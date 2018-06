Corifeos al servicio de los falsos mesías

By Rafael Navarro Barrón on 01/06/2018

Como nunca en la historia de Ciudad Juárez, los comunicadores y los candidatos de partidos políticos e independientes se están polarizando, peligrosamente, generando una confrontación que ya se reciente en el ánimo de los votantes.

A base de mentiras, exageraciones, manejo de información de la ‘vida privada’ de los contendientes y acusaciones de corrupción, están desmotivando el llamado ‘voto consciente’ y promoviendo la abstinencia.

En este entuerto colaboran activamente algunos periodistas que están al servicio de los candidatos y que pululan entre candidatos como reporteros plurales y democráticos.

Muchas de las campañas negras se elaboran en redacciones o provienen de las fobias y filias de comunicadores que se oponen o están a favor de los candidatos que buscan un cargo de elección popular.

La polarización es el resultado de dos factores esenciales: los apoyos económicos a los medios de comunicación y reporteros; y la incursión de seudo comunicadores que provienen de partidos políticos y pasan como ‘analistas’ cuando en realidad son activistas con espacios de comunicación en medios electrónicos y editoriales en la llamada prensa escrita.

…

Un desencuentro reciente lo protagonizaron Ramón Galindo, el candidato del PAN a la alcaldía y los conductores Juan Manuel Martínez y Claudia Vega, quienes estelarizan el programa ‘Contacto Matutino’.

El escenario fue el canal 44. Galindo fue rodeado por los conductores en una de las áreas de entrevistas. El candidato panista y ex subsecretario del gobierno de Javier Corral refirió el “mal gobierno” de Armando Cabada, los yerros políticos al autorizar cuartos rosas o independientes en zonas de alto riesgo y el abandono de la ciudad, además de la proliferación de vehículos que están siendo apoyados con el tarjetón rojo, avalado por el gobierno municipal.

La reacción de Juan Manuel Martínez y Claudia Vega fue de molestia. La confrontación se salió de tono al grado que Galindo Noriega refirió que el ataque es permanente, todas las mañanas.

La principal controversia se dio con el tema de la construcción de los cuartos independientes que en realidad se llaman ‘cuartos rosas’ y que son auspiciados con fondos federales.

De acuerdo a un informe del Plan Estratégico de Juárez, son más de mil edificaciones construidas en lugares de alto riesgo, recordó Galindo Noriega a quien la edad se le vino encima entre cargos legislativos y en el gobierno del Estado.

Galindo es la parte ‘brava’ del PAN que sabe torear los asuntos calientes y que se apresta a ganar, a través del discurso, el debate que está previsto para el domingo 3 de junio.

Los comunicadores Martínez-Vega, indudablemente los encargados de la campaña mediática en el canal 44 a favor de Cabada, señalaron que “esos asentamientos estaban desde antes de la llegada del actual alcalde”. Las colonias ya existían y fueron invadidas por priistas y gentes afines al PAN”, refirió Juan Manuel Martínez que no ha tenido empacho en burlarse de los periodistas y políticos que hablan mal de su patrón.

La respuesta de Galindo fue retadora: “Yo se que tienes mucho interés en proteger a Cabada. Si son colonias que ya estaban, no se justifica que construyas un cuarto donde sabes que se va a inundar”.

¿Y por qué no las cambió antes, por qué no las cambió usted?, replicó Claudia Vega.

“Porque no estaban”, refirió enfático Ramón Galindo, quien ya fue alcalde de esta frontera y anticipó que de llegar a ser presidente municipal todos esos asentamientos van a ser regulados.

Irónicamente les dijo “aquí estamos para escuchar cómo va la campaña de Armando. A ver muchachos, platíquenme…” El rostro de todos estaba ya en el patrón que se conoce como ‘desencajado’.

Fue entonces que llegó la réplica de Claudia Vega: “Usted basa su campaña en Armando Cabada y queremos escuchar cuáles son sus propuestas”.

“Los compañeros aquí tienen otros intereses, refirió un Ramón Galindo. Luego, mirando de frente a las cámaras del canal 44 contraatacó: “El gobierno no encuentra razones para hacer las cosas, sino hacer mal las cosas. Armando no puede hacer las cosas, no porque no quiera, sino porque no sabe gobernar, es un hombre que ha estado dando noticias como artistas y no sabe gobernar. No tiene plan Armando Cabada”.

…

La confrontación política se ha repetido en varios escenarios. El Diario de Juárez sostiene una obsesiva campaña contra el gobernador Javier Corral y todo lo que esté cerca de él, cumpliendo en mínima parte la equidad informativa del mismo PAN y del resto de los partidos políticos.

Manuel Aguirre, sin ser periodista, fue contratado para ese fin anteponiendo a esa contratación el antecedente de confrontación que tiene con el grupo corralista. Su paso por el PAN lo coloca como el idóneo golpeador. Fue así como se prescindió de Rocío Gallegos, una periodista de carrera y de mucho prestigio.

Es evidente el proteccionismo y apoyo al gobierno de Armando Cabada; lo mismo sucede con el periódico Juárez Hoy de la familia Fitzmaurice y con el periódico El Mexicano, propiedad de la familia Vázquez Raña.

Se ha perdido toda objetividad y equidad, bajo el pretexto de los exiguos contratos publicitarios que se reparten y los apoyos externos que se reciben.

