El Agua, derecho de supervivencia

By Raúl Sabido on 11/06/2018

Lic. Raúl Sabido

Toda la riqueza nacional ha sido repartida entre los políticos y empresarios mexicanos, esos empresarios que enviaron un comunicado a sus empleados para que “no votaran por ya sabes quien”, todos los bienes, empresas, recursos naturales y todo lo que había en propiedad exclusiva del estado entre ellos se los han repartido y todos los demás mexicanos, NOSOTROS, nos ha tocado pagar lo que han dejado de generar de recursos para el presupuesto nacional, todo lo que esas empresas, industrias, bienes generaban para el erario nacional hoy lo pagamos todos los mexicanos, recordemos el caso de PEMEX que le entregaba al erario nacional al año un promedio de 1.4 billones de pesos, hoy esos recursos no le entran al erario por ningún lado y es por ello que los energéticos (gasolina, gas, diesel, turbosinas, petróleo) están hasta 3 veces gravados por el mismo impuesto y aun el trecho para llegar a lo que aportaba PEMEX es largísimo, esos recursos hoy son propiedad de la cadena de complicidades político-empresarial, saqueadores de la nación, esos que hoy le piden a sus trabajadores que no se vote por un partido, por un candidato.

Nos queda un recurso natural medio controlado aún por el estado… EL AGUA, el vital líquido que “dicen” va a llegar a ser el recurso más valioso de la humanidad en el futuro cercano, si no es que ya lo es, el otro será el aire.

El agua ni se crea, ni se destruye se transforma en sus tres estados físicos, líquido, sólido y gaseoso, el planeta no crea agua, el agua ha estado ahí desde su creación, no hay ni más pero tampoco menos, en el planeta hay lugares secos, lugares húmedos y semihúmedos, lugares congelados y la mayor cantidad de agua en el planeta es el agua de mar y para llegar al agua dulce debió haber sufrido la transformación del agua de mar en donde el agua pasa por los tres estados físicos, por la filtración natural de los procesos atmosféricos y terrestres, pero el agua no se destruye.

Nos han estado vendiendo la idea, y el miedo, de que nos estamos quedando sin agua y eso es una mentira, lo que si está sucediendo es que nos están limitando los flujos de agua y con ello evitando la recarga de los mantos acuíferos incluso provocan con el desvío y contención de cauces que los ríos se sequen, pero el agua está en algún lugar, el agua existe, no es gratuito ni fortuito que los Estados Unidos están sufriendo los embates de los ciclones violentos donde entran a sus cuencas importantísimas cantidades de agua ya como agua dulce, afortunados por los “cambios” climáticos los gringos, los huracanes son un vital suministro de agua dulce a los sistemas pluviales del mundo.

El AGUA existe y tan existe que por ejemplo en los países Arábigos donde sus territorios son desiertos y secos ellos están transformando el agua del Mar como agua de uso y consumo humano, para consumo agrícola e industrial y con ello están cubriendo la necesidad de agua para su población, para su país y no por ello el mar se lo estan acabando como tampoco el agua ya transformada como desecho se está perdiendo, se transformara por procesos naturales o artificiales pero nunca se perderá, o díganme ustedes si el agua que ha consumido la humanidad ¿se ha esfumado?, ¿en cuanto ha bajado el volumen de agua del planeta por el uso y consumo humano?, por supuesto si así fuera ya estuviera visible, no confundir con sequía.

Sequía: La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica.

El agua cambia de lugar por fenómenos naturales o artificiales, las zonas áridas se hacen fértiles por razones naturales o artificiales y viceversa, el cambio climático afecta zonas pero no desaparece el agua, los polos se derriten pero el nivel del mar sube en las costas, el agua está ahí sin menoscabo de su existencia.

El 97% de esa agua es salada, son mares, el 3% restante está en los sistemas pluviales y de ese porcentaje el 2% está en los polos o sea que el agua dulce que ha venido siendo para el uso y consumo humano es únicamente el 1% y somos más de 6,000 millones de seres humanos más el reino vegetal y animal que vivimos de ese porcentaje disponible de agua dulce, más el uso agrícola e industrial, nuestro cuerpo es 70% agua y requerimos al menos 2 litros de agua al día para el equilibrio del metabolismo de nuestro cuerpo.

Pues bien, al ser más de 6,000 millones de seres humanos en el planeta y solo tener el 1% del agua ¿no podría usted pensar en lo atractivo que es esa relación de consumo y disponibilidad? Piénselo un poco.

