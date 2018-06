Don Mocken versus Don Boletón

By Rafael Navarro Barrón on 15/06/2018

En la mente del candidato de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ por el municipio de Juárez, Javier González Mocken rondan cifras, informes ‘muy serios’ sobre los ‘actos de corrupción’ que se dan en la estructura municipal, tiene al dedillo lo que pasa en las otras campañas porque “así como a mí me siguen y envían espías, yo hago lo mismo y sé lo que anda haciendo Cabada”, señala el abanderado de Morena.

González Mocken dice que los recorridos y reuniones públicas de Armando Cabada son desastrosas. El actual alcalde con licencia truena cada vez que llega a un encuentro y no hay gente, le grita a los organizadores y los trata de “pendejos”.

Entonces tienen que acomodar en las mesas a la gran cantidad de gente que acompaña al Independiente para llenar los espacios.

En la mente del ex catedrático de la Uacj está toda la información que llega por diferentes canales. En entrevista, reitera lo que dijo en el debate entre candidatos a la alcaldía que va a acabar con el abuso que representa para los productores, artistas y juarenses la boletera “don Boletón” de la familia Cabada. Hay mucha molestia de los empresarios por la forma en que esa boletera condiciona los permisos municipales.

“Hay circulares que tenemos en nuestro poder, donde se les obliga a los directores generales a hacer campaña y esa instrucción baja a los mandos medios y mandos bajos. A todos los traen en campaña para cubrir los espacios que la población ha ido abandonando”, menciona el candidato. “Si requieren los documentos se los podemos mostrar, aquí los traigo en mi teléfono”, menciona el entrevistado.

González Mocken revela que los últimos informes que navegan por Internet en la llamada ‘guerra sucia’ son reales. Estos informes tienen que ver con empresas ligadas a los hermanos Cabada. Particularmente el caso de Luis Arnoldo, hermano de Armando, que es el beneficiario en la venta de chalecos antibalas para la policía a través de una empresa de Baja California Sur donde vive el hijo mayor del clan; lo mismo ocurre con el taller mecánico que es propiedad de Sergio Cabada que es dirigido por un prestanombre.

Todo eso será auditado, advierte el candidato de Morena, al igual que el gran negocio de la Feria Juárez, Don Boletón y la venta de 50 camiones de la ruta Vivebús que vendió Cabada en 350 mil pesos cuando el precio real en el mercado era de 900 mil pesos y su costo inicial fue de 2 millones de pesos cada unidad.

…

El candidato a alcalde busca entre las páginas de El Diario la nota que refiere la presencia de la candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Juárez, Adriana Terrazas Porras con la agrupación ‘Líderes por Juárez’.

Yo no estuve de acuerdo en dar seguimiento a todas las obras de Armando Cabada, refiere Mocken. Y pregunta ¿cuáles obras? La pavimentación son recursos que vienen de un programa federal, no hay obras, es un desastre.

Explica que el naciente grupo ‘Líderes por Juárez’ está preocupado por los proyectos que quedan en pausa por los cambios de administración. El grupo que promueve José Luis Mauricio, un editor de revistas y empresario que cada periodo electoral crea una organización nueva que nunca concluye lo que inicia, intentó hacerlo firmar ante notario público cinco puntos que engloban las necesidades primordiales de Juárez como lo son transparencia, una sola imagen institucional, fortalecimiento del IMIP y funcionarios públicos mejor capacitados y con conocimiento del cargo que asuman, además del Juárez Iluminado de Cabada.

González Mocken no quiso firmar.“En el acta colocaron la anotación que le hice al documento”, menciona el abanderado de Morena.

En tono enfático asegura que “es un desmadre la ciudad con el problema de las luminarias”. Revela que han encontrado la gran farsa en las supuestas fallas del alumbrado público.

“Ellos apagaron las lámparas, en otros lugares se robaron el cable y no lo repusieron; en otras partes de la ciudad las encienden día y noche para que se agoten y se terminen de descomponer. Todo lo ven en función del gran negocio llamado Juárez Iluminado”, refiere el candidato.

En la colonia Torres del PRI existen cuatro picaderos, señala Mocken. Todos saben donde están ubicados, quiénes los operan. La policía llega y no hace nada. Entonces la ciudadanía sospecha que hay una vinculación entre vendedores y agentes de la corporación.

Y en continuidad al diálogo que se registra en el restaurante del Hotel Lucerna, denuncia que la polla en Tránsito es descarada, abierta, todo mundo se queja de ella y la dejan pasar.

Recuerda lo que ocurrió en su periodo de alcalde. Llamé a los jefes de la corporación y les pregunté acerca de la famosa ‘polla’ y me aseguraron que no había cobros ilegales a la población.

¿Y existía?, se la cuestiona. Claro que sí. Lo más sorprendente es quién la ordenaba y dirigía, refiere Mocken. Y la revelación impacta al señalar que ‘esa señora Porras’ era la encargada de cobrarla.

¿Algo que ver con Adriana? Así lo dejamos, responde el candidato.

…

El PRI que se ha ido no se fue del todo. “Todos los días gente del tricolor se unen a mi campaña; han llegado personajes del PAN y de la izquierda.

También Independientes y gente que trabaja por ‘obligación’ en la campaña de Cabada”.

Refiere el caso del profesor César Tapia el ex líder del Movimiento Territorial del PRI que se sumó a la campaña de Cabada.

