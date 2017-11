ANTOLOGIA MACABRA: La seducción y el ego

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 30/11/2017

Somos materialistas, queremos destacar, buscamos atención. El querer ser amados, tener sexo, sentirnos importantes o únicos, estar a la altura de los demás, ser recordados. Estas necesidades son usadas por manipuladores, sectas, el marketing, mujeres, niños y hasta el perro.

¡Manipulación pura!, con un toque de dulce tentación: ¿Cómo conseguiremos lo que queremos? SEDUCIENDO.

“Aprovecha el buen fin” (México)

“Con el próximo gobierno mis pobreza terminara” (Anónimo)

“Guau guau (moviendo la cola)” (Mi perro)

-Desde los monumentos faraónicos que te motivan a viajar a Egipto, la Francia romántica, la Italia cultural, la superDeliciosayEngordadora gastronomía mexicana, son métodos de seducción, también los escotes, las miradas lascivas y un traje ´perfectamente combinado…pero, ¿Qué es la seducción? No, no es que algo sea atractivo, la definición correcta es: un mecanismo de manipulación un comportamiento para crear un resultado especifico; ósea que, aunque seas feo(a), si eres seductor no morirás virgen.

¿Cuál es el mejor método de seducción en el hombre? El sexo

¿Cuál es el mejor método de seducción en la mujer? El mejor proveedor

La seducción es ofrecer lo que “te hace libre”, aquello que te permite desprenderte de las etiquetas, que genera placer, adrenalina, endorfinas, la seducción es “la galletita de premio” que te motiva a responder por impulso (tu cerebro es tu peor enemigo). La manipulación por palabras de aliento, motivacionales tipo Pablo Coelho o esa falda tipo discurso político que tambalea tu lívido. ¿Cuál es la falda tipo discurso político? Aquella donde tiene su longitud lo suficientemente larga para cubrir el tema y lo suficientemente corta para crear interés (Gracias Winston Churchill).

¿Por qué compras ropa? ¿A quién te quieres parecer? ¿Qué necesidades vas a cubrir con eso? Estas preguntas definen tu comportamiento ante una “tentación”; o pongamos un ejemplo muy masculino: ¿Crees que si tomas “BUCHANANs” pensaran que tienes dinero? Así es, eres víctima del demonio de la manipulación y la seducción: el consumismo. Por cierto, tomar BUCHANANs no te hace fresa… (Ups).

Hace tiempo vi el anuncio de una compañía de cervezas donde un señor ya tipo santa Claus, estaba haciendo junta flor con una servilleta y estaban dos bellezas de 25 años al lado de el…ósea que si eres un consumidor XX (xxx ya es porno), tendrás mujeres, elegantes y como el comercial espera que creas: TENDRAS SEXO, porque claro, los hombres primero pensamos en sexo antes que en otra cosa.

Hablemos de las mujeres, esa Ninon de Lenclos o esa cleopatra, o la sensual Marilyn Monroe, esas mujeres que con sus formas su talento de hacernos sentir importantes, viriles, codiciados y sobretodos superiores a los otros hombres, han dejado registro de los efectos de la perfecta manipulación mediática (que todos te vean con ella), la persuasión psicológica (donde te aumenta el autoestima y te hace sentir superior) y esa seducción (haciéndote sentir como el coautor del kamasutra); donde sin duda, esas mujeres hicieron cuanto quisieron con los hombres, desde La amante del Cardenal Richilieu en Francia (Nino), el julio cesar babeando por la caderas de la egipcia (Cleopatra) hasta rumores un JFK seducido por las piernas de Marylin Monroe; de los hombres macho alfa, espalda de gladiador tenemos a Giovanni Giancomo Casanova, el conde de Richileu (así es el mismo que fue amante de Ninon de lenclos), el malvado Daniel D Annunzio y por supuesto Dante Alliguieri.

No hay tutoriales de cómo ser Un Seductor, todo es cuestión de seguridad en si mismo y si buscas un tutorial para ser conquistador entonces no eres seguro de ti mismo (a).

El arte de seducir es complejo, pues se aborda la parte física (elegancia, etiqueta, clase) la parte límbica (emociones, adrenalina, vicios, carencias, complejos), la parte social (¿Qué piensan de ti? ¿Cómo te veras? ¿Hablaran de ti?) Y la parte sexual (Placer, ambición, pecados capitales, minifalda, bachata); Esta última es donde los hombres somos más proclives a tomar decisiones estúpidas porque hacemos “somos capaces de mucho por sexo”

El consumismo te seduce con ofertas y modelos de Android mejorados y más inteligentes que tú. La política te seduce apelando a tu ego, a tu conformismo a esa sensación de obtener todo fácil sin esfuerzo (esa satisfacción es similar a la que genera el orgasmo).

La seducción es parte fundamental de cualquier negociación, cualquier venta y cualquier tipo de manipulación, ya sea mediática o personal, con fines sectarios, de lucro o sexual así que, mientras más le facilites y ofrezcas, mientras más repitas y exageres los estímulos que requieren, mientras más seas lo que ellos(as) buscan mucho más rápido tendrás efecto. ¿Cómo puedes saber que buscan? Sencillo: Observa que gustos tiene, los lugares que visita y como habla (eso te dice el tipo de personalidad) ¿Manipulador verdad? Pues sí, todos somos manipuladores. El amor es consecuencia de una persuasión gradual donde comienzas con un “te me haces interesante” y donde puedes terminar en un “si acepto”.

Cada personalidad tiene sus defectos, conviértete en quien inhibe esos defectos

El amor es una manipulación sistemática (o persuasión) que es alimentada por esa necesidad de obtener lo que nos falta (seducción) o de nosotros mismos complementar al otro (ego). ¿Por qué crees que las cortesanas y los dandis atribuyen el término de “Hacer el amor” al acto de tener sexo, simple, porque ambas cosas son codiciadas e indispensables, la mujer quiere amor, el hombre quiere sexo, mézclalos y tienes: Noviazgo, matrimonio, bendiciones y “Hasta que la muerte nos separe”.

Esperando que la seducción de los aguinaldos no les perjudiquen en enero cuando te das cuenta que siempre has sido pobre…Yo

Y recuerda: EVITA EL EXESO.