Antes de 1970, la década del 60 al 70, en los países en vías de desarrollo y desarrollados se incursionó en el negocio del agua embotellada pero en nuestro país México se detonó en el año de 1985 ante la necesidad del vital líquido en la ciudad de México como consecuencia del sismo, se consolidó su demanda a partir de 1991 con la aparición de la epidemia de cólera donde era necesario un producto garantizado e higiénico ante el temor del contagio en la población, se vio entonces la magnitud real del negocio del agua embotellada, se dimensionó y se comenzó a buscar ser consolidado ese negocio como alternativa de agua para consumo humano… luego se convirtió en moda en Europa y como consecuencia vino la imitación en México, se promovió el lucir una botella de agua en mano, como es moda y “nice” lucir un vaso de café en la mano hoy en día.

Anteriormente nuestro consumo de agua era del grifo, se nos abastecía de agua completamente sana para el consumo humano, veíamos el camión repartidor de garrafones de agua, las motocicletas repartiendo garrafones, las plantas embotelladoras de garrafones de agua y hasta ahí, pero el GRIFO era nuestra fuente segura de suministro de agua para tomar, y además muy rica y fresca en tiempos de calor.

Hoy el mercado de agua embotellada lo lideran Coca-Cola, Nestlé, Pepsico y Danone, quienes han instaurado un completo sistema de mercadotecnia y publicidad que sitúan a México como el principal consumidor de agua embotellada en el mundo, con 234 litros por persona al año que multiplicados por 120 millones de mexicanos donde en promedio un litro de agua embotellada al mayoreo andará en 5.50 pesos nos va indicando la magnitud del negocio en México al día de hoy.

¿Cómo llegamos a ello? Por supuesto hubo tremenda complicidad con las autoridades ya que el suministro de agua por GRIFO comenzó a ser deficitario, deficiente y sucio aunado a una campaña muy contundente, como ya dijimos antes, de moda y necesidad de consumo higiénico del agua.

Se comenzó a privatizar el agua como proyecto mundial por los Neoliberales y cabe recordar un hecho que sucedió en Bolivia donde precisamente los Neoliberales (antes de Evo) intentaron privatizar el agua de los ríos, incluso controlar el agua de las zonas de alta lluvia cobrando a quienes la captarán y lo intentaron hacerlo por ley, las consecuencias ante tremendo atropello a los derechos sobre el agua de los Bolivianos, en parte, fue la llegada de Evo Morales Ayma a la presidencia de la República consolidándose en el poder desde Enero 2006, Bolivia pasó del 37.6% de pobreza al 16.8% en ese período y por supuesto hecho abajo la privatización del agua, redujo los índices de pobreza a la mitad de los que tenían los Neoliberales en ese país

En el México de los Neoliberales sí lograron que el agua fuera prioritaria y de primera mano por ley que primero es la explotación de los Recursos Naturales como el petróleo sobre el derecho de los ciudadanos al agua y con ello queda perfectamente bien claro que en México primero son las compañías petroleras sobre el agua que los ciudadanos siendo esto, principalmente, para las empresas que operarán bajo el método fracking.

En México ya hay pasos muy definidos y acordados para que el agua se privatice, tenemos el caso de MEXICALI en Baja California donde se quiso entregar el agua a una Cervecera como prioridad sobre el consumo humano, los Cachanillas se movilizaron y echaron abajo el intento del Gobernador del Estado.

En Chihuahua existe un caso de concesión privada para extraer y suministrar agua denominado “Conejo Mèdanos” y el agua es surtida a la ciudad extraída desde el Bolsón de la Mesilla en Ascensión la cual se le vende a la JMAS y esta la distribuye a la ciudad un proyecto donde invirtió dinero el Gobierno del Estado, la Ciudad y el Grupo Carso cuando la JMAS tenía los medios para haber sustentado todo el proyecto, al menos lo demuestra la capacidad de endeudamiento que mostró el Estado, este proyecto Conejo Médanos si era un proyecto productivo y debió haber sido prioritario, pero lo privatizaron.

El agua hoy es un derecho de supervivencia humana si es que se está acabando, pero para los Neoliberales es un derecho el mercantilizarlo sobre las necesidades humanas, en México primero son las empresas petroleras que los ciudadanos en el derecho sobre el agua y lo veremos pronto cuando sigan subiendo los precios del petróleo.