¡Corral, saca las manos de las elecciones!

By Rafael Navarro Barrón on 22/06/2018

La fiesta se descompuso. Justamente en las últimas horas de la jornada electoral, en lo que se ha denominado la justa política llamada ‘más importante de la historia de México (y de Ciudad Juárez)’, las medias se están rompiendo entre los grupos que buscan el poder público.

Todo se puede esperar en las próximas horas. Se habla hasta de una participación activa del crimen organizado que, motivado por alguna de las corrientes políticas que los protegen, intentarán desestabilizar, mediática o en los hechos, la actividad política.

Recordemos que la vida política se regionaliza y apoya de acuerdo a la circunstancia. Se creía que al homologar las elecciones federales y estatales nos daría la ventaja de ‘recibir’, en paquete, los recursos para garantizar el desarrollo de cada zona del país de acuerdo a sus amores y desamores.

La desgracia ya la vivimos en esta frontera. Por tercera vez en la historia tenemos la ¿fortuna o des fortuna? De que nos gobierne un ‘juarense’. El primero fue Teófilo Borunda, el segundo Francisco Barrio y ahora Javier Corral. Todos han servido para maldita la cosa.

Los dos ex gobernadores juarenses trabajaron para garantizar su capital económico. El priista dejó fortunas millonarias a sus descendientes, pero escasez y abandono para la frontera donde hizo su riqueza.

El panista, un empresario pusilánime, quebrado al llegar al poder, es ahora uno de los hombres más ricos de esta frontera. No hizo nada por la ciudad que lo catapultó como político y lo llevó a las altas esferas del poder en México, al haber ocupado la Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Vicente Fox.

Pasó por la vida pública con la estela ‘hombre fracaso’ (como lo llamó la revista Proceso), diezmado por las críticas al no haber metido a la cárcel ni a peces gordos ni a peces escuálidos.

Y qué decir de Javier Corral, el hombre con problemas de origen que no despierta, ni se amilana ante lo que ocurre en el Estado. El electorado que lo llevó a la máxima silla política de la entidad, piensan que es mucho el tiempo que se quede en el poder otros tres años. Les asusta este político que es un especialista en la mentira y la traición.

Hace unas horas, en ciudad Juárez, frente a las pantallas del Canal 44 que se caracteriza por la delicadeza de primero elogiar y luego golpear a los que no piensan como los Cabada, que somos la mayoría.

El asunto es que en el encono máximo de la confrontación entre el panismo y el candidato Independiente, el conductor del noticiero de la mañana, Juan Manuel Martínez, le pidió a Javier Corral que ‘sacara las manos de las elecciones de Juárez’.

Martínez no lo hizo a título personal. Detrás de la pantalla estaban los hermanos Cabada dictando las letras que se escriben en la famélicas conciencias de sus locutores; y mueven la mano de Mahoma para ridiculizar con sus plumones a quien ha sido su enemigo por 30 años.

Y razones sobran. El PAN presentó una demanda absurda en contra de la empresa televisora. Y además de absurda es injusta, porque el hecho de que Armando Cabada haya llegado a la presidencia municipal no exime a la televisora de recibir recursos públicos a cambio de anunciar las actividades de la alcaldía.

Si la ley establece lo contrario, estaríamos frente a una aberración legal, un verdadero absurdo. Una empresa no puede dejar de percibir los recursos que históricamente ha recibido y que se ha esforzado por recibir, por el simple hecho de que uno de sus miembros sea electo presidente municipal.

El PAN sus candidatos deberían de estar más preocupados por lo que no hace su gobernador que por lo que hace el alcalde de Juárez, a quien la administración estatal ha engañado al prometer recursos que nunca llegaron.

…

Por si faltaba poco, saltó a la palestra el empresario chihuahuense Eloy Vallina. Lo hace motivado por el valor de su arraigado priismo, su militancia de siempre. Ese soterrado activismo motivó una especie de ‘diáspora’ empresarial en la década de los ochentas, con aquella frase lanzada por ‘Eloyito’ (para diferenciarlo del padre) frente al candidato presidencial del PRI en ese momento: “los empresarios somos revolucionarios”.

La historia se repite hoy. El empresario utiliza una misiva, que seguramente le escribió Rodolfo Figueroa, su escribano y asesor, ya que don Eloy no tendría la capacidad de redactar ni un recado en un 10×10 de una servilleta de papel.

La carta tiene fecha del 20 de junio del 2018. Me llegó de rebote, ya que el empresario la dirige a sus ‘estimados amigos’, donde no estoy. Y como siempre, como aquella declaración de guerra que hizo tronar a los empresarios de Chihuahua cuando don Eloy se declaró ‘revolucionario’, hoy utiliza la misma argucia.

Es como la carta de amor de los cobardes, que le dicen a la amada cuánto la aman, cuánto sueñan con ella, pero nunca dicen su nombre.

