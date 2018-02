Cuenta regresiva: Las innovaciones del sex appeal y sus secuelas

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 01/02/2018

Todos tenemos ese “no sé que que me encanta así bien quien sabe cómo”. El sexo y la adrenalina que generan esos calambres proféticos y esos ejercicios aeróbicos que nos dan condición física son algunos de las actividades que fomentamos durante la mayoría de la vida; pero, qué pasa cuando tus gustos se refinan, cuando tus preferencias (de cualquier índole) se reajustan y si antes preferías una reina de belleza de colonia y ahora quieres una modelo de playboy, cuando antes el sexo era un instinto de virilidad y ahora es un instinto de supervivencia.

Nuestro sex appeal cambia igual que nuestra mente y nuestro cuerpo, no esperes que esa camisa desabotonada que usabas a los 20 te sirva igual a los 35.

“La seducción no se crea ni se destruye solo se transforma”.

No existe maldad más solemne que la mirada directa de una mujer

Chupa chups (la paleta nacional y el palito de papel).

Hace unos días me diagnosticaron una nueva enfermedad sexual llamada hernia de disco lumbar y me veo en la necesidad de transmitir mis conocimientos en lo médico. Este problema ya solucionado gracias a que cambie mi sistema de tracción quizás es el resultado de mi falta de autocontrol o que someto a mi cuerpo al límite. En fin, me parece adecuado aconsejar que las cosas que hacemos actualmente debemos realizarlas según nuestras capacidades físicas, mentales, morales y matrimoniales. No podemos andar haciendo la posición de balero invertido con tercer grado de dificultad cuando la rodilla ya nos falla, seamos cautelosos.

El atractivo individual y los mecanismos de cortejo al sexo opuesto son características darwinistas: La supervivencia del más apto; sin embargo se sobrevalorar el termino de atractivo o esa sensación “QuienSabeComo” llamado: Sex Appeal” ¿Qué es eso? Según los galanes es el atractivo físico, la personalidad o esa característica que estimula la parte sexual del cerebro (y la otra también); ósea, cualquier cosa que evita que mueras virgen. Estas características se perciben en la “Alcoholecencia” (entre los 13 y los 17 años) y aprendemos a usarlas para atraer al sexo opuesto; sin embargo algunos parecen que las características físicas o mentales que desarrollaron en la adolescencia aún se mantienen en sus cuerpo después de 25 años. ¡Vamos! ser invicto en FIFA 2016 no es muy adulto si tienes 25 (al menos que te paguen por ello).

El sex appeal nos permite interactuar sexualmente. Desde carismáticos, calculadores malvados, Seductores, coquetas y perversas sirenas sexuales son ejemplos de personalidades que nos dejan la enseñanza del cortejo la seducción y la manipulación sexual. Mujeres como Elena de Troya, Cleopatra y Marilyn Monroe. Hombres como Casanova, Elvis Presley, Kennedy o el buen Rasputín.

Me usare como ejemplo, aclaro no soy seductor, pero identifico los sex appeal de mi entorno:

En la juventud el romance eran, chocolates y arreglos florales, si eras arriesgado dedicabas tu canción favorita o componías un poema; claro, si es que sabias de poesía porque ahorita los poemas parecen canciones de rap. Vestirse elegantes para que nuestra hembra supiera que si nos bañamos y nos importa vernos bien; bueno el romance digno de un casanova.

Después en la adultez, los detalles se vuelven más un concurso del rival más débil pues influyen factores como el socioeconómico, madurez física, madurez mental, entorno socioeconómico y hasta coeficiente intelectual para que una mujer decida tener relaciones contigo. A mayor edad más complejo es para la mujer seleccionar su pareja así que si tienes 30, deja el Xbox y para de jugar Pokemon Go.

La vida sexual es todo un concurso de atletismo, mientras más joven mayor rendimiento, ahora, la emoción jamás ganara a la experiencia y a veces algunos humanos no comprenden la magnitud de su vejez: le llamaremos chavorucos.

Los “Chavorucos” se caracterizan porque pretenden relacionarse con gente joven (según la magnitud de la juventud en su cabeza), bailan punchis punchis, se compran una moto y pretenden ser chico malo cuando la esposa les plancha la camisa. No está mal ser así, es digno de respeto hacer lo que uno quiere para ser feliz, el problema viene cuando esa juventud se transmite al sexo, este error nos da trabajo a los fisioterapeutas, médicos traumatólogos, ortopedistas y terapia psicológica.

