El Delegado Perredista del PRI

By Don Q. Chillito on 19/01/2018

Hay chapulines con suerte, pero hay otros chapulines descarados que ni las formas respetan y brincan de un lado para otro buscando el calor de la torta y el oportunismo para colarse en las mieles del presupuesto que les permita el alimento económico para su subsistencia pero, los que no tienen perdón, son aquellos chapulines que no tienen empacho en la critica de la cola ajena cuando la suya es tan larga que le da vuelta a una mega plaza de armas del estado de Guerrero, chapulines que son producto de la cultura del esfuerzo de la sumisión y la disposición oportuna para el “si señor, lo que usted indique”, incluso chapulines que han estado bajo sospecha y señalados por su mismo partido, el PRI, de estar involucrado sospechosamente en el asesinato de su compañero de fórmula y que lo suplió en la Diputación, chapulines que se han prestado a la simulación y a la traición y por lo tanto son carentes de autoridad moral para dirigir o señalar porque su actuar esta comprometido a su manera de su subsistencia alimentaria, son chapulines a sueldo.

Socorro Sofío Ramírez Hernández es el nuevo Delegado del PRI en Chihuahua, un chapulín de cola muy larga que viene a “supervisar” y “representar” al CEN del PRI, alguien quien por supuesto no tiene mucho que envidiarle a los PRIistas y Duartistas de Chihuahua y como hemos repetido muchas veces en esta columna “verdaderamente el PRI no tiene valores” siendo este chapulín un sustento clarísimo de nuestro señalamiento, les dejo estimados lectores un pequeño resumen de quien es el Delegado del CEN del PRI en Chihuahua:

“Hablar de Socorro Sofío Ramírez Hernández, es referirse a traición, robo, negligencia, corrupción, desvío y jineteo de recursos públicos.- El amigo del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, está envuelto en un nuevo escándalo de fraude que cometió a más de 18 mil indígenas guerrerenses, a quienes habría prometido a través de su asesor César Alaín Ramos Castañón, vivienda, proyectos productivos y tarjetas de enseres domésticos para lo cual les pidió más de 7 mil pesos a cada uno.

Los 18 mil indígenas defraudados son de Ayutla, Ometepec, Xochistlahuaca y San Luís Acatlán; fueron engañados por uno de los suyos puesto que Sofío Ramírez es originario de Tlalixtaquilla, zona indígena de Guerrero.

Sofío Ramírez tiene un historial negro en el manejo de recursos públicos; desvió más de 60 millones de pesos de las arcas del Ayuntamiento de Tlalixtaquilla durante la administración 2002 – 2005, lo que originó que la Contraloría General del Estado lo inhabilitara para asumir cargos públicos, pero gracias a la mano de Aguirre le quitaron la sanción y en el 2005 llegó a ser diputado local por el PRI.”….. http://www.notimundo.com.mx/opinion/sofio-ramirez-politico-raudulento/

Este es el ejemplar politico PRDista converso de PRIista que dice que vino a evitar que el Gobernador de Chihuahua haga de los acontecimientos, denuncias y metidas a la cárcel un festín electoral, este sujeto declara que viene a Chihuahua a detener el avance del Gobernador Corral, pobre PRI ha perdido todo resquicio de vergüenza y su militancia la dignidad ya que con esos antecedentes es para que ya le hubieran dado una patada en trasero y lo hubieran mandado de regreso por donde vino, al menos, los PRIistas tienen la tempestad encima y no se hincan.

Es el Delegado PRDista del PRI el que intenta llevar todo el asunto de #justiciaparachihuahua al àmbito electoral, se estan esforzando ellos para llevarlo hacia esos terrenos pero su credibilidad esta por los suelos quedando todo su lamento en el “solitario llanto de la hiena”… no cabe duda, ejemplares como el Delegado Sofio Ramírez sobran en el PRI de Chihuahua, por eso se entienden las elites estatales y se sienten cómodos con el que ni chistan y las bases como el chinito, solo milando.

La PGR puede solicitar pronto la extradición de Cesar Duarte y créanme estimados lectores que al escuchar el deslinde que hizo Sofio Ramírez de los involucrados, procesados, presos y prófugos me causo asombro por el cinismo de la misma declaración, dicen por ahí que “entre gitanos no se leen las cartas” y por la declaración del Delegado del PRI parece que ya se las leyó al Cesar.

Ante el acontecimiento en un Fraccionamiento privado de clase media alta donde sucedió un asalto, y asesinato, de un ciudadano reconocido en la politica y la administración publica a Don Q.Chillito no le queda mas que volver a mencionar que es un problema complicado y creciente la operación descuidada de las compañías de SEGURIDAD PRIVADA en la ciudad por la falta total de control, revisión, supervisión, vigilancia, sanción por parte de la Direcciòn General de Seguridad Pública de la ciudad ya que como en ese hecho en el fraccionamiento Jardines de San Marcos se puede tener cámaras de video, accesos controlados, guardias de seguridad, topes y todo lo que se guste y mande como registro de visitantes, gafetes, etc. pero ni con eso pudieron contener el acceso de los maleantes y asesinos y al parecer ni siquiera los han podido identificar para poder ser detenidos y es de poner atención seria al hecho porque si ese fraccionamiento con una compañía de SEGURIDAD PRIVADA a su servicio y operación de la seguridad de los vecinos con todo el soporte de seguridad no pudo contenerlos es un síntoma de que la operación no es correcta, adecuada, supervisada, o acobardada por el hecho y la responsabilidad.

Don Q. Chillito ha señalado que las invasiones de casas, robos de autos, robos a casas habitación etc. en fraccionamientos con seguridad son porque desde las casetas de vigilancia manejadas por las compañías de SEGURIDAD PRIVADA se dan las complicidades e información ya que las compañías estan contratando a supuestos “guardias” sin una revisión exhaustiva de los antecedentes ya que los salarios que pagan son demasiados bajos y sin ninguna prestación de ley, la mayoría, por lo que toman a quien sea con tal de cubrir las vacantes y eso pone en riesgo a los mismos vecinos que pagan por un servicio de seguridad, sin descartar también la complicidad de algunos presidentes de los comités vecinales que contratan esas compañías de seguridad privadas ya que por ejemplo las invasiones de casas no se pudieran dar sin la complicidad de los presidentes de comités de vecinos, recordemos que toda la información de los vecinos y sus casas estan en las casetas y son los guardias los que conocen todos los movimientos vecinales.

Si la Direcciòn General de Seguridad Publica aplicara el reglamento para las compañías de seguridad muchos “guardias” serian retirados por la policía en el mismo momento de una revisión y llevados detenidos por 72 horas por carecer de cedula de autorización y si corrieran la información en la Plataforma México muchos serian puestos tras las rejas, pero no se hace, se toleran o han descuidado totalmente esta responsabilidad dando pie a que se proliferen las compañías de SEGURIDAD PRIVADA piratas y “guardias” sin autorización para ejercer ese trabajo… pero los vecinos creen que su seguridad es “segura” sin realmente saber quien los cuida por que es “fachada”, y solo “fachada”, la seguridad que les brindan.

Revisar detenidamente a las compañías de SEGURIDAD PRIVADA y la revisión de los guardias de seguridad es una responsabilidad de la Direcciòn de Seguridad Pública.

“Dime con quien andas y te diré quien eres, dime de que presumes y te diré de que adoleces.”