En uno de los párrafos de la encíclica según Eloyito dice: “cuando un político se asume a si mismo que su carisma personal será suficiente para solucionar mágicamente todo; cuando este hombre afirma que el pueblo y su persona son una sola unidad, cuando también exige incondicionalidad total y aceptación fanática de su mesianismo, cuando llama a mandar al diablo a las instituciones y en contra se considera un rayo de esperanza protegido por estampas religiosas, relicarios y sahumerios; pues entonces sí creo que este señor está en serios problemas y nosotros en consecuencia también”.

Eloyito (para diferenciarlo de su padre), dice en su misiva: “Me queda claro que muchos mexicanos se sienten hartos y en medio de un ambiente social de inseguridad, criminalidad, corrupción, impunidad, indolencia y pobreza, apuestan a que las cosas no podrían estar peor; sin embargo, no seamos ingenuos, la historias nos ha enseñado que siempre es posible que se empeoren las circunstancias hasta llegar a un auténtico caos”.

El empresario priista, el máximo beneficiario de todas las administraciones estatales, limitado en los gobiernos del PAN, debe de estar temblando. Gran parte de sus negocios han florecido por la relación política con los gobernantes del PRI; este hombre de estatura corta, barba estilo de la cajita de ‘Just for Men’, se ha sentado con la mayoría de los presidentes de la república desde que es Eloy Vallina, ahora se niega al futuro lógico, pero no cierto.

Un claro ejemplo de su poder en las administraciones priistas son los negocios que ha erigido a la sombra de los gobernantes; junto a ese poder ha gozado del proteccionismo de las instituciones estatales. En el pasado, la Junta de Conciliación Arbitraje no proceso una sola demanda laboral en contra de las empresas del magnate. Una confesión de Fidel Pérez Romero, ahora ex Secretario de Trabajo en el sexenio de César Duarte, ilustra claramente lo que es y representa Eloy Vallina.

En 1990, en las oficinas de Conciliación y Arbitraje, Fidel Pérez Romero, abogado laborista, aseguró que contra las empresas de Eloy Vallina nadie gana. Toda la estructura estaba a su servicio y siguió por años a su servicio, incluso cuando Pérez Romero estuvo al frente.

Increíble, quien se quejaba del proteccionismo del magnate, cuando lo tuvo a tiro, puso la alfombra roja para recibir a los abogados del magnate, otrora dueño de la industria papelera más importante del norte de México.

La posición económica de don Eloyito lo ubica perfectamente en la vida actividad política. La estructura del extinto Grupo Chihuahua operó al servicio de los candidatos del PRI; él y su equipo fueron el promotor de Jesús Macías en la búsqueda de la gubernatura. Esa inclusión le ha permitido al magnate presionar y decidir sobre asuntos empresariales…y políticos.

Su vino tinto Carbenet fue el oficial de los gobiernos priistas, desde su aparición en el mercado; La Casona, propiedad del rico heredero de Eloy Santiago Vallina García, conocido como Eloy S. Vallina, es la ‘residencia’ oficial de políticos de todas las corrientes, pero preferentemente de los priistas.

Su padre, don Eloy S. Vallina, pasó a la historia por un acontecimiento que enlutó a la familia. Hace 58 años el jerarca de la poderosa dinastía fue victimado por un comandante policiaco, el ‘jefe’ David Corona Arizpe. Cegado por la ira, utilizó un revolver calibre 45. Fue en el acceso de lo que hoy es la sede de la presidencia municipal, donde operó por años el Banco Comercial Mexicano ubicado en las esquinas de Av. Independencia y Calle Victoria en la ciudad de Chihuahua.

En un complejo momento, cuando la vida social en la capital del Estado se pulía bajo la ética farisaica, que dio pie al surgimiento de lo que hoy se conoce como ‘chihuahuitas’ (analogía del concepto chilango), el jefe Corona disparaba contra don Eloy a quien le reclamó, con el despecho de padre, el romance que el empresario sostenía con su hija, Graciela Corona.

La Casona, que es como un palacete de los chihuahuitas, se ha convertido, como lo fue La Calesa en su momento, en el centro de convergencia de los políticos chihuahuenses. Es sinónimo (nada más eso) de distinción. El restaurante está ubicado en el cascarón de un antiguo edificio construido por don Luis Terrazas.

Además de sus finos cortes de carne, el vino de la familia Vallina, el edificio goza de historias fantasmales que son dignas de tomarse en cuenta. Por sus pasillos, por sus amplios salones y atrios, esos fantasmas se pasean nuevamente y son plasmados en la misiva del magnate de Eloyito, que le tiene pavor a Andrés Manuel López Obrador y envía ‘a sus amigos’ una epístola alertando sobre ‘ya sabes quién’ porque es el peligro que viene.

Tal es el miedo, que al igual que en el pasado, con el asunto de los ‘empresarios revolucionarios’, el magnate imprime en su carta el temblor de sus labios, mientras espera que el escribano Figueroa termine una más de sus encíclicas, para firmarla y hacer público que AMLO puede constituirse en su ruina.

