Corrupción negociada

By Raúl Sabido on 11/09/2017

Desde el asenso del PAN al poder en el año 2000 con Vicente Fox en la presidencia las formas y los protocolos de las “tranzas” cambiaron.

Antes era el todo poderoso PRI y sus “tranzas” eran construyendo obra, industria nacional. Se hacían “tranzas” con el crecimiento de la estructura de activos gubernamental, “tranzas” con las empresas del estado, “tranzas” con las construcciones en infraestructura hospitalaria, con la construcción de escuelas y Universidades.

Se “tranzaba” con el campo por medio de aquel banco que se llamaba BANDIDAL, las “tranzas” presidenciales eran con el todo y con el tráfico de influencias, “tranzas” con bienes raíces, etc. pero era muy raro, y excepción, la “tranza” con el erario directo, en aquellos tiempos hacían para tranzar y la “tranza” los obligaba hacer y, por el simple hecho de hacer para tranzar la sociedad recibía para su beneficio esa excusa que los PRIistas usaban para tranzar, así fue toda la estadía de los revolucionarios y nacionalistas PRIistas de aquellos tiempos hasta 1988 que llegó Carlos Salinas de Gortari robándose la elección presidencial, el primer GRAN ROBO al pueblo de México, dando inicio así al Neoliberalismo corrupto, traidor y ladrón que nos han recetado hasta ahora, pasando por los PANISTAS y hasta hoy con el mas corrupto de los periodos presidenciales, con el PRI de regreso a Los Pinos, con Enrique Peña Nieto.

Salinas de Gortari marcaría el rumbo neoliberal y las nuevas formas de administrar el poder en México y sus discípulos Vicente Fox y Felipe Calderón hacen el gran cambio en la forma de tranzar, se comienza a tranzar con los bienes nacionales y con total descaro por sus familiares, Fox con Martita y sus vástagos ladrones y Calderón con su cuñado, el hermano de Margarita Zavala, y ahora si tomando directamente del Erario, hasta eso son poltrones y ladrones, “hacer para tranzar” no era un concepto del que pudieron estar identificados, cambiándolo por el de “lo que hay sirve para la tranza”

La forma de tranzar de los PANistas en el poder, y de los PRIistas actualmente, es quitándoles a los mexicanos el beneficio que daban las necesidades de “hacer para tranzar”, hoy tranzan con cargo a los bolsillos de los mexicanos, todas sus tranzas son pagadas por los mexicanos con el alto costo de los servicios que aun presta el estado, con el encarecimiento del costo de vida por el incremento de los impuestos en forma desorbitada como el impuesto de la gasolinas, la luz, el gas, etc donde buscan cubrir el BILON de pesos que aportaba PEMEX al presupuesto nacional con los impuestos cargados a las espaldas de todos los mexicanos y que generan incrementos de productos y al incrementar los precios los impuestos crecen, paralizaron la industria nacional y la desmenuzaron para venderla pero los ingresos que aportaban esas industrias del estado, hoy ya en manos de particulares, ya no ingresan al erario nacional mas sin embargo el gasto del estado no se ajustó a ello, sencillamente se mantuvo y creció por lo que han tenido que incrementar los impuestos, crear nuevos impuestos a los mexicanos para poder ir logrando lo que han dejado de aportar las industrias desmanteladas y mal vendidas.

Las TRANZAS de hoy son directamente con el erario y el patrimonio, donde las tiene que pagar el mexicano con sus recursos ganados con su esfuerzo vía impuestos y servicios sumamente caros, como la gasolina, la luz, el gas que aparte del precio alto lo afectan todavía mas con impuestos injustificables crecientes afectando toda la cadena de productiva del país, hoy son recaudaciones fiscales para el pago de lo que ya no ingresa al presupuesto nacional porque lo que ingresaba de recursos fiscales por las empresas del estado hoy ingresa a caja de particulares y extranjeros y tributan con incomprensibles, ilógicos y deshonestos beneficios fiscales, todo el beneficio a esas empresas, toda la carga para compensar esos beneficios es al contribuyente y ciudadanos mexicanos, por eso afirmo que comenzamos a pagar las “tranzas” del PRI y del PAN en gobierno, Fox y Calderón formaban parte de un mismo proyecto, proyecto en que se gesto y parió la hermandad entre los PRIistas y los PANistas, fueron educados por el mismo padre por carecer de madre.