Prueba de esos miserables contratos, es la forma en que opera la candidata a diputada federal, Lilia Merodio quien se a dedicado a repartir recursos económicos extralegales a los medios de comunicación. La inversión se ha tazado en base al medio y simpatía que con los propietarios y, en lo particular, con los periodistas.

Algunas páginas de Internet han recibido apoyos miserables de apenas $3 mil pesos en una sola exhibición; lo mismo sucede con otros candidatos que han decidido invertir en periódicos digitales que tienen fama de ‘golpear’ a quienes no pagan.

…

Es el Diario de Juárez el que concentra una gran cantidad de editorialistas que son defensores a ultranza de candidatos y partidos. También operan en las páginas de los periódicos Juárez Hoy y El Mexicano.

Esa misma tendencia se está presentando en las estaciones de radio 860 Noticias que sostienen un abierto apoyo a Armando Cabada y a algunos candidatos del PAN; Radio Net 1490 en abierto apoyo al Independiente; Radio Cañón que se maneja por la misma vía.

No obstante esas tendencias, los analistas políticos de radio, televisión y prensa escrita; los conductores de radio y televisión, aparecen en los micrófonos o escriben fingiendo una democracia y pluralidad que no viven. Son guerrilleros encubiertos.

Confrontan, critican, cierran micrófonos, imponen cargas económicas muy altas a los candidatos que no son de su agrado o que creen que no van a ganar el proceso electoral.

En esa posición tan poco viril y de alta perversidad, están decenas de comunicadores que diariamente son confrontados en redes sociales donde reciben todo tipo de reprimendas e insultos. Se enfrentan a la ciudadanía que utiliza los micrófonos abiertos para opinar del proceso electoral y no se miden en llamarles ‘vendidos’, ‘antidemocráticos’ y ‘lacayos’ de los candidatos que opinan.

Un meme difundido en los chats de periodistas ubica a Juan Manuel Martínez con un cuerpo de perro, mordiendo una correa y con una inscripción que dice “Armando, sácame a pasear”.

…

Se ven tan ridículos. Lucen tan mal que hasta dan pena ajena. El ex alcalde Héctor Murguía decía que una campaña sin “embarrada de mocos, sin personal de apoyo mordido por perros y sin culeros que nos gritan chingaderas”, no tiene impacto. Cito textual al actual candidato a diputado federal porque de otra forma no tendría sentido.

Más de cien candidatos han salido a las calles de Juárez en busca del voto ciudadano. Recorren calles, visitan casas, toman cruceros, reparten volantes y calcomanías, realizan eventos con asociaciones civiles, religiosas, de profesionistas; van a programas de televisión y a estaciones de radio.

Y por si eso no fuera poco, sus fotografías y promesas de campaña están en espectaculares, en spots de radio y televisión, en vehículos que caminan lento en los cruceros más transitados de Juárez mostrando una imagen irreal, porque gracias al Photoshop se desvanecen imperfecciones, se reducen cuerpos obesos y se retocan las imperfecciones cutáneas.

Y así andan, como mendigos electorales, ofreciendo lo que ellos mismos saben que no van a cumplir y tomándose fotos con viejitas simpáticas, con niños pobres, con personas en sillas de ruedas.

Se sorprenden cuando la gente les dice que están “hasta la madre” de la inexplicable oscuridad del Juárez de noche, la ciudad cuyas lámparas iluminan de día y se apagan de noche; de las calles convertidas en campos de guerra; de los parques públicos ‘pelones’, con los árboles secos y sin ningún atractivo social.

Y esos mismos candidatos casi lloran cuando las amas de casa les denuncian a los ruteros que las acosan, que no las levantan cuando van al trabajo; se hacen los sorprendidos cuando esas mismas mujeres les describen la vida diaria de las mujeres obreras que literalmente abandonan a sus hijos y se enclaustran en los monasterios tecnológicos mal llamadas maquiladoras donde se convierten en máquinas y son explotadas.

Es entonces cuando surge la pregunta ¿dónde viven entonces esos candidatos? ¿desconocían que en Juárez ocurre todo eso?

Los colonos, con miedo y desconfianza, narran las noches de batallas campales, soportando a ‘pendejetes’ que no rebasan los 20 años y ya se creen narcotraficantes. Se quejan de la droga que está en cada esquina y de los agentes de la policía que siembran terror y narcóticos a quienes no se prestan a sus bajezas.

…

Frente a esa realidad, los candidatos, refieren con sorpresa, que la situación es más grave de lo que creían, que las reducidas promesas electorales no alcanzarán para cubrir el déficit de los juarenses. Y vaya situación aguda:

El PRI propone regularizar los autos chuecos; el PAN sacar de circulación a 42 mil vehículos amparados con el tarjetón rojo que autorizó el candidato independiente Armando Cabada; el Cabada y sus independientes se aventuran a hacer lo mismo que el PRI, como un refrendo a los pobres del municipio.

Las contradicciones están a la orden del día: Ramón Galindo, como candidato a alcalde, advierte que hay que meter en cintura a la gran cantidad de vendedores ambulantes; la candidata priista, Adriana Terrazas, propone la regularización de ese sector, pero alentando la libre empresa; y Cabada, reorganizar lo que el mismo desorganizó con el modelo de libre comercio.

Y como diría un político: ‘Así las cosas’ en Ciudad Juárez.