El empresario está azorado por el hartazgo social, por la inseguridad, criminalidad, corrupción, impunidad, indolencia y pobreza. En todos esos males del país, Eloy Vallina ha intervenido al solapar a los gobernantes que acudían y acuden a La Casona y con quien convive a diario.

Su amistad con José Reyes Baeza, Patricio Martínez y César Duarte, lo hacen cómplice al callar lo que sabe y le consta; lo hace cómplice al hacer negocios con ellos. Todos estos ex gobernantes están cortados con la misma tijera de la corrupción; todos están embarrados por la forma en que protegieron y alentaron al crimen organizado. No se diga del primero, que es una oda a la impunidad, con sus manos manchadas de sangre…

Podemos sintetizar la misiva del magnate Eloyito como un reflejo de la libertad de expresión. Aquí el problema no es que se diga que Andrés Manuel es el peligro que viene, el problema es quién lo dice.

…

Hace unos días recibí este comunicado. Estaba dirigido a “A los periodistas y empresarios…”

Dice así:

Espero que todos aquellos que se están quedando callados ante la ola de asesinatos, robos y asaltos que están llevando a colocar a esta frontera de nueva cuenta en las listas de las ciudades más peligrosas, sea por una buena cantidad de dinero.

Por qué el día que los alcance el fenómeno de la violencia en su círculo familiar o en el área donde se desenvuelven sus negocios, ese día, con las dádivas que recibieron, no creo que les alcance para regresar a un familiar asesinado o para pagar un rescate de secuestro o para estar manteniendo a los delincuente que cobran las extorsiones.

Me preocupa que ni las cámaras empresariales ni los medios de comunicación, hagan reclamos fuertes a la autoridad, ahorita, que es cuando se requiere presión para que se tomen buenas decisiones, basadas en los aspectos reales y que urge se lleven a cabo planes y estrategias de seguridad, no solo actuar de manera reactiva sino preventiva, que se vea qué hay una dirección de trabajo.

Espero que no pase, pero el día que asesinen a otro periodista en Juárez ya va a ser demasiado tarde para que inicien con las campañas de presión a los gobiernos para que les den seguridad y certeza al ejercicio del periodismo, que en los últimos tiempos se ha vuelto una prostitución de la pluma.

No veo a los reporteros o periodistas críticos, alegando a favor de una ciudad, los veo callados, a la mejor muchos con miedo ante la fuerza de un colega que mantiene el poder en la ciudad y que con una orden puede hacer que los corran del trabajo, pero si tienes miedo no sirves para periodista.

Veo unas reporteras del Diario de Juárez, defensoras de la vida, defensoras de los derechos de las mujeres que por obra de arte se terminó la agresividad y la fuerza con que hacían reclamos en otras administraciones, lo repito cuando menos lo piensen va a ser muy tarde y vamos a tener encima a los delincuentes.

Veo un Luis Carlos Carrasco de El Mexicano indignado por el reciente robo de su camioneta en el exterior de su domicilio, quien hoy en día hace fuerte el reclamo por la inseguridad en sus columnas, entonces…. necesitamos que nos quiten algo valioso para poder alzar la voz y decirle a la autoridad ¿qué está haciendo?

Veo periódicos atacando al gobernador, pero se ve a miles de kilómetros que lo hacen por qué no hubo contratos de publicidad, en cambio al colega de todos ustedes periodistas y empresarios no le hacen reclamo alguno, aún y cuando saben que, quien tiene la fuerza real para atacar la violencia en Juárez, es la policía local claro, bajo el mando de alguien con pantalones y experiencia.

Ahorita todos andan muy contentos y conformes porque de una u otra manera les llegó el pago por su silencio, ya sean dádivas, muchas o pocas, facilidades de poner negocios, o pagos de muchas otras formas, por el momento les está yendo bien, pero ¡aguas! El ciclo está a muy poco tiempo de llegar a su límite, cuando les incendien sus negocios y tengan que irse a vivir a El Paso, Texas como lo hizo su presidente años atrás, entonces va a ser muy tarde para que inicien con los reclamos al gobierno y no van a tener la cara para hacerlo, porque si ahorita se lo callan son parte del crimen, pues con su silencio lo están fortaleciendo.

No estoy a favor de ningún candidato, únicamente estoy a favor de la verdad y me indigna y me da coraje ver al Canal 44, que fue el crítico de la violencia número uno en años atrás, y el día de hoy se convierte en aplaudidor, porristas del descaro y lo peor es que gracias a ellos el gremio cada vez pierde más credibilidad y respeto.

Yo sé qué hay que mantener a la familia y se necesita el trabajo, pero también sé que la dignidad es primero, la última vez que me pidieron defender lo indefendible fue cuando renuncie a mi trabajo, por qué no soy parte de la corrupción de la que tanto se quejan y de la que ustedes son parte y la siguen provocando.

A los empresarios y periodistas de Juárez…

Hasta aquí la misiva.