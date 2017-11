El desarrollo y sus problemas: La corrupción

By Jorge Luis García Alcaraz on 08/11/2017

Dr. Jorge Luis García Alcaraz

En días pasados reportaba una discusión con relación a si México como nación era una república bananera y se presentaron sus datos asociados al PIB per cápita, los cuales se comparaban con dos países más (Panamá y Chile). Claramente se observaba como en los últimos años, nuestro país se rezagaba cada día más en relación a ese índice con esos países y quedaba una pregunta abierta para seguir discutiendo el tema. La pregunta era, ¿a qué se debe ese retraso que está teniendo México?

Una de esas razones se debe a los bajo niveles de educación que se tienen en el país y esa es la causa raíz, pero en esta ocasión trato el tema de la corrupción, basado en los datos que reporta la organización de Transparencia Internacional, quien elabora un ranking de los países más corruptos basado en la percepción de sus ciudadanos, lo cual hace en una escala del uno al cien. Se presentan una serie de gráficas del año 2016 y después se realiza una serie de preguntas para que el lector concluya.

En relación con los diez países menos corruptos, en el gráfico que se ilustra a continuación se tiene que Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los primeros puestos en 2016, con 90 de los 100 posibles puntos (véanse los números entre paréntesis después del nombre, lo que indica su posición en el ranking). Si se revisa detenidamente esa lista del gráfico, donde se observan empates, se observa que existen muchos países europeos, y si se recuerda información de reportes pasados, se observaba que esos mismos países eran los que tienen un mayor PIB per cápita, tenían mejores sistemas educativos, solo para empezar. En esta ocasión, Canadá representa al continente americano Todos esos países son representados en color verde.

En relación con los países con más corrupción en el año 2016, el gráfico reportado por Transparencia Internacional que se ilustra a continuación indica que Somalia es el país más corrupto y le siguen muchos países africanos y asiáticos, aunque se ve a Venezuela representando al continente americano. Curiosamente, estos países han sufrido guerras recientes o bien crisis de todo tipo (llámese invasiones por países externos, o estar bajo amenaza). De la misma manera, esos países son los que tienen los niveles más bajo del PIB per cápita y con sistemas educativos poco funcionales. Todos ellos n color rojo.

Lo anterior parece ser una tristeza, ya que no aparece México en el ranking de los primeros diez países menos corruptos, aunque también es un alivio, al menos no se está en la lista de los diez más corruptos, pero ¿entonces, en qué posición del ranking está México? Veamos el siguiente gráfico, donde se ilustran las posiciones que ocupan los países latinoamericanos, donde se observa que México ocupa la posición 123 de 176 que existen. Se observa que el país latino con menos corrupción y único en color verde, es Uruguay, seguido de Chile en color amarillo y desgraciadamente, a México se le observa en color rojo, lo cual no es nada bueno, ya que solamente tiene 30 untos de los 100 posibles.

Nuestra desgracia no termina ahí, en la siguiente gráfica se observan los países que más posiciones han descendido en el 2016 con respecto a la posición de 2015. Así es estimados lectores, fuimos uno de los países que más descendió en el ranking mundial. Mauritania y Mozambique, países africanos, descendieron 30 posiciones y Trinidad y Tobago, país caribeño, descendió 29 posiciones…. Y luego México, con 28.

No quisiera aburrirlos con estos números que por cierto no los hago yo, se encuentran fácilmente en internet, pero si quisiera dejarles una serie de preguntas para que

busque reflexionar en ellas, tales como: ¿existe alguna relación entre el nivel de corrupción percibido y el nivel educativo de los países?, con esos números y perdón por hacer nuevamente la pregunta, ¿es México un país bananero?, ¿existe alguna relación entre la corrupción y el PIB per cápita de los países?, y finalmente, ¿qué debemos hacer para salir de esta situación?