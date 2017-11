Candidatos “independientes” y políticos de partido: ¿buenos y malos?

By Jesús Alberto Rodríguez Alonso on 27/11/2017

Dr. Jesús Rodríguez

De acuerdo a diversos estudios, la mayoría de los juarenses cuando se les cuestiona sobre que piensan o sienten cuando escuchan la palabra política, hacen referencia a aspectos negativos como corrupción, robo, transa, cochinada, y muchas otras expresiones. Lo interesante de esta percepción es que se construye a partir de las experiencias que los ciudadanos han visto, escuchado o padecido directamente. En este orden aspectos, cuando se les pide su opinión respecto a los partidos políticos sus expresiones están casi en los mismos términos negativos como los que le asignan a la política. Sin embargo, cuando se habla de candidatos independientes o gobiernos independientes no es así; su visión es mucho más favorable e incluso esperanzadora. Entonces aquel que hace política, es decir el político, por ende es relacionado con esa visión. Por ello es conveniente preguntarse ¿Cómo se construye esta divergencia positivo-negativa respecto al político de un partido político y un político “independiente”? ¿El político de partido es menos ciudadano que un político independiente? ¿El político “independiente” es menos propenso a la corrupción que el político de un partido político? Reflexionemos un poco respecto a estas interrogantes.

Primero, es importante plantear que cuando hablamos de política estamos ante un aspecto ineludible del quehacer social: es una relación entre dos o más personas, le llamamos una relación de poder o dominación, es decir una relación donde una persona busca influir en otra para que realice o deje de hacer, una acción. En fin la política es el ejercicio del poder para lograr objetivos, cuya visión de eficiencia y eficacia está permeada ideológicamente. Lo anterior nos coloca en el hecho de que la política no es un ejercicio aislado y mucho menos independiente. Es una acción colectiva. Por tal motivo los candidatos “independientes” no lo son en estricto sentido, tal vez, cuando mucho, pertenecen a grupos de poder diferentes a los existentes. Lo mejor sería denominarlos, al menos en su etapa inicial, como candidatos sin partido (al menos en la etapa inicial).

Segundo, toda persona en México para tener el estatus de ciudadano, debe cumplir al menos tres aspectos fundamentales: la parte normativa, es decir que tenga derechos y obligaciones; la nacionalidad y su participación en la construcción de una vida pública potente para su comunidad. Los tres aspectos están presentes en los políticos sin partido como aquellos de partidos políticos. Todo político antes que ser político es ciudadano, y la ciudadanía se construye, fortalece o debilita, en la interacción social, es decir, nuestra forma de hacer lo público, de ponernos de acuerdo para lograr metas comunes, de cuáles son las normas a seguir, dependen primero de las formas básicas de socialización como la familia, la escuela, la iglesia y el Estado; pero también de otras menos formales como las amistades, los medios de comunicación y otras organizaciones lucrativas o no. Por lo tanto los políticos con o sin partido, son el reflejo de la sociedad en la que se desenvuelven. Los políticos sin partido no son, sociopolíticamente hablando, mejores o peores que los políticos con partido, sencillamente son producto de las formas de interacción social en las que se desenvuelven. Los políticos no vienen de un planeta politikón. Por ende la propensión a la corrupción subyace o no en la sociedad y sus actores, políticos o no.

Finalmente, la visión de considerar menos corrupto a un candidato sin partido (independiente) en relación a uno con partido político, tiene que ver con la idea de cómo concebimos nuestro mundo, nuestra sociedad. Una de las principales concepciones con las que interpretamos nuestras realidades es la visión dicotómica, es decir la tendencia a explicarnos las cosas con antagonismo: bueno-malo, mejor-peor, suerte-desgracia, amigo-enemigo. Hacerlo nos permite reducir lo complicado de la vida e incluso nos posibilita construir visiones esperanzadoras del presente o futuro; por ello en nuestro fuero interno buscamos una ciudad mejor, más segura, más bella para nosotros y para los nuestros. Ello nos lleva a la idea, al menos subjetivamente, de que un político sin partido (“independiente”) es mejor que el político con partido.

El punto que debemos tener en consideración, es que objetivamente, tanto uno como otro pueden ser mejores ejerciendo la política de bien común, en la medida que la ciudadanía sea más activa, participativa, exigente; pero no en ilusoria dicotomía de que la sociedad es la buena y la política es la mala; ambas están interconectadas. En la política no hay independencia, la política es multi-dependencia, aunque la forma y el fondo de ésta, es derecho y obligación de la sociedad en su conjunto.

Lo político puede extraer su fuerza de los ámbitos más diversos de la vida humana, de antagonismos religiosos, económicos, morales, etc. Por sí mismo lo político no acota un campo propio de la realidad, sino sólo un cierto grado de intensidad de la asociación o disociación de hombres. (…) – Carl Schmitt