Si el Estado quiere gastar más…

“El estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y PARA SI MISMAS, si el estado quiere GASTAR MAS DINERO, solo puede hacerlo ENDEUDANDO TUS AHORROS ó AUMENTANDO TUS IMPUESTOS, no es correcto pensar que alguien lo pagará, ese alguien ERES TÚ, no hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes” – M.Thatcher, Primer Ministro de Gran Bretaña de 1979 a 1990, prominente político Neoliberal del mundo Capitalista.

Un pensamiento Neoliberal vigente, con verdad absoluta en sus tiempos y, lo verdaderamente increíble, para los tiempos actuales en el México Neoliberal y en cualquier país y en cualquier tiempo. Están mintiendo los del gobierno, nos están diciendo que lo que se busca es la estabilidad del país pero lo que no nos dicen es que ellos llevaron al país hasta el tope de la curva del riesgo, la deuda externa a finales del año pasado ya estaba en 8.160 billones de pesos y el servicio de la deuda mexicana ascienden a cerca de los 500,000 millones de pesos al año y, cada punto que suba la tasa de interés El Banco de México, el servicio de deuda sube 86,000 millones de pesos… Recordemos que el presupuesto anual del gobierno para gasto anda cerca de los 4.4 billones de pesos, saquemos conclusiones, el problema DE LAS GASOLINAS no es de precios internacionales, el problema es de INGRESOS para el gobierno de México y no pueden dar marcha atrás en ningún impuesto, al contrario, tendrán que incrementarlos y la prueba son las gasolinas que gracias a LA REFORMA ENERGETICA le da la posibilidad de hacer al gobierno lo que estamos hoy viviendo, ENRIQUE PEÑA NIETO y su pandilla han llevado a México al punto de quiebre … Peña y sus cuates han incrementado la deuda, desde que se hicieron del poder, en más de 1.4 billones de pesos. Nos recetan todos los días que la gasolina está subsidiada, ya la OCD del Tamaulipeco José Angel Gurría Treviño dijo que ya era hora que en México se dejara de subsidiar la gasolina, pero no cabe duda alguna que toda esa pandilla salinista de bandidos subestiman la capacidad de sentido común de la mayoría de los mexicanos, el subsidio, y utilizando sus mismos argumentos, en la gasolina en México hace tiempo que dejó de serlo ya que los precios del crudo se desplomaron junto con los precios de las gasolinas en el mundo productor, como México, MAS SIN EMBARGO en México se mantuvo los precios como si el precio del barril de crudo jamás hubiera bajado de 100 dlls., es asombroso como tienen considerado al mexicano los bandidos salinistas, esos que se han beneficiado íntegramente de todas las desgracias de la sociedad mexicana, REPITEN todos los días la gran mentira hasta que se haga verdad, solo que el MEXICO BRONCO se les vino encima, metieron demasiado adentro la mano en el bolsillo y apretaron lo que jamás debieron haber apretado.

El precio del Dólar, o la DEVALUACIÓN DEL PESO , es otro engaño con sus justificantes porque hagamos memoria , ha habido cosas buenas en el ámbito financiero en el mundo, el que señalan los salinistas como culpable de la DEVALUACION , y no nos ha beneficiado, en cambio cuando hay cosas malas que “ tienen ” que afectar el peso según los del gobierno nos llevan al baile a todos y nos regresan encuerados.

La DEVALUACIÓN se da, quieran o no aceptarlo el gobierno, por pérdida de valor de la moneda con referencia a otras monedas fuertes, como el dólar, pero son como consecuencia de una muy grave y mala administración de la economía y las finanzas nacionales, si tuviéramos finanzas sanas, una economía bien administrada y estable el PESO SERIA FUERTE pero el gobierno necesita que el peso se devalúe para lograr algunos objetivos que cubran su ineficiencia, o para abaratar la mano de obra mexicana y lograr posicionar a los exportadores para que traigan dólares, cuando se DEVALUA el peso los productos suben de precio y cuando los productos suben de precio es automático que los IMPUESTOS que cobran se elevan, cambia la base tributaria de los contribuyentes, nos hacen pobres como consecuencia del peso débil y la debilidad del peso es responsabilidad única del gobierno… EL PESO DÉBIL como resultado de una economía débil y mal administrada pondrá a los negociadores ante Trump de rodillas, no tendrán fuerza alguna para negociar con una economía fuerte y dominante. Desde Carlos Salinas a la fecha se nos ha dicho que todas las acciones Neoliberales en el país son para beneficio de la economía y de los ciudadanos, nos lo dijeron en las privatizaciones, desconcentraciones, liquidaciones, reformas estructurales etc. y hasta el día de hoy NADA de eso ha sucedido, no para la sociedad pero SI para la casta de políticos de primer nivel, basta ver quienes se han beneficiado con todo esto del proceso Neoliberal en México, todos menos la sociedad, al contrario nos han jodido mas y mas hasta dejarnos ya sin la riqueza nacional y nos han empujado a todos a hacia la pobreza en el grado que nos corresponda estar, la clase media ha sido la más golpeada como resultado de las políticas Neoliberales, los políticos de primer nivel y del círculo cerrado de Carlos Salinas los más beneficiados, ellos si han sido los que han logrado el beneficio de todo este proceso Neoliberal que desde 1984 lo han implementado y nos ha saqueado, se han quedado con la riqueza nacional o participan ya de ella, cosa que los ciudadanos no, las migajas de la comilona Neoliberal han sido para los serviles que con su traición a la patria los han ayudado. Hoy, para poder salir adelante el gobierno con recursos nos recetan más impuestos, mas contribuciones, mas pagos por servicios, multas, recargos y la DEVALUACIÓN DEL PESO, ¿pues quienes pensábamos que iban a pagar toda la mala administración, malas decisiones, las raterías, los moches, los sueldos y bonos sin justificación que se reparten en la corte celestial mexicana y corrupta?, les aseguro que los políticos no. Toman vigencia las palabras de Margaret Thatcher que enuncié al principio, el silencio y la apatía nos está cobrando la factura, una factura con IEPS mas IVA. El MURO TRUMP va y va con cargo a México, no tenemos nada con que oponernos al poderoso, estamos encuerados y les voy a decir porque, porque los inmigrantes representan la segunda partida de dólares que ingresa al país, porque el gobierno de México Neoliberal a producido y exportado ilegales a USA porque para el gobierno es negocio que sigan pasado las fronteras, representan mas dólares para el gobierno y lo que nos está mandando decir Trump es que ellos no tiene porque cargar gratis las deficiencias del gobierno mexicano…

Y nos las va a cobrar, que no nos quede duda, por eso el gobierno de México es débil para negociar con Trump, de un problema en USA nosotros nos beneficiamos con las remesas en dólares, ACEPTEMOSLO. México no tiene ningún atractivo de regreso por el pago de impuestos y si tenemos la oportunidad, o la urgente necesidad, nos iremos a los Estados Unidos, los pobres de ilegales y los ricos como residentes o ciudadanos, pero de que corremos para allá, corremos, ¿o no?

Voy a dejar este link para que lo lean y nos comenten si encuentran un beneficio tangible o son puros espejitos para bajar la presión ciudadana por el gasolinazo que este si es tangible, directo, liquido y el acuerdo para la protección de la economía familiar es puro show…

Subestiman la inteligencia del ciudadano.