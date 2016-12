El verdadero nuevo amanecer

Creo que nadie es tremendamente iluso para llegar a pensar siquiera que todo el déficit presupuestal dejado por César Duarte en las finanzas del estado de Chihuahua se pagarían solas, que el dinero caería del cielo y listo, se cubre el déficit y todos los prestamos que ahogan las finanzas estatales, no creo que los empresarios aduladores del sexenio Duartista hayan pensado que a ellos no los toca la bancarrota del estado, ilusos e ingenuos serían si pensaron así, los que si pensaron en ese momento adulando, tolerando y siendo cómplices es que se beneficiaban y que más adelante el riesgo se reparte entre muchos y que tal vez ellos se sustraigan del efecto futuro de ese riesgo de bancarrota.

Las organizaciones empresariales durante los seis años del gobierno Duartista siempre fueron sumisas, tolerantes y hasta cierto momento cómplices con su silencio adulador, no creo equivocarme al señalar que todas las organizaciones empresariales así actuaron, siempre han actuado así y cuando ya no les conviene o el político va en franca caída se van sobre de él o con la corriente, nadan de pechito chichón.

Casi al final del sexenio Duartista nombres muy importantes del medio empresarial tomaron bandos distintos, el gobernador Duarte había dejado de ser útil, y ahora si aventaron todo los podrido en lo que ellos participaron y callaron, jamás fueron capaces de señalar al gobernante durante su mandato.

Nosotros los ciudadanos nunca cantamos mal las rancheras, caminamos en silencio, siendo tolerantes, algunas veces gritábamos pero nuestro grito los apagaba el ruido del caminar de la mayoría silente, el silencio se hizo cómplice del mal gobierno.

Ahora vamos a comenzar a llorar con el nuevo amanecer en Chihuahua porque todos vamos a tener que pagar todo lo que Cesar Duarte se robó, todo lo que sus funcionarios de primer nivel se robaron, todo eso que generó el déficit y el endeudamiento Estatal, y como dijo un notable empresario a los trabajadores de la Siderúrgica de Monterrey, “Van a llorar como viejas lo que como hombres no supieron defender”, por lo pronto aquí en Chihuahua en el Congreso del Estado la representante de los empresarios ya lloro en lo que viene de aumentos en el 2017, y ella, principalmente ella, fue una tapadera silente y tolerante como Diputada Federal, ahora en el Congreso llora, cuando en la cámara de Diputados se reía de las voces denunciantes de la borrachera Duartista.

Por ahí vienen ya los aumentos a los servicios, a los impuestos, a las multas y recargos y no como consecuencia de la inflación o de la devaluación del peso, no, simplemente no es así porque vienen como consecuencia de la necesidad de recursos del gobierno estatal y van en forma porcentual algunos; como tal vez el de nómina, por mencionar alguno, si no es que nos recetan el regreso de la tenencia vehicular o algo parecido, desgraciadamente ahí vamos todos y ni chillar con Cabada nos salvará a nadie, pero de que van, van.

El pedir prestado resultó ser un magnifico negocio para los banqueros y mas negocio es cuando renegocian las deudas porque sin necesidad de soltar más recursos sus balances se cargan de ganancias de papel y la deuda sube y sube, lo que soltaron de recursos por ejemplo fue 1 pero con las renegociaciones ya son 3 de tal manera que se vuelven en los grandes beneficiarios del presupuesto estatal, y en forma permanente, durante las próximas decenas de años, obviamente con sus “gratificaciones” a quienes tienen el poder de negociar, las deudas y las bursatilizaciones son un gran negocio corrupto que ahorca conforme va pasando el tiempo, Chihuahua está ahorcada hasta el 2044 según lo dijo el Gobernador.

Muchos pagaremos lo que mucho pocos se llevaron, ese es el Nuevo Amanecer, un nuevo amanecer que inicia el 1 de Enero 2017.

Lástima Margaritos, tenemos que pagar, quien piense que a Duarte le quitaremos un peso es iluso, Duarte será “expulsado” de su partido y tendrá orden de aprensión y hasta ahí, todo será parte del show. A ver como se mueve Javier Corral y logra meterlo y quitarle lo que se robó, esperamos que lo logre.