El llanto del Mísero

By Raúl Sabido on 09/07/2018

Lic. Raúl Sabido

Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con 53.17% de los votos, muy atrás Ricardo Anaya con 22.26%, José Antonio Meade con 16.43% y Jaime Rodríguez Calderón 5.23%

Los resultados dan 30 millones 47 mil 381 votos para López Obrador; 12 millones 582 mil 494 votos son para Ricardo Anaya; 9 millones 284 mil 111 votos son para José Antonio Meade y 2 millones 959 mil 300 de votos son para Jaime Rodríguez Calderón.

Esto es el resultado de la decisión encabronada de los mexicanos a votar, un 63% del padrón electoral, para manifestarse por el hastío y el enfurecimiento por tanta mentira, engaño, corrupción, saqueo y pobreza durante los 18 años caminados de este siglo, sencillamente no había nada que la gente pudiera reconocerle al sistema más que la ofensa, la burla, el abuso, la petulancia y soberbia de políticos que ejercían el poder sin el menor recato en sus conductas, sin valores más que el valor monetario de su actuar que representaban el 53.17% del ejercicio electoral y por otro lado de la moneda estaban prestos los mexicanos a defender la continuidad del sistema, el 39.03% de votantes, los que están convencidos de las cosas deben seguir igual, los compromisos y comprometidos con el sistema y por otro lado salieron los mexicanos que no están de acuerdo con el sistema pero tampoco estaban de acuerdo con AMLO y representaron el 5.23% de la votación más los mexicanos que anularon su voto o votaron por otros candidatos no registrados o registrados retirados, pero que también rechazaban al sistema sin estar de acuerdo con ninguno de los candidatos y representaron el 2.57% .

Si resumimos la votación entre los que rechazan al sistema neoliberal actual (PRI-PAN-PRD) y los que buscaron la continuidad del sistema actual encontramos la siguiente lectura importantísima que debemos analizar con detenimiento porque ahí está precisamente el poder que hoy obtiene, y tiene, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador:

Están de ACUERDO con el sistema actual y su continuidad: 39.03%

Están en DESACUERDO total con el sistema y su continuidad: 60.97%

El padrón electoral es de 87.8 millones en lista nominal.

Somos aprox. 121 millones de mexicanos.

Votó el 64% de la lista nominal nacional.

Aunado a lo anterior y confirmando la voluntad de los mexicanos de acabar con el régimen neoliberal Morena / AMLO llegarán a la Cámara de Diputados con mayoría de diputados, han logrado 216 (tendencia) de los 300 distritos de mayoría más los que se logren por la vía plurinominal y esto más la mayoría en el Senado los mexicanos hemos dado carta abierta para el cumplimiento cabal de las promesas de campaña así como un cambio de rumbo ordenado, pacífico y nacionalista dentro de la modernidad de los tiempos, esa es la realidad de la votación 2018, esa es la lectura.

El “Maquío” Clouthier dijo en uno de sus discursos “no queremos sólo cambiar de amo, queremos dejar de ser perros…”

Veamos más a fondo en la lectura, el PAN en el 2012 presidencial obtuvo 12.7 millones de votos, en la 2018 obtiene 12.6 millones de votos prácticamente la misma votación del 2012, pero ahora junto con el PRD y con MC, en el 2012 fue solo a la elección con Josefina Vázquez Mota…el PRD en el 2012 obtuvo 9.8 millones de votos, en síntesis el PAN sufre un colapso brutal en su electorado.

El PRI en el 2012, que ganó la presidencia con Enrique Peña Nieto, obtuvo 14.5 millones de votos solo como PRI ya que llevaba como aliado al PVEM, pero en el 2018 logra 9.2 millones de votos, el colapso es total al perder de elección existiendo una diferencia entre 2012 y 2018 de 5.2 millones de votos PRIistas menos.

En el 2012 de una lista nominal de 79.5 millones de ciudadanos votaron 50.1 millones de mexicanos, en el 2018 votarían casi 5 millones más de mexicanos que en el 2012.

Por lo tanto el rechazo es total al sistema, es brutal la paliza a los neoliberales en México, recordemos que además de votos en una elección también juegan las circunstancias y las circunstancias para el sistema eran muy pero muy adversas ya que todo lo que prometieron, reformaron y vociferaron como beneficio para la población resultó ser una soberana mentira, un engaño para lograr el saqueo más brutal de la riqueza nacional.

Aun con todo lo anterior una parte de los que querían la continuidad del sistema en las redes sociales continúan realizando los calificativos hacia los que sí quisieron un cambio radical, inician una campaña de “vigilancia” al cumplimiento de los compromisos del presidente electo, una campaña de exigencia del porque no se ha bajado la gasolina, una campaña de mentiras como que ahí vienen los gasolinazos disfrazados, denostando, desinformando y buscando causar encono, malos perdedores que a través del #meduelesmexico coordinan la campaña clasismo, racismo y más ocurrencias perversas.

El mensaje es claro, vamos rumbo a un nuevo México incluyente y para todos y eso por supuesto enfada a quienes de una manera u otra se alimentaban de las migajas del poder político, y del económico, vendiendo su dignidad y decencia por mendrugos que hoy siguen con su guerrita desinformativa y mentirosa.

Pero los tiempos llegan y las cosas caen por su propio peso, y la macro economía y la geopolítica desdicen toda la campaña sucia y perversa, los resultados los aniquilará y llenará de vergüenza, pero como digo yo “si chillan es porque están dolidos y entre más dolidos, y más chillidos den les servirá para reflexionar el porque su dolor”

Nos dejan una patria desmantelada, agotada, saqueada, robada durante estos últimos 18 años de neoliberalismo avasallante, una patria que se comenzará a reconstruir con voluntad, inteligencia y visión social incluyente, nada para los poltrones de arriba, de en medio o de abajo, la individualidad como parte de la colectividad, el trabajo como generador de riqueza, la empresa como conductora del crecimiento y partícipe del bienestar social.

Como pensar que con más de 50 millones de mexicanos en pobreza, con mexicanos reprimidos, despreciados, saqueados de sus bolsillos México los iba a recompensar con el coto para que siguieran sus proyectos de aniquilamiento de la economía del país, de la sociedad… Solo en sus mentes.

“Cuantas más restricciones existan y más artificiales sean los tabúes que haya en el mundo, más se empobrecerá la gente… Cuanta más prominencia se dé a las leyes y regulaciones, más ladrones y bandidos habrá.”