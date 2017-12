Identidad Municipal: Un activo de todos.

By David Gamboa on 04/12/2017

Silente la Dirección de General de Informática y Comunicaciones del Gobierno Municipal de Juárez cambio la identidad gráfica del sitio web oficial que distinguía a Juárez Independiente por Gobierno Municipal.

Es incierto el día exacto en que sucedió, presumiblemente el día primero de diciembre. El registro más reciente con la imagen anterior data del 29 de noviembre vs la imagen que se encuentra el día de hoy.

No hay nada malo con el cambio per se, de hecho podemos considerarlo como adecuado y correcto; pero ello no deja de lado el señalar que la identidad del municipio, la identidad que nos define a todos los ciudadanos juarenses, ha sido utilizada como plataforma para el posicionamiento de la imagen del Alcalde Independiente durante más de un año, no solo en el sitio web, sino en todas las aplicaciones gráficas que emanaron del municipio y, evidentemente, con cargo al erario municipal.

Este es un tema que se ha dejado de lado recurrentemente, pero equivale a que una administración de cualquier partido, se hubiera tomado la libertad de utilizar el logotipo del partido que lo postuló dentro de la identidad del municipio. Que si bien es común que las administraciones mimeticen los colores partidarios en las aplicaciones gráficas y hasta en la pintura de los edificios públicos, colocar el “logo” es otra cosa…

Imagine usted, el logo del PRI o del PAN en la página del municipio, en la publicidad oficial, en los uniformes, en los gafettes, en la papelería institucional, en posters, carteleras, camiones de basura, vehículos oficiales y hasta en las bancas y asadores del Chamizal; como se encuentra hoy día el motto de “Juárez Independiente” o la “i” estilizada que se le asocia. ¡Hubiéramos pegado el grito en el cielo! Lo dejamos pasar olímpicamente…

Estuvo mal y ante la inminencia de las próximas campañas electorales realizan el cambio desvinculando, así nada más, como si no hubiera pasado nada. Como si estos 13 meses de publicidad oficial no hubieran abonado al posicionamiento y a la creación de una “marca política”.

Pero no todo está perdido, debemos aprender de los errores y corregir. La identidad Institucional del Municipio es un activo de todos los juarenses que tenemos la necesidad urgente; de definir en vías de que trascienda en el tiempo y que nos identifique como ciudad y ciudadanos.

Las instituciones son del pueblo y trascienden administraciones. Debemos pensar en una iniciativa que blinde la identidad gráfica de nuestra ciudad y de nuestras instituciones de la voracidad de los funcionarios pasajeros y del pillaje político. Hacerlo así, además, nos traerá beneficios en términos de reconocimiento y confianza para con nuestras instituciones.

En otro momento hablaremos de city marketing o marca ciudad, tema con el que se puede confundir esta propuesta.