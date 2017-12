By Benjamín Carrera Chávez on 01/12/2017

Dr. Benjamín Carrera Chávez

Entiendo con toda claridad que, si bien existen distintos conceptos y enfoques para entender lo que es la democracia, en lo personal me parece que Abraham Lincoln logro concretar en una simple frase mucho de lo que implica: “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Seguramente muchos podrán diferir de esta definición, pero no pasa nada, lo que me interesa mas bien es comentar que desafortunadamente en Juárez y en chihuahua estamos ante la presencia de una democracia capturada, tratare de explicar la razón.

Para nadie es un secreto que, el año pasado tanto Javier Corral y Armando Cabada ganaron la gubernatura y la presidencia municipal impulsados por el voto mayoritario de miles de chihuahuenses y juarenses que estaban hartos del PRI y de lo que traen en su ADN los priistas, malos manejos del erario público, transas, corrupción y demás linduras. El pueblo de chihuahua y Juárez estaban hartos de lo mismo.

Conocedores de tal situación, Corral y Cabada fincaron su campaña en prometer que no harían lo mismo que los que en aquel momento gobernaban, y les funciono, ganaron y se impuso cierta normalidad democrática y por tanto se hablo de democracia y que todo ahora se haría distinto.

Sin embargo, un año después, las cosas que tienen que ver con el gobierno estatal y municipal se siguen haciendo como antes, negocios al amparo del poder, ineficiencia y despotismo, gastos irracionales, promoción personal, cero obras públicas, desatención a las problemáticas más sensibles de la población, poca inversión en mejoramiento de la provisión de bienes públicos.

Dejo aquí dos botones de muestra, el lamentable estado de la salud en el estado y el gris desempeño del secretario de salud estatal más preocupado por cobrar jugosos bonos y sacar raja de las licitaciones de medicinas que de atender las demandas de seguridad para los jóvenes egresados de medicina que prestan servicio social en las zonas serranas del estado o en surtir de lo mínimo indispensable a los centros médicos públicos a lo largo y ancho de la geografía estatal, en muchos casos ni curitas tienen!

A nivel municipal, aunque entiendo que los números pueden confundir o marear. Pero muchas de las veces, los números gritan una verdad a la cara. En un año, gastaron de nuestro dinero, de forma discrecional, 98 millones 348 mil pesos en “publicidad”, o 269,446 pesos diarios o 11,266 pesos por hora o 187 pesos por minuto. Esos casi 100 millones son equivalentes a casi una tercera parte del monto total de 350 millones de pesos destinado a obra en Juárez.

Y desde luego que existen otros botones de muestra, pero en esencia es mas de lo mismo, pero con diferentes nombres. Al parecer les interesaba únicamente quitar a los otros para ponerse ellos, apelaban y buscaban la democracia con la intención de capturarla para ellos, de atraparla para después disfrutar de las mieles del poder para ellos y sus amigos y/o socios.

Con una democracia capturada no se puede siquiera pensar en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Seguramente el próximo año volverán a pedirnos el voto, a hablar de democracia, pero en nuestras manos esta si volvemos a dejar que la capturen.