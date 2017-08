Hablar a Espaldas: ¿Simple Hipocresía o Peligro Latente?

By Eduardo Quezada Compañ on 01/08/2017

Lic. Eduardo Quezada Compañ

“Lo más ofensivo que pueda lanzarte a la cara tu peor enemigo no se compara con lo que tus amigos más íntimos hablan de ti a tus espaldas.” – Alfred de Musset

Muchos somos confidentes y amigos de personas que continuamente hablan de la vida de los demás, como si algún poder divino les hubiera otorgado esa autoridad. No lo hacen de una forma que podríamos llamar “casual”, sino que para ellos la hipocresía es un recurso habitual en la comunicación, que les sirve de manera indirecta para reforzar sus valores buscando la complicidad del otro en aquello que critican.

Este refuerzo funciona por oposición, si el otro está de acuerdo conmigo en lo que aborrezco también lo estará en lo que defiendo, en lo que considero que soy. Así, este hábito es propio de mentes inseguras, que con palabras sobre otros no buscan otra cosa que espantar fantasmas.

Además, las personas con esta costumbre no hablan de forma general o aludiendo a detalles irrelevantes. Suelen contar intimidades, juzgar y narrar historias que han sido reveladas por azar o descuido, pero que no dejan de pertenecer a la intimidad de alguien y por lo tanto a un lugar en el que nadie debería entrar sin el consentimiento del otro.

Por mucho que nos cueste creerlo, hablar mal de los demás vende. Engancha, da juego. De hecho existen personas que por sus déficits en verdaderas habilidades sociales, utilizan conversaciones referidas a la vida de los demás para atraer y lograr la atención del resto.

No es extraño pues que creamos que entre nuestro círculo de amigos no hay nadie que nos critica. Si pensáramos lo contrario, no los tendríamos como amigos. Con excepciones obviamente, porque hay a quienes les gusta el masoquismo lírico en este sentido. Les encanta que hablen de ellos, aunque sea mal y con intención.

Ahora, lo normal es que no nos sintamos demasiado felices cuando nos damos cuenta de que alguien nos utiliza de saco de boxeo a nuestras espaldas. Más si es alguien con el que tenemos confianza y con el que compartimos cierta intimidad. Esto pasa mucho en las parejas, en las que uno de los dos, para desahogarse con sus amigos o amigas, no es raro que en algún momento ponga al otro “a escurrir”. Teniendo en cuenta esto y asumiendo que somos humanos, es demasiado categórico afirmar que todo aquel que habla mal de los demás en algún momento es un hipócrita no creen?

Entonces, cuales son los motivos más comunes que suelen ser parte de esas platicas con dolo a nuestras espaldas? Aquí te presento tres.

1. Eres una persona exitosa

En ocasiones las personas hablarán de ti porque has logrado algo que ellos no pueden. Es el progreso que generalmente causa envidia y lleva a los demás a hablar de ti. Quienes son muy exitosos suelen desapegarse de las normas de la sociedad y la cultura.

2. Sienten celos de lo que has logrado hacer de tu vida

Sucede muchas veces que en poco tiempo logras alcanzar cosas con las que otros sueñan, pero no han logrado, esto sin duda generará charlas en cuanto a tus habilidades o a si tienes contactos, si has hecho algo para merecer tu promoción o la consideración de los jefes… La realidad es que cuando haces o recibes algo los demás hablarán de ello.

3. No tienen algo mejor que hacer que hablar de ti

Que los demás se tomen el tiempo de hablar de ti en general significa que no tienen nada mejor que hacer. Todos queremos que nuestras vidas sean más productivas y significativas, y no se limiten a cotillear y refunfuñar.

Como hemos dicho, existen delgadas líneas rojas para detectar la hipocresía, que a veces es sutil y difícil de asumir. Sin embargo, en otras ocasiones empieza a ser un rasgo tan evidente en los demás que ya no vale con estar en alerta. Es el momento de dejar de ser ilusos, por mucho que cueste, por mucho que duela, y prestar atención a saber lidiar con estas acciones, por ejemplo:

1. No actúes

Debes saber y aceptar que no hay nada que puedas hacer.Es probable que puedas convencer o silenciar a una persona, pero no a todos. Sin importar lo que hagas, siempre habrá quienes pensarán distinto, y solo puedes aceptarlo.

2. Comprende que ellos no importan

Las personas que hablan a tus espaldas obviamente no ocuparán un lugar de importancia en tu vida, de lo contrario no estarían haciéndolo. Tu felicidad radica en el progreso y en tus seres queridos. Los que los demás piensen, sientan o hagan no debería afectarte.

3. Sonríe y muéstrate seguro de ti mismo frente a ellos

La respuesta de mayor resultado ante estos individuos es que te muestres seguro, e indiferente. Ríete de la situación y asegúrate de que sepan que eres feliz a pesar de las cosas que dicen, que no afecte tu vida, o tu desempeño. No te sientas victimizado, si hablan de ti quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Celebra el hecho de que los demás sientan la necesidad de hablar de ti.

4. Fortifica tu sistema de apoyo

Todos tenemos amigos y colegas que nos cuidan. Si no los tienes, no desesperes. Empieza a fomentar vínculos, sé amable con tus colegas, haz un esfuerzo para mejorar tu trato con ellos y verás que podrás generar amistades y afectos donde sea que te encuentres.

Por tanto, como consejo final, es recomendable por propia salud emocional no entrar en un juego aún más sucio: No intentes revelar a los demás la hipocresía del otro, cada quien debe ser lo suficientemente responsable para quitarse “la venda de los ojos” con autonomía e independencia.