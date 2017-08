Árbol navideño: El significado que le damos a las cosas

Carlos Felipe Carrazco Vega

Todo requiere una explicación (o un pretexto). Lo que vistes, lo que hablas ¿Reflejan algo de ti o solo es moda (o ignorancia)?, Insignias, billete de dollar de la suerte, anillos de la suerte, calzones rojos para el amor, perfume con feromonas, lentes imitación Ray Ban que te quitan lo feo… Todo ese simbolismo de que sirve si desconoces el significado.

Un día se va a poner de moda ser un imbécil, y algunos no van a saber qué hacer con tanta fama (Google)

Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes (.Pdf)

“La música clásica es mala porque le gustaba a Hitler” (Daddy Yankee)

Todo tiene su explicación, desde los colores que usas, el tipo de peinado, tu forma de caminar, tu tipo de vestimenta, como hablas e incluso los adornos que agregas a tu ropa. Estos pequeños detalles son símbolos que definen ante la sociedad (no ante ti mismo) lo que eres, o lo que “deberías “ser. Las tribus urbanas tienen un tipo de lenguaje y claro ademanes, señas, su propio diccionario para “dummies” e incluso adoptan simbología de culturas alternas, ¿A qué me refiero con simbología? A los mecanismo de comunicación entre semejantes, desde frases, palabras y moda. Por ejemplo, reggetoneros que adoptan léxico de maussan haciendo llamar: “Los extraterrestres”.

Estamos llenos de símbolos que nos dan mensajes directos y otros subliminales, como los símbolos cotidianos del semáforo, cada color representa algo pero a criterio de cada quien se elige darle seguimiento a su representación o arriesgarnos a la multa.

El simbolismo del matrimonio que te muestra “como debiera ser el matrimonio” (según la religión) o la bandera nacional, símbolo de libertad y de unidad.

Tienes una camisa con la bandera comunista… ¿Qué más sabes aparte de que debes de atacar el capitalismo?

Tienes un pentagrama invertido, te pintas los labios de negro y usas delineador para parecer “malevolico intimidante”… ¿Conoces el origen del símbolo, sabias que la estrella de 5 puntas no es anti cristiano?

Mujeres, esa bolsa imitación Michael Kors que trae su celular Alcatel y sus bonos de despensa, ¿Conocen el mensaje que le dan a los demás?

La moda, la tecnología, las tendencias sociales y tribus urbanas son un símbolo de la expresión humana y su diversidad, aunque se contradiga unos a otros o inclusos así mismos. Cada objeto que portamos le damos un significado, muy íntimo, Anillos de la suerte, bolsita roja con un cuarzo para el mal de ojo, cascabel de víbora en lele coche para evitar accidentes, ponerle una cruz de saliva al niño para no hacerle mal de ojo… todo es un símbolos, incluso yo, soy un símbolo sexual en potencia.

Es importante entender lo que nos rodea y no adoptar comportamientos, modas o léxicos de otra persona solo porque se ve “Nice” (Troll, elfa, YOLO, XoXoXo) tenemos un lenguaje escrito y hablado, de los más bellos y complejos del mundo y estamos volviendo a las bolitas amarillas de la prehistoria (me refiero a los emoticones de Hotmail).

La simbología, nos permite comunicarnos, nosotros somos un símbolo, que nos individualiza y nos atribuye por parte del criterio de los demás un espacio en la sociedad (o en mi caso un sótano). Nosotros en nuestra propia vida e inteligencia somos capaces de mandar mensajes de cualquier tipo aun sin siquiera mover la lengua o un dedo para escribir, símbolos como la mirada “shensualite” al momento de ver a la damisela sola, esa hebilla en el cinturón que brilla y te hace ver “Macho”, los pechos descubiertos de la mujer indicando comodidad con su cuerpo, seguridad en sí misma y sobretodo, mandando un mensaje de fertilidad a los hombres; incluso, si públicas en Facebook que tienes toda la temporada de la rosa de Guadalupe y el kit familiar de Laura bozo, también mandas un mensaje, que te defina ante los demás.

Por el símbolo (todo lo físico al que le das un significado) moldeas tu vida, resuelves dudas y reaccionas a estímulos, según la comprensión y la profundidad de cada significado enfocaras tu vida en acciones específicas, eres lo que piensas, lo que sabes y si no sabes mucho no le darás profundidad a tus símbolos y esa “ignorancia” la mostraras a los demás y como dije anteriormente, somos lo que proyectamos. Si buscas tolerancia, procura que tu comportamiento o tu percepción simbólica (tu vestimenta, tu hablar y tu comportamiento) no provoque descontento porque si no te verías ridícul@, algo así como “Exigir respeto de genero pero yo les digo inútiles a los hombres y golpeadores”. De lo sublime a lo ridículo hay un paso, no por tener 4 crucifijos, tres estampitas de San Judas Tadeo y una réplica de la corona de espinas tatuada en tu brazo, significa que eres igual de santo que el monaguillo, no es lo que portas sino lo que tu reflejas en lo que portas, en lo que vistes, la elegancia no se da en un buen traje sino en cómo te sientes al ponértelo y eso es lo que transmites.

No son tus anillos, “tus arreos”, tu dinero, tus diplomas lo que te define, sino tu comportamiento y el significado que le das a lo que vistes, las joyas (reales o de fantasía), de que te sirve memorizar versículos de la biblia si eres avaro y piensas que los que no son como tú, merecen el infierno, o de que te sirve memorizarte el kamasutra si morirás virgen…

Vivimos en un mundo donde todo tiene etiqueta, todo es simbólico, tiene un significado predeterminado que “debes” respetar, de lo contrario, serás relegado, discriminado y rechazado, eso se le conoce como fanatismo, idealizar un símbolo o una idea al punto de la intolerancia, que lleva a la crítica, a la ofensa y al ataque.

Si tú crees que la tierra es cuadrada y que puedes conseguir dinero metiéndote condones por la nariz, está bien, esas son tus capacidades, pero no llames intolerante o imbécil a quien no está de acuerdo contigo, porque tu percepción simbólica de “felicidad”. “estabilidad” o “reconocimiento” es diferente a los demás. Eres un símbolo, a seguir o a rechaza pero siempre serás un punto de comparación con los demás, en el aspecto bueno o malo (dualidad le llamamos).

Con mis mejores deseos de paz profunda: Un símbolo sexual al que no le han quitado la rebaba