Antropología cerebral: Homo sapiens y millennials

Egocentrismo y selfies mostrando felicidad (o quizás no), los Millennials tienen una vida subjetiva; ósea: que están “muy conectados” entre ellos pero que muestran poco interés en los demás (como personas, porque como audiencia si se interesan bastante).

Cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por una tarde con Sócrates (Steve Jobs)

Ser popular en Facebook es como ser rico en monopoly.

Quiero que mi mundo sea divertido, sin padres, sin reglas, sin nada; nadie me puede detener. (Justin Bieber, un Millennial)

En mi generación (donde te tragabas el sobrecito de shampoo), había en el salón 3 grupos criminales: Los abusones que te cobraban por no golpearte, los traficantes de dulces y los traficantes de información que conseguían exámenes, justificantes falsos e información privilegiada de otras personas. Todos en conjunto sumábamos un crimen organizado perfecto dinámico, y hoy, youtubers que hacen dudar de la evolución humana.

Yo use un “mata gatos” (así se llama), espanta suegras (ojala su función fuera reales) y disfrute el placer casi orgásmico del Nintendo, los millennials en una generación con una cultura de poder adquisitivo y proyección de fantasías de ser descubiertos por un “mannager” sin siquiera moverse de su cuarto.

Juegos como la botellita, el chismografo (la red social más comprometedora en ese momento), fueron mi formación académica y en la secundaria de ahora: chicos que multiplican 5 por 5 con calculadora grupos como las “divas”, los “otaku” (o como se escriba), y los “gamers”.

La tecnología es parte de la genética millennial que bien puede ser muy beneficiosa en un mundo tecnológico e innovador y también un método para crear flojos, prepotentes e inútiles en su mayoría. Jóvenes que no se interesan por las artes o literatura. Millennials: Smartphone, Tablet y wi fi, son las claves de un algoritmo que mueve a la sociedad joven (digitalmente porque realmente no se mueve).

Lo bueno y lo no tanto de los Millennials y los “X´s” (ósea los viejos):

Lo bueno:

MILLENNIALS.- Personas activas, que mantiene su atención en varias áreas a la vez, mantienen un canal de comunicación en tiempo real constante lo que les permite adquirir datos y conocimiento con mayor facilidad, pueden ser educados según los criterios del padre y son capaces de desarrollar cualidades y talentos por cuenta propia, personas emprendedoras que facilitan el trabajo y cualquier proceso (esto debido a la facilidad de manipular la tecnología)

GENERACION X´S.- Una amplia cultura artística, conocimiento práctico de ideologías y movimientos sociales, lo que genero a la última generación de “intelectuales, filósofos y críticos y posiblemente: genios”, personas que con la educación desarrollaron un amplio sentido del término “trabajo”, la única generación que estaba en el “principio de todo” en la juventud y “al final de todo”, ¿quién de nosotros no extrañará “latin chat”?

Lo menos peor:

MILLENNIALS.- Flojos, apáticos, incultos, ignorantes en la mayoría, carencia de cultura, , poca capacidad de rendimiento laboral (producto de la huevones y la apatía), absurdos superficiales (carencia de filosofía, ética y pensamiento analítico), todo esto producto de la facilidad que brinda la tecnología para solucionar conflictos y solventar necesidades, poca sensibilidad social, poca filantropía, egoísmo.

GENERACION “X”.- Con vida laboral tardía (actualmente la estabilidad laboral se da a los 22 antes fue en promedio a los 25), torpes con la tecnología, inestabilidad, en adultez la espiritualidad pasa a segundo plano y las necesidades intelectuales desaparecen dando a luz a las necesidades personales o de poder adquisitivo.

Otra característica peculiar de los Millennials es que son los precursores de la denigración humana: Lady´s y Lord´s, videos de maltrato animal en Facebook y violencia familiar. Los “youtubers” donde podemos definir las influencias mediáticas y sociales que tienen los jóvenes hoy día. No parece coincidencia que digan que es la “generación más estúpida de la civilización”.

Si bien, estos jóvenes son el futuro es indispensable darles las herramientas para que sobresalgan, herramientas como la ética del trabajo y la asignación de obligaciones que irónicamente parece como si fueran de cristal y no quisiéramos que ni se rasparan las rodillas. Estos jóvenes son el molde y no debemos manchar su esencia con complejos ni ideas que aún no son capaces de entender, seamos mejores padres que mejores hijos.

Carlos Carrazco “el yerno ideal” (me alquilo para fiestas)