple fue quien inventó el concepto del banco moderno y del cheque (los feligreses en camino a Tierra Santa depositaban su dinero en alguna abadía templaria y recibían un documento con el monto estipulado, así como la seguridad de poder cobrar dicho monto en alguna otra abadía en el lugar de destino), y se dieron el lujo de prestar con un módico interés a reinos, gobernantes y particulares, siendo un motor que dio impulso a la industria y al comercio en la época. Aunado a lo anterior, al seguir siendo una Orden monástica, muchos cristianos al morir le legaban al Temple sus bienes, amasando fabulosas fortunas. Esto no podía por ningún motivo pasar inadvertido para los poderes de la época, tales como el rey Felipe IV “El hermoso” y el Papa Clemente V (que por cierto le debía algunos favorcitos a Felipe IV, al grado que fué el primer Papa que se estableció permanentemente en Francia). Felipe el Hermoso le debía al Temple una singular cantidad de dinero, por lo que tratando de lograr alguna rebajita, trató de ser nombrado Templario honorario, siendo sorprendentemente rechazado.

Comprenderá mi querido lector que el ego de un rey no iba a tolerar semejante afrenta, por lo que cual Trump contra los mexicanos, empezó a fraguar un plan para deshacerse del Temple. El inicio de ello ocurrió precisamente el viernes 13 de octubre de 1307, durante cuya madrugada las fuerzas realistas apresaron a buena parte de los líderes templarios, incluyendo a su Gran Maestre Jacques de Molay. De ahí nació la leyenda de ser un día de mala suerte, ya que la Orden del Temple fué tan trascendental para la historia moderna que las personas que lo vivieron perpetuaron en el ideario popular a este agravio. La historia posterior ha sido motivo de decenas de libros, películas, investigaciones y hasta leyendas.

Mi favorita es la que menciona que estando Jacques de Molay en la hoguera lanzó una maldición en contra de quienes urdieron toda una trama de mentiras y falsas verdades en uno de los procesos legales mas controvertidos de la historia para condenar a quienes tuvieron la arrogancia de creerse más poderosos que un rey, por más hermoso que este fuera. La historia registra que tanto Felipe IV como Clemente V y otros conspiradores clave murieron menos de un año después del dicho ajusticiamiento, y la leyenda continúa pues se dice que 486 años después, cuando los republicanos franceses le cortaron la cabeza a Luis XVI de Francia, subió un ciudadano al cadalso, mojó sus manos en la sangre real y bautizando a la multitud enardecida gritó “Jacques de Molay, ¡Estas vengado!”. Para la próxima secuela de la película de Viernes 13, tal vez sea mucho más intrigante usar una armadura de caballero que una máscara de hockey.