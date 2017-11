Homo Idyotis: Dejar la prepa, subirse para arriba, la tierra plana

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 23/11/2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

La evolución al parecer esta en jaque, pues los grandes descubrimientos científicos están siendo cuestionados por: Cualquiera con internet y un abuso desmesurado de la tolerancia y la libertad de expresión.

Ideas de que los humanos montamos a un dinosaurio y que la tierra es plana y a pesar de que la ciencia ha respondido inquietudes que estimulan el lívido intelectual aún tenemos gente que supone que la leche con chocolate proviene de las vacas color marrón.

¡De acuerdo! Tenemos libertad de pensamiento de credo y de expresión, pero ¿que representa esta libertad? Lo pregunto porque hay una explosión caótica de la libertad a un punto ridículo, incalculable y muy prejuicioso al punto en que Las ideologías se autoimponen y evita la retroalimentación (comunicación).

Gracias a la libertad de expresión y el desarrollo del pensamiento crítico desarrollamos el método científico, el arte del debate y la retórica, que permiten entablar un medio de comunicación apto para que el conocimiento y las ideas puedan ser interpretados dentro de un mismo canal y poder retroalimentar, de aquí nace la tolerancia, la prudencia y los expertos. Las nuevas generaciones suponen que un “experto” es el que más videos de YouTube ha visto sobre un mismo tema y lo que la capacidad de su banda ancha lo permita, este comportamiento ha dado como resultado conspiracionistas de la matrix y Estudiosos de la conspiración” judeoMasonicaIlluminatiHombresdenegroE.T.phone home” , ateos de wifi, “anti todo” y “100tifykoz” y pues nada bueno sale de una colección de información sin analizar que después es expresada con un libre albedrío irresponsable ante una civilización que busca informarse (Y que en si saben del mismo tema).

Hoy, todos se informan, incluso aquellos que no quieren investigar y terminan citando a los anteriormente mencionados y a causa de ello tenemos personas que suponen que las vacas de color café dan leche con chocolate, que el Reggeton lo invento Daddy Yankee (Vil mentira, fue el general y los ilegales), que si le pones nombre gringo a tu hijo va a ser rubio y tendrá éxito en Wall Street o que la tierra es plana por el simple hecho de que cuando miras hacia el frente vez una línea y no un arco. ¿Por qué sucede esto?

En hipótesis podríamos decir que es debido a la desconexión de la realidad producto de la ignorancia o también debido a que la inteligencia no se está estimulado. Un ejemplo de esto son los conspiracionistas que encuentran los argumentos más complicados a un tema simple: Aliens, pirámides, campos de cultivo ¡TODO ES REAL, EL GOBIERNO NOS OCULTA TODO! No es que los que estudian el fenómeno paranormal sean tontos, bueno solo quienes investigan por medio de youtube y se citan refutan y aprueban entre ellos.

Quizás sea la necesidad de ser reconocido o tener cierta fama a costa de cierta información (inteligente o no eso es irrelevante) o quizás en la cabeza de esas personas realmente existen esas ideas y se sienten con el deber de exponerlas aunque las ideas sean irracionales, absurdas o incluso ridículas; pero como en todo caso hay gente a favor y gente en contra, cada uno tenemos la libertad de pensar y actuar con libertad pero él no tolerar replica o critica ya es una ataque y como sabemos el ataque genera conflicto y posteriormente problemas irreversibles.

Si crees que la tierra es plana o los africanos son de chocolate estás en tu derecho de creerlo; pero no intentes persuadir a los demás de que piensen lo mismo y peor aún, no ataques o discrímenes a cualquier pensamiento que es distinto al tuyo; y seamos congruentes, a estas alturas de la evolución intelectual, el pensar que la tierra es plana o que Michael Jackson sigue vivo nos hace dudar de las capacidades de quien afirma tales cosas. Suponer que la tierra es plana es afirmar que si me paro en el puente de soriana Sanders y miro con un telescopio potente ver la torre Eiffel de parís o que las esquinas del planeta terminan en las cascadas.

En esta sociedad donde se democratiza hasta la estupidez, debemos ser conscientes de nuestros actos y también de nuestras capacidades, no podemos criticar las leyes de newton cuando no tenemos ni la prepa terminada, no tenemos facultad de criticar el pensamiento filosófico o teológico de alguien cuando ni siquiera sabemos el significado de universalidad. Si esperas respeto de los demás hacia tu argumento procura que tu argumento no ofenda la inteligencia o a la evolución. Recuerda, las vacas de color café no dan leche con chocolate y santa Claus no es un invento conspirativo de la Coca-Cola y la fabricas de juguetes para controlar tu consumismo.

Somos lo que pensamos, nos juzgan por nuestros actos y nos recordaran conforme a lo que le dejamos a los demás; si te consideras lo suficientemente inteligente como para crear debate, mantén tu argumento y defiéndelo con pruebas, porque una vez que propones una discusión o creas controversia, para salir librado debes tener motivos para defenderte de lo contrario te veas en ridículo y con una imagen poco positiva y no hay peor vergüenza para un erudito que ser clasificado como ignorante; así que antes de opinar sobre la teoría de la evolución de Darwin, lee el libro y documentate, lo mismo respecto a dios (el que quieras) la NASA y el nuevo orden mundial. Has esta pregunta ¿De qué le sirve a los masones ocultarle al mundo que la tierra es plana? ¿Es en que los beneficia?

“Antes de mirar por arriba de tus hombros a otro, asegúrate de no estar encima de los hombros de algún gigante o que tu reflejo no es la sombra al mediodía de un enano”.

Con mis mejores deseos: YO (Me rento para fiestas)