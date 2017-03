Hijos del hipervínculo

Raúl Ruiz

En la entrega anterior examinábamos el tema de la era de la ignorancia. Que es justamente la que estamos viviendo.

Y culpábamos de esta desigual pugna donde la cultura y el conocimiento se desploman ante el brío de la ignorancia, a las instituciones educativas. Por laxas en la exigencia docente, y promotoras de la ignorancia, con programas de pase inmediato desde los primeros años de formación, hasta su titulación automática.

Al mismo tiempo, advertimos que la brecha del desconocimiento se amplía desde el momento en que surge una bifurcación o desvío en el caudal del conocimiento.

Imaginemos que vamos en un tobogán y que en determinado momento puedes ir a la derecha, la izquierda o seguir de frente.

Si decides ir por un lado adquieres conocimiento inútil. Entendiéndose por tal, el que no reditúa en la actualidad, como la filosofía, literatura, y otras materias de las ciencias sociales. Puedes ser culto, pero pobre.

Y si te vas por el otro camino te enfrentas al conocimiento tecnológico pero entras a ciegas pues para manejar con cierto nivel las hebras cibernéticas, requieres no solamente el conocimiento técnico práctico, sino el equipo, y ahí se detiene cuando menos medio siglo nuestro aprendizaje.

Las nuevas generaciones prefieren ir de frente sin tocar ninguno de los dos caminos anteriores y llegan al vacío donde la negrura de la ignorancia los abraza.

Vivimos confundidos. No sabemos qué conocimiento adquirir. Entrarle a la filosofía, la historia, la literatura, no nos atrae pues tenemos que leer mucho y en esta época se perdió no sólo la disciplina de la lectura sino el gusto por conocer a través de las letras.

Y abrazar el segundo camino, requiere igualmente tiempo y dedicación pero además equipo. Lo que nos lleva al analfabetismo digital.

Para saltar la brecha del desconocimiento elemental en materia digital, debemos advertir tres tipos de analfabetismo.

Manejo de la computadora personal

Manejo de software esencial

Background informático

El analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con estas, es decir, por una parte navegar en la web, disfrutar de contenidos multimedia, sociabilizar mediante las redes sociales, crear documentación, etc.

Emilio Lledó. Español. Filósofo, profesor universitario y pensador de nuestra época, ha dedicado su vida al estudio de este fenómeno de la ignorancia.

Con libros como El silencio de la escritura, Elogio de la infelicidad o Los libros y la libertad, asegura que la universidad española no es la misma cuando él estudió. Que hoy, según él, sólo es “un sistema asignaturesco que fulmina el entusiasmo de los estudiantes”. (Yo puedo decir lo mismo del sistema educativo mexicano)

Lledó habla de “la muerte de la universidad en España”, que ha estado, según él, precedida de una lenta agonía. “La culpa la tiene esa concepción cuadriculada de la enseñanza que hace que los alumnos se obsesionen con que están en la universidad para ganarse la vida”, dice.

Y pugna por la fuerza de la cultura.

Este par de entregas que he traído para ustedes se produce por el interés de las lecturas a los temas de Emilio Lledó, quien ha dicho, “Si tuviera que diagnosticar una enfermedad de nuestro tiempo, sería la ignorancia, y quizás también la poca reflexión y el descuido del lenguaje. Pero sobre todo la ignorancia y lo atrevida que es.

Y concluye: “Creo que la ignorancia es una desgracia, como lo es la indecencia, así que si estos políticos no estuvieran sobre mí yo no tendría nada contra ellos. El problema es que el indecente y el ignorante nos gobiernan.”

Otro investigador. Tom Slater. Inglés. En una entrevista sobre esto de la ignorancia como referente de actualidad, comentó: “Me ha interesado este tema y desarrollo mi trabajo a través de la Agnotología , que es el estudio de la ignorancia producida de forma intencionada”.

Quiero traer como colofón, el análisis siguiente: A la era de la ignorancia, quizás le siga la del conocimiento tecnológico en masa, pero mientras tanto sólo son algunos privilegiados los que destacan en este escalón. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y más recientemente Elon Musk.

Elon Musk considerado hoy por hoy el personaje de la innovación mundial. Creador de Zip2, Pay Pal, Space X, Tesla Motors, Solar City, Halcyon Molecular, y otras compañías que son sorprendentes despegues hacia la muy cercana era de los viajes espaciales.

Y concluyo: Hoy deambulamos entre las natas de la ignorancia completa. Los eruditos… en la ancianidad o muertos ya. Los más ilustrados son los “hijos del hipervínculo”, o sea los que dominan el copy/paste y navegan en Google para aprender un poco.

Los demás, ignorantes puros, o analfabetas 2.0