“Qué poca dignidad, la hija de Tapia combatiendo al independiente y el papá sumándose a él”, señala Mocken.

El profesor Tapia acudió con nosotros “nos pidió tres regidurías para su movimiento” y le dije ¿cuál movimiento, profe? Ese se acabó hace mucho tiempo, ya todo su movimiento está con nosotros.

¿Está listo para cualquier eventualidad, el triunfo nacional de alguien que no sea López Obrador? Claro, buscaré con todos una buena relación. Lo haré con Javier Corral porque “es lo correcto”. El gobernador se debe de ver como la institución no como la persona física, expone.

A Javier Corral lo conoció en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. González Mocken era maestro y el actual gobernador era estudiante, no recuerda si cursaba el séptimo semestre de derecho.

La aventura electoral nos transporta al futurismo. De ganar López Obrador las cosas estarán bien para Ciudad Juárez, ofrece González Mocken. “Aquí hablé con él (con AMLO)”, dice el candidato y apunta una mesa del restaurante donde se lleva la entrevista. Anuncia que lo volverá a hacer en la ciudad de Chihuahua en el cierre de campaña que se prevé en la capital del Estado.

“No viene (López Obrador) a Juárez porque cuesta muy caro. Algo así como 2 millones de pesos. Es mucha gente la que se mueve y además el pago del templete, sonido y logística”, explica González Mocken.

A la estructura de Juárez, los partidos que dieron el aval de González Mocken ofrecieron 20 mil pesos al candidato; el resto lo tiene que conseguir la estructura a través de donaciones que han llegado poco a poco. Gran parte de los recursos de Morena se fueron a la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos que devastaron una parte del país.

…

De acuerdo al Inegi (el organismo que nos cuenta a los mexicanos) el apellido González es el quinto con mayor frecuencia al tener 4 millones 026 mil 845 de acuerdo al padrón electoral de nuestro país. De allí que el candidato de la colación ‘Juntos Haremos Historia’ a la alcaldía utilice el apellido materno ‘Mocken’ como marca de campaña.

Sobre una impecable camisa blanca, planchada por una experta, se lee del lado derecho, al frente, su nombre completo ‘Javier González Mocken’ y sobre su apelativo los partidos que representa. Morena es el logotipo más grande, de los tres de la coalición.

Por la espalda, una ensalada de palabras refiere los partidos que le dieron cobijo y, otra vez, sobresale con enorme letras negras el apellido materno que seguramente ni siquiera alcanza un porcentaje mínimo en las estadísticas de patronímicos más frecuentes según las estadísticas del Inegi.

En una insipiente página de Wikipedia a alguien se le ocurrió poner el presunto apodo del ex alcalde: “Súper Mocken”. Su rostro no evoca a alguno de los súper héroes que han emocionado al mundo. Quizá el acto heroico que se le puede adjudicar a este hombre que rebasó ya los sesenta años, es el poder con el que hundió a su antiguo partido, el PRI, al abandonarlo y rescatar la esperanza de muchos ex priistas que se habían hartado del reparto voraz de candidaturas.

A alguien se le ocurrió el apodo de súper Mocken por la forma en que guió el municipio en el corto periodo en que estuvo al frente de la presidencia municipal. Asumió la suplencia luego de que el alcalde titular fuera nominado candidato del PRI al gobierno estatal.

En ese corto periodo vino el Papa Francisco a Juárez, en un hecho histórico; luego se registró el fallecimiento de Juan Gabriel, el máximo ídolo juarense y cantautor más prolífico del México moderno; y como corolario enfrentó la vergüenza del fracaso del PRI con la derrota del candidato a la gubernatura Enrique Serrano y la llegada de Armando Cabada a la alcaldía al vencer en las urnas al que parecía un titán invencible, el empresario Héctor Murguía.

Son las 8:02 y Mocken degusta el primer café en una de las mesas del restaurante del hotel Lucerna. Por momentos dialoga con uno de los meseros y repasa en su celular noticias y mensajes que llegan como en cascada.

Está eufórico. Una encuesta lo hizo respirar con más paz. Ya está arriba del candidato independiente, pero le preocupan los escasos 4 puntos.

“Quisiera que fueran más”, confiesa el ex alcalde que a esa hora se le antoja un pan de dulce, pero como en el Lucerna los bollitos glaseados son muy pequeños el candidato de Morena degusta cuatro mojados en café.

Y luego el gozo se acrecienta. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también ha divulgado una nueva encuesta donde ubica a Mocken y a Armando Cabada a la par.

Las encuestas se reafirman en las colonias, donde González Mocken reconoce que los juarenses están hartos de los ‘gobiernos’.

Hartos de la violencia, hartos de la falta de iluminación, hartos de la falta de agua, hartos de la ciudad sucia en la que vivimos.

Refiere con tristeza que la pobreza ha aumentado en el suroriente de la ciudad. Se ha ido incrementando la mancha de pobreza en Ciudad Juárez. Se nota más en el suroriente, refiere el abogado y ex alcalde de Juárez.

La gente vive en casas abandonadas. No tienen luz, no tienen agua y los que tienen intentan sofocar el calor con un abanico. Es increíble que tantas familias vivan en una sola casa a donde no llega la ayuda oficial…y donde la inseguridad es el pan de todos los días.