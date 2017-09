Ayuda confiable ante los desastres naturales

By Lourdes Tejada on 20/09/2017

Hoy no puedo callar mi mente. No después de toparme en las redes sociales con videos de edificios colapsando mientras aun había personas dentro. No, después de escuchar que varias escuelas cayeron y que voluntarios están haciendo un esfuerzo para encontrar a los menores. Hoy me parece imposible centrar mi mente en un solo tema.

¿Cómo elijo? ¿Cuál tiene prioridad? ¿El aniversario del sismo del 1985? ¿La solidaridad y unión que caracteriza a los mexicanos? ¿O el oportunismo de políticos y cazadores de “likes”?

Si debo invitar a la reflexión y el análisis, será para facilitar la decisión de cómo y dónde ayudar.

En estos momentos de caos nacional, surgirán centros de acopio y números de cuenta que prometen hacer llegar la ayuda a los municipios afectados. Habrá muchos que lo cumplan y sobrepasen las expectativas; así como habrá otros que lo usarán para otros fines.

Por eso es necesario conocer las opciones que cuentan con la experiencia, la logística y el personal para llevar a cabo estas recolectas y distribución de los donativos. Porque no es solo repartir lo que llega, es necesario tener una estrategia para darle un uso inteligente y eficiente a los recursos.

¿Puedo poner las manos al fuego por estas opciones? No, pero puedo garantizar que cuentan con años de experiencia y una reputación que los respalda.

Además, que prefiero tener la duda sobre si mi donativo tuvo el impacto que yo espero, a carcomerme sabiendo que, ante la desconfianza, elegí no hacer nada por ayudar a otros mexicanos.

Cruz Roja Mexicana

-Para donaciones en efectivo en línea

-Para número de cuenta y otras opciones de donaciones

-Para donativos en especie:

Alimentos: Atún enlatado, frijoles en bolsa, arroz en bolsa, lentejas en bolsa, verduras en lata, aceite para cocinar, galletas saladas y dulces, y sopa de pasta.

Higiene personal: papel sanitario, toallas femeninas, cepillos dentales, pasta dental, shampú, jabón, rastrillos.

Limpieza del hogar: Jabón en polvo, pino, escobas, cepillos, jergas, franelas, cubetas.

Artículos de bebé: Pañales, toallas húmedas, aceite para bebé, jabón neutro, shampú, biberones, alimento para bebé, cobertores.

Artículos médicos: Gasas, guantes desechables, electrodos, jeringas de 5ml y 10ml, cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10cm, guantes quirúrgicos, cepillo quirúrgico, tela adhesiva, microporo, solución Hartman, agua fisiológica de 500ml, venoclisis, bultos quirúrgicos.

Brigada de rescate Topos Tlatelolco A.C.

-Para ayudar con tu experiencia y profesión: Topos solicita expertos en estructuras que participen como voluntarios. Mas detalles en:

-La página oficial de Topos esta fuera de servicio, por lo que por sus redes sociales están compartiendo las maneras en que es posible apoyarlos. En su Twitter compartieron sus números de cuenta bancaria.



Si eres rescatista o paramédico y deseas acudir a CDMX a apoyar, autobuses ADO aportará tu boleto de viaje redondo a la ciudad de México. Solo es necesario presentar en la terminal tu credencial de Protección Civil o de la agrupación a la que estás afiliado.