Maravillas como el kamasutra, y las bailarinas de la danza folclórica del CMA (chiste local) nos han demostrado que se puede llegar a dios sin tener una biblia a la mano. Estas experiencias alimentan este lívido corpóreo en la juventud. Al estar más grandecitos, nuestra percepción y necesidades sexuales se modifican (no hablo de salir del closet, no). Por ejemplo, antes bastaba con que fuera bonita o si no eres tan superficial que fuera recatada, educada y que le cayera bien a tu mama y tú a la mamá de ella. Después, buscabas otros factores como que fuera además de bonita (si te gustan feas se respeta), inteligente, calculadora, algo malvada y competitiva casi llegando a maquiavélica y en base a eso creas tu concepto de mujer para toda la vida, que según los religiosos Freudianos acabarás enamorándote de la mujer más parecida a tu madre o padre según seas niño o niña.

Entonces, en el sexo comprendemos pecados, pasiones y sensaciones, las perfeccionamos en cada relación hasta que en algunos caso obtenemos diplomados; pero recuerda, todo cambia y si antes podías a 100 kilómetros por minuto, tendrás que bajar tu kilometraje antes de que tengas fractura de cadera, esguinces de primer grado, calambres o hernias discales por jugarle al rambo en la cama cuando tu condición física se reduce. (Comercial) Si tienes ya problemas de columna o dolor lumbar contáctame para orientarte profesionalmente.

Llegará el tiempo donde antes necesitabas un baile en tubo para durar la noche y después necesitarás una inyección de bedoyecta para durar la noche, llegará el momento donde “3 veces seguidas” se transformara en “2 periodos de descanso por jornada laboral”. Llegará el momento donde le deberás tu éxito de semental al complejo B, las pastillitas de potasio, Ranitidina por aquello de la acidez y los chicles porque la cena romántica a la luz de las velas con espagueti y violines se transforman en tacos y una soda de vidrio.

Todo tenemos un Gengis Khan dentro de nosotros (por aquello de los 16 millones de posibles descendientes) y todos tenemos sex appeals, pero para que seas efectivo (a) adáptate a tu época, a tu medio ambiente y a tu edad, sobre todo a tu edad. Hay abuelos (como el mío) que a sus 60 todavía andaba de flor en flor y jamás le dio alergia, bueno, hasta que murió (humor negro). No te deprimas porque a tus 50 quieres fiestear con 2 de 20… la matemática no aplica en la biología de ese modo así que en ese caso, pastillita azul, encomiéndate a tu sistema vascular y “que sea lo que Dios quiera”.

Ahora, hay cualidades que nunca han pasado de moda, como el buen vestir, tener un vocabulario amplio (no hablo de muchas palabrotas en distintas tonalidades), La barba (pobres lampiños), tener características físicas de personalidad o artísticas que te hagan ser interesante; inclusive tu mirada, tu voz, tu manera de moverte (en cualquier índole), tu manera de destacar de los demás, esas cualidades pueden pulirse o modificarse al paso de los años y de la interacción con tu ecosistema (Guapos con guapos, bohemios con bohemios, nerds con nerds, gamers con gamers, etc.).

El sexo no cambia de moda, se adapta y actualmente tenemos mucha apertura sexual (ya no me pueden arrestar por amarrar a una mujer) pero esto no significa que pongas en peligro tu integridad. Las orgías son buenas, siempre y cuando lleves un curso de inducción anteriormente, de lo contrario…no te ira muy bien (me acorde de alguien).

El cambio es siempre positivo tatuaje puede ser sexy, una mirada lasciva siempre te somete, un contoneo de cintura femenina motiva a cualquiera. Sea cual sea tu caso o tu edad, existe el fitness, baile en el tubo, el crossfit, colgarte de la lámpara,el viagra y las prótesis de cadera así que no dejes que te cause miedo la vida o tu reumatólogo. La ciencia evoluciona (los respiradores) y el viagra también. “para todo lo demás existe Felipe Carrazco y su fisioterapia” (acepto Master Card).

Con mis mejores deseos: Un judío proactivo

Nota del Editor:

Este artículo contiene alusiones publicitarias. Favor de pasar a caja a liquidar su factura.