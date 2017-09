Berrinches por la dación de los dineros electorales

Lic. Raúl Sabido

Aún no comienza el periodo oficial electoral 2018 y la verdad ya los pusieron de rodillas a chillar al PRI-PAN-PRD a sus corifeos y al INE, no cabe duda Andrés Manuel López Obrador sin esforzarse mucho ha encuerado a todo el sistema de la partidocracia mexicana y al sistema electoral nacional, los ha exhibido como lo que son, unos mercaderes de la democracia, de la justicia, de las leyes y las libertades, sumisos absolutos al poder del billete verde y amantes aduladores del peso ajeno, del dinero de los contribuyentes, dinero de donde toman y nace su riqueza personal descarada, descarnada y además ilícita, riqueza ilícita del político corrupto.

No solo AMLO con su declaración de dar el 20% de los recursos electorales de Morena, que fue la primera propuesta en toda la partidocracia, sino que conforme avanzó la ola expansiva de esa declaración la subió al 25% y comenzó la presión social en redes a la que se sumaron los medios masivos de comunicación, fue muy interesante ver la reacción acorralada que le dio al resto de la PARTIDOCRACIA corrupta y vividora del país, ver el como salieron PRI-PAN-PRD a intentar demeritar la iniciativa del líder de Morena y que se vio de inmediato la intención del triunvirato de partidos de que por ningún motivo “se darían recursos del partido a los damnificados”, no señor eso no es costumbre ni propósito de los partidos y además “la ley no se los permite” ese fue el pretexto madre de todos ellos y creyeron, incluido el INE, que hasta ahí había llegado la iniciativa de Morena, que simplemente no avanzaría mas pero se equivocaron rotundamente, les salió el tiro por la culata, un tiro con bala expansiva untada con cianuro fue lo que les lanzó AMLO, un tiro directo a donde sabía que dolería profundamente, sabía que con ese tiro sangrarían y difícilmente se podrían sacudir de su exhibida, su verdadera cara la mostrarían sin recato alguno, era dinero lo que había en juego y eso los partidos PRI-PAN-PRD por ningún motivo podían ceder, el dinero del contribuyente es su oxigeno, sin ese recurso se mueren y AMLO lo sabia perfectamente bien, la jugada le salió mas que perfecta, una vez mas AMLO ponía al sistema de rodillas, una vez mas los exhibía tal cual son, la sociedad mexicana compró de inmediato la propuesta y exigió se llevara a cabo, la partidocracia corrupta ya no supo como evadir el golpe porque ahora no era solo AMLO sino también la sociedad y la gran mayoría de los medios de comunicación la hicieron suya, estaban atrapados ya en un negativa “de no dar” de la cual no sabían como zafarse porque estaban consientes la partidocracia corrupta y vividora que la única salida que tenían era DONAR, dar en DACIÓN una parte de sus recursos electorales del 2018, estaban atrapados y verdaderamente descubiertos.

Tenían que desencantar la propuesta de AMLO, tenían que buscar darle la vuelta a la propuesta y quitarse la presión social del momento, tenían que darle atole con el dedo a los ciudadanos y llevar hasta el descrédito y olvido esa “nefasta” propuesta de donar recursos electorales a los damnificados, propuesta que era un atentado “guerrillero” a sus instituciones partidistas, una blasfemia del Mesías AMLO como ellos lo llaman.

Ante todo esto la presión social tenía el sentido contrario a lo que ellos esperaban, los temblores consecutivos acrecentaban más la URGENTE necesidad de ayuda y la gente de comenzó a preguntar: si los partidos del triunvirato llaman a AMLO populista por tener la intención de dar una parte de sus recursos electorales 2018 a los damnificados, entonces:

¿Cómo se llama la acción de NO DAR recursos electorales 2018 a los damnificados?

Con el avance de los horas y los días el INE declara que “si es posible transferir los recursos electorales a los damnificados” y se vienen las declaraciones del triunvirato político partidista en que ellos si van a donar, que siempre si estan dispuestos en regresarle a los ciudadanos los recursos necesarios hasta el 25% de lo que tienen como prerrogativas 2018 declara el PRI pero que ellos lo donarían a la SHCP…. Ajà, ¡ claro ¡ les urge que ese recurso en dación tenga retorno y que mejor camino que la SHCP, posteriormente vienen las declaraciones de PAN-PRD-MC donde mas que aceptar DONAR piden y piden que se llevan a cabo mecanismos que les evite DAR esos recursos en dación para los damnificados, propuestas muy nobles que la ciudadanía trae desde hace tiempo exigiendo se lleven a cabo pero que conllevan, en este caso, al tiempo y desvían la intención inmediata del DAR, los damnificados no podrían esperar a la elaboración de leyes para ajustar la dación de los PANISTA y PERREDISTAS.

Y ándale, que se viene el TSUNAMI con la declaratoria de AMLO en el sentido de que MORENA estaría dispuesta a DONAR hasta el 50% de los recursos electorales del 2018 y que ellos van a crear un FIDEICOMISO que administre esos recursos para que la ayuda entre directamente a los damnificados en la reconstrucción de sus patrimonios y hogares

El triunvirato departidos políticos se desesperan porque mientras ellos quieren darle la vuelta sin la dación de los recursos los MORENOS se preparan para establecer la estructura que llevaría los recursos DIRECTAMENTE a quienes los necesitan realmente.

Este asunto de los donativos y las ayudas siempre da dolor de cabeza a quienes ayudamos ya que circula en INTERNET fotografías y videos en donde la ayuda dada por los ciudadanos es etiquetada con los logotipos del PRI y como siempre saludando con sombrero ajeno, haciendo caravanas con lo que no es suyo.

El México fuerte y solidario aflora con la naturalidad requerida del momento pero también se deja ver la cloaca politica que la gobierna.

PRI-PAN-PRD el triunvirato del poder de la partidocracia ha enseñado con toda claridad su verdadera vocación y hasta donde pueden ellos intervenir en auxilio de la sociedad mexicana, nos han demostrado que solo sirven para ellos y sus tribus, solo son para sus bolsillos, para su cuna de poder.

No podemos esperar nada de ellos mas que el seguir siendo sangrado nuestro bolsillo para su sustento y manutención.

Hoy les han dado donde mas les duele, el dinero de contribuyentes en su bolsillo que lo reclaman como de su propiedad.

Les han hecho manita de puerco al triunvirato de partidos y están chillando, mientras los damnificados seguirán esperando y llorando su desgracia.