Cuando no se entiende el mandato popular

By Tic Tac por Cuchillito de Palo on Mayo 19, 2017

En el Independiente Ayuntamiento de Ciudad Juárez siguen con su grilla aferrados a tumbar, a quitar, a renunciar para acomodar, ascender, recomendar, a gente que hace o no hace su trabajo bien para poner a gente afín, cómplice, sumisa, obediente o gente mejor con mas “experiencia” en administración municipal; le están jugando a la política PRIista, esa que para nada sirve pero que de todo se sirve. Acostumbrados a la traición, el golpeteo, al mitote y el descrédito incluso dando paso al espionaje por vulgares soplones.

La ciudad no es lo mismo que la televisora. En la televisora tu palabra es ley y se cumple o se cumple porque si no te vas, pero en la ciudad tu palabra tiene peso siempre y cuando no afecte intereses y si los afecta, pues simplemente se la pasan por el arco del triunfo y no pasará absolutamente nada por esa mezcla incomprensible de intereses en el proyecto del Señor Cabada, dando a comprender a los ciudadanos que el proyecto por el que votamos solo es del Señor Cabada y de nadie mas dentro del Ayuntamiento.

Le están faltando tamaños al Señor Cabada para poner orden, al menos esa es la impresión que da ante el grillerio pendenciero que hay y desgraciadamente, encabezado o direccionado, por el Administrador de la Ciudad que no acaba de entender, o no quiere entender, que él NO FUE VOTADO. Él es producto de una decisión ejecutiva del Presidente Municipal, su función es “administrar” la administración municipal.

Que no es del Sr. Cabada, si renunciara para buscar la reelección, la decisión de quien queda en la Alcaldía Suplente porque simple y llanamente hay Suplente del Alcalde y este fue votado en las urnas, y si no hubiera alcalde suplente entonces es el Congreso del Estado quien lo designa…

A menos que el Administrador de la Ciudad este buscando con los Panistas y Priisitas el golpeteo conjunto al Alcalde Suplente y los votos en conjunto en el Congreso del Estado, lo mas triste sería que el Sr. Cabada también estuviera en este enjuague y azuzando al “Güerito” Martínez en sus aspiraciones de ser presidente en la suplencia porque entonces si habría que recordarle que su obligación moral es respetar la ley, para eso está y no para cambiarla a modo, o darle la vuelta, porque a querer y no el Sr. Alejandro Loaeza les sumó votos desde la suplencia en el proceso electoral.

Les guste o no les guste, seguro es que si el “Güerito” Martínez hubiera estado en la boleta, este hubiera restado votos al Sr. Cabada, ni duda cabe, se le conoce muy bien para tan siquiera ponerlo en duda, hubiera RESTADO en vez de SUMAR.

La grilla esta a todo lo que da, prueba de ello el manejo de los nombres de los funcionarios que “pudieran” ser cesados.

Iniciando en Desarrollo Social con Maria Antonieta Pérez Reyes, para instalar ahí a funcionario ad hoc a los intereses del Administrador de la Ciudad, el “güerito” Martínez, a Carlos Corona para la reina de las Direcciones del Municipio. También esta en la lista el Tesorero Municipal, Luís Oscar Pérez, cuya salida nos da un pronóstico reservado.

La corrupción no acaba de ser enterrada en el Municipio y con tanto grillerio pendenciero menos será desterrada. Un ejemplo más es la Subdirección de Comercio y las cuotas a los líderes de comerciantes, donde se asciende a personas con amplia experiencia en el cobro de cuotas, calentamiento de plazas, negociaciones con líderes y reparto de lo obtenido…

Mientras la grilla siga, seguirán avanzando y consolidándose corruptos nuevos y los de siempre… y seguiremos viendo más y más ilegalidad tolerada y ayudada, previa cuota por supuesto, no hay pagos por permisos, pero hay más cuotas…

¿De que está sirviendo el Administrador de la Ciudad? Si vemos que un noble proyecto como el bacheo lo hacen mal, a medias y al ahí se va; ¿De que sirve el Administrador de la Ciudad? Si vemos como se hacen pedazos en la grilla dentro de la administración municipal. ¿De que sirve el Administrador de la Ciudad? Si en la subdirección de comercio las pollas son muy abultadas y no acotadas…

El Presidente Municipal creo el puesto de Administrador de la Ciudad para tener un soporte con quien descansar la parte administrativa y de control de la administración, para él dedicarse con holgura a la parte política tan necesaria y urgente para la reconstrucción municipal y de su proyecto personal como la reelección; pero tal parece que la “política” se desató hacia adentro del Ayuntamiento, situación que es aprovechada también por el Síndico Municipal para meter su “partecita” en este desorden y junto (o separado) con el “güerito” Martínez crear un caos interno. Piensa mal y acertarás con esa dupla…

Tantos problemas que tiene la ciudad, y el Señor Cabada, que su equipo se esta convirtiendo en su peor pesadilla pero, “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre…”

Algo que hay que reconocer de las administraciones Priistas pasadas es que el presidente municipal es ley, sus ordenes eran ley; se cumplían porque se cumplían y si había grilla era suavecita en silencio, pero con el Señor Cabada esto es algo que se extraña.

No tienen nada que buscar en la Alcaldía Suplente, simplemente porque ya esta otorgada por mandato popular mediante el voto. Quien quiera hacerlo simplemente navega contra corriente o esta maquiavelando acciones perversas subterráneas con alianzas traicioneras a un proyecto que debe salir adelante.

El hecho de que el proyecto “Juárez Iluminado” se haya entregado a Carlos Angulo y este a los Panistas ya es reflejo de altas traiciones, porque han puesto en riesgo todo el proyecto del Señor Armando Cabada; inconcebible será si se tolera…

El despido y la limpia debe ser inmediato de toda la cadena de provocadores, soplones y corruptos…

Se necesita nivel para poder tener acceso al proyecto “madre” del Sr. Cabada y quieren castigar a una asistente, que también debe ser por mensajera…

Así las cosas Armando…

El enemigo esta en casa y desajustando todo tú proyecto con alianzas traidoras y perversas, apostándole a que te irás a buscar tu reelección. “Así no me ayudes compadre”…