Gobierno de Coalición en México

By Raúl Sabido on 26/02/2018

En nuestra patria está sucediendo lo inimaginable en materia política en este 2018 y no nos debe de asustar, al contrario ya que durante los últimos 3 sexenios las políticas públicas, las ambiciones y las traiciones a la patria de los neoliberales fueron creando, y acercando, las posibilidades de la generación de la bipolaridad política nacional, o sea, el país se ha dividido en dos grupos, los que quieren el cambio y los que no quieren el cambio para que todo siga igual, para no cambiar nada porque se han enriquecido perversamente disponiendo de los bienes y recursos nacionales, riqueza a costa de la sangre y sudor del pueblo de México.

Los gobiernos de coalición por lo regular son en sistemas parlamentarios pero en su estricta interpretación se entiende que se da por la necesidad de unirse ante las fuerzas contrarias que administran el poder con fuerza de control férreo del país, con fuerzas en el control absoluto del presupuesto nacional, con fuerzas que controlan dictatorialmente las instancias electorales, las policías, las fuerzas armadas, son las fuerzas corruptas que no cederán por la vía electoral el poder a menos que la victoria opositora sea aplastante y es ahí cuando nace la necesidad de coaligarse para poder sacar del poder al adversario que por lo regular son fuerzas de ideología similar cuando se forman las coaliciones en miras de hacerse del gobierno y el control de los Congresos o Parlamentos ya que sirven para poder gobernar, o para tener mayoría en los Congresos / parlamentos para servir de contrapeso al poder vigente.

El Cordón Sanitario se forma cuando distintas formaciones políticas e ideologías se coaligan para poder desplazar a un partido o grupo del poder y que los une en coalición no por las ideologías sino por los patriotismos, las responsabilidades, las necesidades, las condiciones económicas globales del pais, la distribución de la riqueza nacional y los intereses, son coaliciones de ciudadanos, partidos, agrupaciones de distinta índole con un mismo objetivo de desplazar del poder a quien considera que no merece tenerlo porque le a fallado a su patria, los une a través del cordón sanitario como su nombre lo dice para “aislar, eliminar la enfermedad, el virus” y al coaligarse se saben, y son, mayoría.

En el México de hoy la coalición de fuerzas y el cordón sanitario estan teniendo un auge que solo se pudo haber visto en los grandes cambios de la Historia de pais, el hartazgo esta llevando a los mexicanos a formar una especie de muro de contención en contra de todos aquellos que han saqueado, traicionado, vendido, usurpado el poder para enriquecerse desproporcionadamente y se estan aglutinando en un solo rumbo, una mezcla de todo y con todo, coligándose ciudadanos, grupos, partidos, agrupaciones que en un momento fueron antagónicos, diferentes, enemigos.

De los 28 países que conforman la UNION EUROPEA 24 de ellos sus gobiernos estan formados por coaliciones, algunos ejemplos: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, Austria, Suecia, Croacia, Republica Checa y otros más, algunas de las economías más prosperas de la UE.

El gobierno de coalición es una figura legal inédita en México, aunque existen evidencias de que han funcionado algunos de sus elementos de manera informal.

Como resultado de los acuerdos que dieron origen a la reforma constitucional político-electoral de 2014, se estableció en la fracción XVII del artículo 89, la facultad del Presidente de la República para optar —en cualquier momento— por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó la figura constitucional de Gobierno de Coalición en sus primeros años del sexenio de una manera informal cuando requirió el apoyo de DOS de los TRES partidos mayoritarios (PAN-PRD) y por supuesto del PRI y sus satélites para poder sacar adelante el PACTO POR MEXICO de inicio y, posteriormente, sacar adelante en el Congreso las REFORMAS ESTRUCTURALES cuyo origen eran del PACTO POR MEXICO, ¡¡¡ ese mismo pacto que esos mismos hoy quieren olvidar ¡¡¡

Morena esta conjugando coaliciones de todo tipo en el entono a Andrés Manuel López Obrador, se estan coaligando ciudadanos, partidos, agrupaciones disìmbolos y distantes que vienen causando el TERROR en la alianza PRIAN-PRD y esto ha originado todo tipo de descalificaciones, estan aterrorizados por la magnitud, y alcance, que estan teniendo en MORENA en torno a prácticamente un gobierno de coalición a futuro.

No se puede lanzar abiertamente la conformación de un gobierno de coalición porque la constitución solo lo reconoce como facultad exclusiva del presidente de la republica y Morena aun no llega a la presidencia con AMLO.

El avance de Morena en el pais en la figura de AMLO es contundente, el rezago vergonzoso del PRI es ya un hecho tangible e irreversible y lo que parecía un resurgimiento del PAN se comienza a derrumbar drásticamente e irremediablemente con muy remotas posibilidades de detener la caída.

¿Porque te quieren hacer temer a la izquierda? Por la sencilla razón de que el neoliberalismo (Derecha) estan más que concientes de que todas las políticas publicas llevadas los últimos tres sexenios en México han mancillado tremendamente al pueblo de México, desbordando la pobreza en todos los segmentos de la población, ningún estrato social se ha salvado de ir caminando hacia la pobreza, salvo el 10% de los mexicanos que concentran el poder y los recursos son los únicos que han incrementado su riqueza y por supuesto existe ya marcado rechazo social hacia la forma de gobierno actual identificado con la corrupción lacerante, su sello de gobierno.

Pero, ¿sabemos a ciencia cierta como se describe en el mundo al poder politico y gobierno actual en México?, México tiene un sistema politico disfrazado de Centro Izquierda manejado por los Neoliberales que realmente representan a un gobierno de Derecha, estan camuflajeados por un centro izquierda porque aun no han podido terminar con el sistema nacional de seguridad social y la educación publica y universitaria que seria, tal vez, lo ùnico que faltaría para que México se definiera como un pais de Derecha, el anhelo y objetivo Neoliberal.

Países de América Latina con gobiernos identificados con:

Centro Izquierda : México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay,

: México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Izquierda : Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba.

: Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba. Derecha : Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, Puerto Rico, Paraguay.

: Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, Puerto Rico, Paraguay. Centro Derecha: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Panamá.

Por lo tanto es un fantasma el miedo a la izquierda por los neoliberales mexicanos y además estan mas que aterrorizados por la inminente llegada de Morena y AMLO al poder en México, por ello tanta campaña mentirosa y perversa de demerito hacia la izquierda campañas que no tienen mas justificación que su miedo a perder sus canonjías y posiciones de abuso y corrupción que hasta ahora han disfrutado con toda impunidad.

El precio de la factura a los Neoliberales ya les llegó, y lo tiene que pagar, acabaron ya con la tolerancia nacional.

“No esperes nunca que el oprimido te ponga toda su vida su lomo para recibir el latigazo, cuando ya no tenga más que perder se volverá y con tu mismo látigo te castigará y cobrará todas las afrentas recibidas” – Raúl Sabido.

Estamos ante hechos increíbles en lo político, se va a cambiar la historia.