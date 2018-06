Así las cosas

By Héctor Molinar Apodaca on 22/06/2018

Lic. Héctor Molinar Apodaca

Se acerca la hora para definir el rumbo del país. Habremos de decidir el día uno de julio mediante el voto, quiénes formarán parte del proceso de reestructuración en la administración pública insostenible por la corrupción. Es notorio que el sistema implementado por los que se han sostenido a base de componendas, negocios ilícitos y tráfico de influencias, agotan todos los recursos a su alcance para influir en la sociedad con mensajes que confunden y provocan miedo.

Veamos y analicemos como están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en la campaña más nociva de todas. A través de todos los medios y redes sociales, teléfonos celulares y fijos, promoviendo el voto del PRI y del PAN a través de calumnias y odio contra MORENA. Es evidente que sí existe la mafia del poder. Afortunadamente existen las redes sociales y otros portales de internet que son los que más usan los jóvenes y que ya no se dejan engañar tan fácilmente.

Ciudad Juárez en lugar de crecer ha decaído con el cabildo compuesto por “independientes” que son empresarios, quienes ocupan los principales puestos desde la presidencia hasta los de dirección y que no han podido con la responsabilidad conferida. O quizá no han querido porque les afecta en sus negocios. De ello se desprende el primer ejemplo en cuanto a los periodistas que han sido “castigados” por utilizar la libertad de expresión y los que no se atreven por temor a represalias.

Armando Cabada quien merece mi respeto como empresario y conductor de noticias, dista mucho de ser un político congruente y sus limitaciones no le permiten dialogar, ni debatir, ni mucho menos reconocer los errores cometidos en su administración. Mientras realiza su campaña para obtener la reelección, todos los días ejecutan a varias personas. Hombres y mujeres asesinados suman la lista que todos los días contabilizaba el propio Cabada en su programa de noticias.

Recuerdo cuando tuvo su último programa de noticias, lo escuché atento y confieso que sentí la misma emoción que muchos juarenses cuando dijo que ya no podía seguir así. Siempre las mismas noticias de crímenes. Ya es insostenible y quiero hacer algo por mi ciudad. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo el actual presidente municipal con licencia. Deseo concedido. La sociedad juarense depositó el voto de confianza y estamos como en el año del terror con Calderón, en la suma de ejecutados.

Muchas colonias y fraccionamientos oscuros deliberadamente por la falta de alumbrado público. Eso lo sé porque ocurre en fraccionamientos que conozco incluyendo en donde vivo. Suele suceder de vez en cuando que se apagan las luminarias y con tan solo hablar por teléfono a Alumbrado Público, llegaban y lo arreglaban en cinco minutos. Es un switch de la caja puesta en un poste de la que ellos tienen llave para abrirla. Hoy en día hacen caso omiso para encender las luminarias porque les tienen prohibido hacerlo. Según nos platican algunos empleados de la corporación.

Tenemos el Centro Histórico de la ciudad prácticamente abandonado. Sucio y desordenado. Continúa el negocio del narcomenudeo y la desaparición de mujeres jóvenes en esa zona. Podemos contemplar vendedores ambulantes en todas partes, ocupando los espacios que se construyeron para caminar y disfrutar con la familia. Lo que significa que siguen instalados porque son parte de la corrupción consentida. En el desnivel de peatones se aprecia suciedad, excremento, orines y mal olor. Lamento decirlo pero basta con corroborar lo que digo si caminan por el lugar.

Hace unos días el Alcalde con Licencia Armando Cabada, afirmó en el Canal 44, que los ejecutados en nuestra ciudad son por órdenes de un candidato a la Presidencia Municipal, para desestabilizar su gobierno. Esta afirmación es muy grave y más cuando sin pruebas, denuncia públicamente lo más perverso que puede darse en la función pública. Pero en la guerra sucia todo es posible.

Hubiera querido escribir todo lo contrario. Que estamos mejor que hace un año. Que seguimos progresando y que tenemos policía confiable. Que nuestra ciudad dejó de ser insegura y que nos pueden visitar de todas partes del mundo. Que el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal, quienes públicamente estrecharon sus manos al inicio de sus gestiones, presumieron de una amistad de hace más de treinta años y que se nota en el gran apoyo recibido y dado.

La realidad es diferente a como nos la quieren cambiar con los discursos de siempre. Ya no está Cabada en las noticias, ahora está Edgar, informando más crímenes cada día. Así las cosas.