El solo es otro

By Don Q. Chillito on 15/01/2018

Por siempre en el México moderno los gobernadores corruptos, cobardes y sumisos se empinaron ante las decisiones, cualquiera que fueran, del gran corruptor nacional despachando en Los Pinos.

Sea del color que sea siempre fueron así de cobardes, lambiscones, hipócritas y “condescendientes” con el poder central.

Esos que siempre utilizaron ante el poder el “si señor lo que usted indique” todos los gobernadores, los virreyes a partir del año 2000 y hasta el 2012, así ejercían el poder central y así se aclichingaban al poder de los estados y estos a su vez aclichingaban a los del poder municipal sin que les chistaran.

Así, sumisa toda la estructura de mando nacional a los berrinches y desviaciones del mando central en Los Pinos…

TODOS hasta antes de hoy que estamos en aparente cambio de rumbo en las dignidades, ante una diferente interpretación de las responsabilidades, los compromisos, y posiblemente, ante un Chihuahua que toma la batuta a nivel nacional en la dignificación de la política y la administración pública.

Oportunidad de lo que pudiera ser el despertar del México noble y bronco, el México tolerante, pero no “indejo…”

OJALÁ y así sea. Necesario es por el bien de todos. Ya es hora del cambio y de enclaustrar la anti República PRIANista que hemos vivido hasta hoy. Nomás que no se le olvide al gobernador Corral, que el PAN ha sido cómplice activo de ese PRI que hoy tiene que desaparecer de la vida política del país, ese PAN de Tecnócratas Neoliberales que usurparon el poder dentro del partido y que su militancia servicial, complaciente y embelesada con el poder que se los permitió, se dejaron seducir cual doncella enamorada o convenenciera, se dejaron y las dieron con singular alegría y gusto, encantada la militancia de haberlas dado y que hoy comienzan a chillar porque resultaron preñadas sin prebenda alguna o a chillonear ante la amenaza de la poderosa izquierda que viene agrupando las inconformidades nacionales que el mismo PRIAN generó.

Javier Corral va por un necesario y urgente movimiento nacional que acabará por poner en rodillas al corrupto PRI y a Peña Nieto quien está más que acorralado por su propios miedos, desviaciones, corruptelas y latrocinios; pues simplemente, ante el peso de la argumentación Corralista, no tiene salida y al contrario su argumentación de defensa será hostil y sin sustento alguno, serán argumentos para destruir y no para conciliar porque tiene todos “Los fierros en la lumbre” y su popularidad y credibilidad es pésima, nula; sin posibilidad de recurrir a ninguna estrategia que lo lleve, tan siquiera, a suavizar lo que se le avecina y no nada más en lo nacional, si no en lo internacional, particularmente en los Estados Unidos, en la base social norteamericana como lo anticipó Javier Corral…

Es un TSUNAMI de adversidades las que se les avecinan a PEÑA NIETO y al PRI principalmente en el momento de mayor debilidad presidencial.

Ayer en la Plaza del Ángel en Chihuahua LINCHARON a César Duarte Jaquez, lo desollaron en ausencia y es de tanto peso lo que se anunció por el gobernador Corral que, creo, que todo Duartista en el estado habrá de RENEGAR sus amoríos y pasado como Las Petras modernas que negaran 3 veces a su queridísimo maestro César Duarte, ese que les dio para tragar a costillas del hambre de los Chihuahuenses.

Por el bien de su propio proyecto político, Armando Cabada, debe trascender en sus palabras y sumarse al gobernador Javier Corral sin condición alguna, ya que el hacerlo dará certeza a su distanciamiento de sus ex camaradas PRIistas y su alejamiento real al Cesar que fue, se dice, quien lo promovió para contrarrestar al Teto Murguía.

Sumarse al esfuerzo del gobernador Corral, Cabada alejaría cualquier duda o sospecha que aún existe sobre la existencia de fondos del erario de Chihuahua en su campaña, es un momento crucial y de definiciones. O se suma sin condición alguna o el TSUNAMI lo arrastrará a él y sus candidatos independientes.

Es hora de hacer frente a la corrupción y demostrar que efectivamente se lucha contra ella, hechos reales y contundentes; no verborrea oportuna señor Cabada. Ojalá la prudencia, la oportunidad y la inteligencia política lo acompañe.

Este es un momento delicado y me ocupa el mensaje de AMLO de este Lunes en Chihuahua en su mitin, porque cualquier intento de desmerecer o denigrar la cruzada del gobernador Corral nos pudiera dar un indicativo de que sus velas soplan con los vientos de lo que ayer se ha denunciado tajantemente en la Plaza del Ángel en Chihuahua. Espero que AMLO se comporte como político admirable y ejerza su liderazgo con prudencia y humildad ante el proyecto #Justicia por Chihuahua que lleva el gobernador Corral.

Obviamente, AMLO puede ver este nacimiento de frente político encabezado por el gobernador Corral como una seria amenaza a su supremacía electoral actual, -que por supuesto lo será cuando se expanda y trascienda- y le ganen las malas voluntades hacia todo lo que pudiera representar una competencia seria; pues eso es precisamente la debilidad principal de AMLO. De verdad espero que logre ser el político inteligente y de mayor visión que hoy tiene México.

Lo que hoy encabeza nuestro gobernador Corral es lo que desde hace 12 años viene denunciando AMLO en su carrera hacia la presidencia de la República. Claro indicativo de que AMLO ha tenido la razón durante todo este tiempo solo que hoy le toca también definirse y sumarse, o guardar silencio, ante esta coyuntura naciente en Chihuahua por el bien de México.

Estimados lectores Don Q. Chillito les comparte esta reflexión:

“Estamos obligados a ser coherentes con los anhelos manifestados durante tanto tiempo. Hoy tenemos la oportunidad real de poner a nuestra patria en sintonía con todos los mexicanos del México de todos. Hoy podremos saber cabalmente quienes sí quieren cambiar y quienes no lo desean para seguir con lo mismo.

Ante nuestros ojos estarán quienes por sus mezquinos intereses y complicidades no se suman a esta oportunidad que hoy encabeza el gobernador Corral, sabremos con cabalidad quienes son los hipócritas y los falsos, esos que fueron beneficiarios y cómplices del saqueo a Chihuahua quedaran en evidencia total…”