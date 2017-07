By Carlos Felipe Carrazco Vega on 21/07/2017

Ley de atracción, superación personal, positivismo, sin duda son efectivos mientras actúes. La felicidad no es para los miserables ni los apáticos, pero los libros de superación personal te dicen que todo es posible solo con desearlo… imagínate que eres feo y deseas ser modelo ¡Todo se puede claro que sí! (fue sarcasmo).

Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito – Aristóteles

Hoy día tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo – Odin Dupeyron

No fabriques fantasías cuando quieras realidades – Odin Dupeyron

Sin lastimar susceptibilidades existenciales de algunos flojos emprendedores, el decretar y desear algo es vital para que se den las cosas, antes debe haber vocación hacia la meta, amor propio, seguridad en sí mismo, muy diferente a la tener fe en sí mismo. Tener fe es creer en algo sin evidencia de que exista, y la seguridad es tener pruebas de que las cosas existen; así que en contexto global, no por leerte un librito y educarte te llegaran tus deseos, debes actuar proporcionalmente. Las personas actúan aun con miedo y curiosamente los que leen (y leíamos) superación personal, quieren hacer todo huyendo del miedo. El miedo es vital, porque te muestra tus debilidades y por donde se te puede escapar el éxito.

El título completo de este artículo es “Decretar y no moverse: un pensamiento mágico pendejo”, explico por qué si la gente exitosa te dicen que te esfuerces que seas dedicado y tengas fe…no logras nada, es simple, la razón es porque ¡TU! No haces nada. Una ley natural dice que todo se logra a partir de la mente, leyes de la física dice que lo semejante atrae lo semejante, creas pensamientos positivos tendrás ideas positivas, pero para obtener resultados positivos debes hacer acciones positivas, de nada te sirve pensar si actuar conforma a lo que piensas.

Los “chairos metafísicos” te motivan a ver la felicidad en todo (aunque sufras) pues te dicen que la felicidad no viene con tristeza, obvio que no, pero jamás nos dicen esos “fantoches del cosmos”, que la tristeza es necesaria para identificar los grados de felicidad, que para ser exitosos debemos tocar fondo y así identificar el verdadero éxito; así mismo, tenemos que estar solos para valorar compañía y depresivos para comprender los contextos del amor propio y hacia los demás.

Algunos de los libros de superación personal te invitan a ser feliz huyendo del miedo cuando lo único que logran es fabricarte una fantasía paradisiaca en una realidad muy lejos de tus unicornios. Esto último, no alimenta tu realidad, alimenta tu ego y tu pasividad. El ego nos dice que las cosas nunca deben ser como son en realidad, que las cosas deben ser como tú quieres y es ahí donde te topas con tus incapacidades, tus debilidades y tus deficiencias que alimentan una expectativa que quizás te será difícil de lograr por lo que te desmotivas y frustras y ¡zaz! Llega la infelicidad a tu vida. Como dice la frase del director y actor Odin Dupeyron: “No fabriques fantasías cuando quieras realidades”.

¡Pero Carlitos, El libro del secreto me dice que la ley de atracción es infalible!…Bueno, cierto y también la primera ley de newton que dice: un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza superior; ósea que para obtener resultados hay que actuar, a cual fuerza me refiero en esta ley aplicada? A la voluntad, que la voluntad sea mayor a tu comodidad; Que siendo honestos, la mayoría de las personas en México no tiene voluntad propia.

-Busca tus talentos experimentando equivocándote, no esperes que te digan tus talentos y como usarlos, si eres excelente bailarín no precisamente debes dedicarte a hacer eso si no quieres, si te gusta el canto pero tienes una voz de silbato enjabonado, canta por hobbie pero acepta que por naturaleza no puedes ser un cantante de ópera; así mismo no porque mamá te dice que dibujas bien bonito quiere decir que serás el siguiente Picasso. Por esta absurda idea de que “porque alguien te dice lo que debes ser”, y te la crees, terminan habiendo gente incompetente, profesionistas sin vocación, matrimonios infelices”. John C. Maxwell en su libro “EL TALENTO NUNCA ES SUFICIENTE TE DICE ALGO SIMILAR”.

Si supieras en trasfondo de que la felicidad se basa en el amor propio, te darás cuenta que somos mentalmente complejos pero emocionalmente simples y detalles en nuestra vida nos darán la felicidad pero la mayoría prefiere, agradara a otros, obedecer a otros y actuar para cumplir los deseos de otros (daño colateral de la sociedad).

Por último, supera tus expectativas propias, pero ponte expectativas de acuerdo a tus capacidades, no quieras ser bruno Díaz y Batman cuando te duermes con un foquito prendido para que el coco no te jale los pies.

“A mayor conocimiento más cerca la felicidad” (precepto esenio). Mientras más te prepares y te conozcas a ti mismo menos tiempo tardaras en ser integro. Lee, edúcate, estudia lo que quieres, seas bueno o no, pero tus talentos enfócalos en los objetivos y deseos de tu vida, decide que lo que decidas quieres hacer con el resto de tu vida y por supuesto que tus deseos y ambiciones sean compatibles con quien eres realmente, si no te gusta quien eres, cambia, edúcate, prepárate, experimenta y obtén resultados diferentes, muévete.

Con mis mejores deseos de paz profunda: Yo