Es muy diferente cuando las desincorporaciones y las transferencias de las empresas del estado se realizan y los beneficios se sienten, se palpan en toda la población mexicana, que diferente es cuando se venden empresas nacionales y no se transfiere la carga que aportaba esa empresa vía impuestos a la población porque el beneficio de las desincorporaciones y las transferencias entran al erario nacional, pero cuando no entran esos recursos, o no hay recursos por transferencias y desincorporaciones de papel, toda la carga se va a la población con la promesa de que dentro de 20 años se verán los beneficios, cuando la tranza les generó beneficios de inmediato a sus fortunas personales, los grandes ganadores, y únicos, de las ventajosas ventas de la nación.

La partidocracia se convirtió cómplice de ese saqueo nacional, guardaron silencio a cambio de los beneficios vía aportaciones de recursos a sus partidos, al reparto de la cuota del poder, los dirigentes y los políticos de la partidocracia pueden hacer sus “tranzas” con el beneficio total del manto de la impunidad, pudiera haber circo, maroma y teatro para disfrazar la aplicación de la ley, pero al final la impunidad estará negociada.

Un caso reciente y de escasa difusión fue la negociación de impunidad del dirigente del PAN nacional Ricardo Anaya quien negoció con el gobierno que se dejara de investigar su fortuna, que sacara de medios las informaciones de su corrupto quehacer político a cambio de la anuencia de las bancadas del PAN por los nombramientos importantes como el del Fiscal de la Nación, nombramiento de urgente apremio para el gobierno de Enrique Peña Nieto ya que es el manto de impunidad que coloca a sus espaldas por la siguiente decena de años, con esas filtraciones de la riqueza corrupta de Ricardo Anaya el gobierno y el PRI doblaron al PAN ante sus reclamos por la gobernatura de Coahuila en donde la dirigencia PANista aseguraba que tenían las pruebas irrefutables de su triunfo, solo bastó unas cuantas filtraciones de las “tranzas” que le dieron fortuna a Ricardo Anaya dirigente nacional del PAN para que ese partido entrara en declinación total en sus reclamaciones y aspiraciones sobre la gobernatura de Coahuila.

Es muy claro que el gobierno tiene los elementos para poder procesar a los corruptos ya que es imposible que se muevan las fortunas en el sistema financiero sin que sean detectadas por el gobierno, conocen muy bien esos movimientos pero solo será aplicada la ley cuando a juicio y conveniencia de la autoridad sea necesario, ni siquiera el concepto de “presunción fiscal” aplicará el gobierno si no les es de necesidad y apremio político.

Vienen las elecciones 2018 y vemos ya el aglutinamiento de dirigencias corruptas en el proyecto de Alianzas políticas entre fuerzas totalmente antagónicas en el papel, pero hermanadas en el reparto de los recursos del erario público, veremos cosas tan ridículas como aquel pronunciamiento a favor del PRI por Vicente Fox, cosas tan delicadas como la sumisión de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto para poder obtener la garantía de inmunidad y que por cierto le costó, y nos está costando, a los mexicanos con el valioso avión presidencial que Calderón le obsequió a Peña Nieto, o la canallesca traición del Calderón a su partido y su candidata en la contienda del 2012, el urgente apremio era “regresar al PRI a Los Pinos” y por lo tanto sublimes y prestos los discípulos del gran traidor Carlos Salinas, gestor del regreso del PRI y principal promotor de las alianzas inverosímiles y de alguna candidatura independiente a la presidencia de la República a través de un ex locutor y comentarista de radio.

Recordemos que son ladrones graduados en las Universidades Norteamericanas, entrenados en la administración pública y graduados con maestrías financieras en la Universidad Ibérica de Alibaba con sede en Harvard y Princenton.

No creo que nos haga falta más para entender la realidad y acontecer nacional.

La verdadera alianza es PRI-PAN-PRD y algunas rémoras para el 2018, esa es la verdadera estrategia que hoy está en período de pruebas y ajustes.