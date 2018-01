Ciudad Juárez: Una ciudad rica llena de pobres

By Benjamín Carrera Chávez on 26/01/2018

Dr. Benjamín Carrera Chávez

A primera vista podría sonar exagerado o desproporcionado el título que encabeza el artículo que esta ocasión comparto con ustedes, desafortunadamente no es así, y me permito explicar algunas de las razones que me llevan a tal afirmación. En México existen 2,457 municipios y el municipio de Juárez ocupa el NOVENO lugar en cuanto a número de pobres en todo el país. Terrible dato sin duda, pero aterra más saber que los que “gobiernan” prefieren gastar más en bandas musicales o en publicidad o en marchas o peregrinaciones político-partidistas que en atender la pobreza.

De acuerdo con los datos más recientes publicados por el CONEVAL, en 2015, en el municipio de Juárez existían 396,882 personas pobres, es decir el 26.4% del total de la población, algo así como que, de cada 4 habitantes en la ciudad, uno enfrentaba el flagelo de la pobreza. En contraste, en la capital del estado, el número de pobres era de 185,626, un 19.6% de la población, o sea de cada 10 personas, 2 eran pobres. La diferencia entre el número de pobres en Juárez y en chihuahua no es cosa menor, el primero supera con 211,259 pobres al segundo, un dato estremecedor.

Si vemos esto a nivel estatal, resulta y resalta que del poco más de un millón de pobres en todo el estado de chihuahua (1,090,437), en Juárez viven casi 4 de cada 10, es decir el 36.4%, otro dato estremecedor. Y estremece mas cuando nos damos cuenta de que el municipio de Juárez es de los más ricos del país, y a los datos me atengo.

Juárez es una de las ciudades que más riqueza generan en el país, de cada 100 pesos que exporta México, sin contar el petróleo, 13 se producen aquí. En 2016, México exportó mercancías por un monto de 295 mil millones de dólares, de los cuales, 250 mil millones provienen de la industria maquiladora. Chihuahua es el principal estado exportador con exportaciones por 40 mil 284 mdp en productos de la industria manufacturera y cerca de 80% de esos productos se fabrican y exportan desde ciudad Juárez, lo que la ubica como el PRINCIPAL municipio exportador del país.

En otras palabras, las exportaciones de Juárez implican la entrada de poco más de medio billón de pesos, es decir, 520 mil 431 millones de pesos, que equivalen a unas 10 veces el presupuesto estatal de Chihuahua estimado en poco más de 50 mil millones de pesos. También alcanzaría para financiar al Gobierno Municipal de Juárez durante 127 años, considerando el presupuesto de 4 mil 135 millones de pesos del 2017.

Además, en Juárez, hay establecidas 334 empresas maquiladoras y generan 275 mil 213 empleos formales. Es claro, que la derrama económica que dejan las maquilas es gigantesca, por ejemplo, en 2015, tan solo los salarios pagados a los trabajadores se calculaba en 26 mil millones de pesos, lo que es una cifra importante, pero que palidece ante lo que se genera en las maquilas.

Es evidente que algo pasa en la ciudad, por un lado, aquí se generan miles de millones de pesos y por otro una cuarta parte de su población es pobre, esto es sin duda una muestra palpable de la lacerante explotación del trabajador y de la desigualdad e inequidad que existe en ciudad Juárez, esta problemática debe ser una asignatura pendiente de resolver en forma prioritaria por los nuevos gobiernos, debe ponerse el tema de forma urgente en la mesa de las discusiones políticas y académicas. Insisto, que todos tengamos derecho a vivir mejor es un asunto de justicia, todos podemos y debemos aportar algo para su solución, yo me declaro listo y a la orden.