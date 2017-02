Homologación gasolinas

Este fin de semana se anuncio que las gasolineras de ciudad Juárez cerrarían a partir del lunes sus operaciones y durante 24 horas, de no haber ningún acuerdo el Paro Gasolinero se extendería el tiempo que fuese necesario, proyectándose posiblemente a una semana de paro, bien por los gasolineros porque esas son las medidas que realmente presionan al gobierno, las marchas, tomas y plantones si no son altamente numerosas no le hacen ni cosquillas a los políticos, se inquietan pero por la risa y no dan un paso atrás, al contrario amenazan con mas gasolinazos, la prueba de lo dicho está en las declaraciones del secretario de SHCP, “tranquilos muchachitos que solo será de un dígito” dijo… el 31% de aumento que ya tenemos, y estamos pagando, mas el dígito del Secretario de Hacienda bueno pues pronto la gasolina habrá subido en tan solo un mes casi el 50%

El precio de gasolinas que fija la SHCP tiene un mínimo y un máximo, quienes están a $15.71 están al precio máximo fijado por la SHCP, el precio de $12.44 es el mínimo precio, lo que vemos en la realidad, después de que el gobierno habla de apertura del mercado es que todas las gasolineras se fueron sobre el precio máximo de venta a excepción de 2 grupos comerciales que hasta hoy venden al precio mínimo.

La SHCP prácticamente con sus reglas del juego OBLIGA a los medianas y pequeñas empresas gasolineras a vender al precio máximo ya que el supuesto “subsidio” de $3,27 por litro no les llega al momento de la compra /pago de la gasolina a PEMEX sino hasta mucho después del cierre de mes calendario y eso después de hacer su declaración y solicitar, no a PEMEX que fue quien les vendió, sino a la SHCP.

Imaginen el juego, ¿qué pasará cuando no sea PEMEX quien les venda?

140 gasolineras en Ciudad Juárez no pudieron otorgar el precio mínimo y sus negocios comenzaron a pagar las consecuencias y tenemos, y debemos, entenderlos porque de hacerlo era una afectación tremenda a sus flujos de efectivo y que pudiera llegar hasta golpear severamente sus capitales de trabajo, no les quedó de otra más que irse al paro gasolinero que al momento de escribir esta colaboración aún no tenían definido si se iban o confiaban con el supuesto acuerdo de homologación de los precios con la gasolina de El Paso Texas., que por cierto en promedio la Regular andará por 2.07 dólares el galón, algo así como $11.89 pesos el litro, una diferencia con los $12.44 que quedaría la supuesta homologación de casi 5%, tomando la venta del dólar en las casas de cambio del puente Zaragoza a $21.50

Nos jugaron el dedo en la boca porque en las fronteras de Tamaulipas tuvieron un acuerdo desde antes de mediados del mes en el sentido de ajustar los precios de la gasolina y se quedaron con el precio mínimo establecido por la SHCP para esa zona, que era más alto que el precio mínimo de aquí en Ciudad Juárez.

Dicen los anuncios del gobierno de la República que si el dólar baja y los precios del petróleo bajan, el precio de las gasolinas bajarán, buen ejemplo, pero lo que no nos dicen es que si esas variables bajan, lo que no baja es el IEPS porque es fijo en pesos, por lo que si baja pagamos lo mismo del maldito impuesto, pero si suben las variables júrenlo que ajustaran el fijo del IEPS.

Las reglas del juego para la compra de gasolina por la red de distribuidores son tan perversas que están direccionadas a:

Que los grupos pequeños no puedan y se vean obligados a vender a los grandes corporativos nacionales y trasnacionales sus empresas.

Que una vez eliminados las pequeñas empresas nacionales los precios sean los máximos los que prevalezcan en el geografía nacional.

Sigue la red de distribución nacional de energéticos la que se pondrá sobre la mesa, en donde el gobierno ha decidido que sea a renta alineando esto hacia la toma por los grandes grupos políticos neoliberales del país, esos que han sido los grandes beneficiarios de la Reforma Energética, la reforma que acabó con la viabilidad de soberanía del país.

Recordemos que todo lo que hoy vivimos es consecuencia del actuar dentro de la filosofía económica Neoliberal que ha regido al país desde 1984 hasta el día de hoy, todo el desmantelamiento de la infraestructura social, industrial, agroindustrial y alimentaria del país hoy nos presenta la factura ante los embates del norte, solo basta analizar una declaración que transcribo:

“México puede hacer lo que quiera pero su economía depende por completo de la nuestra, de las personas que viven en EU y mandan dinero a sus familiares, es difícil que las medidas que decidan nos afecten”

Y, después de todo esto ¿llamar a la unidad en torno al presidente EPN es coherente con la realidad que vivimos hoy?

Cuando nos ha golpeado y humillado tanto que siento que ha sido más que el Sr. Trump.

Unidad sí, pero en torno del México nuestro, ese México donde ya no caben ellos.

EL PARO GASOLINERO es una muestra de que cuando queremos, si podemos. Si los empresarios no entienden que empobrecer más y mas al ciudadano a ellos mismos los golpea, el ciudadano es la base del mercado interno, ese mercado que tanta falta hace hoy, competir en un mercado empobrecido los llevaría a la ruina.