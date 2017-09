Antología macabra: 48 Leyes del poder. Leyes 6,12,18

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 28/09/2017

¿Por qué aman las joyas, los zapatos y cualquier cosa que brille? Simple, competitividad: LEY N°6.

Somos seres sociales, diferentes, nunca trates a todos por igual. LEY N°12.

“Me vale lo que digan de mi”…te quedaras solo(a) y en riesgo de ser muy, pero muy miserable. Recuerda, somos seres sociales. LEY N°18.

El conflicto de nuestra especie es que luchamos incluso contra nuestra naturaleza, y a raíz de eso tenemos que interactuar entre nosotros. La sociedad, una causa del desarrollo cultural que además, nos da dolores de cabeza. En este artículo toco tres leyes más direccionados específicamente en la vida social.

Ley 6: Busque llamar la atención a cualquier precio

Esta ley dice: Todo es juzgado por su apariencia; lo que no se ve no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa, tímida e insípida.

¿Cómo encuentras el mejor empleo? Siendo atractivo a la empresa, ¿Por qué las mujeres vanidosas compran zapatos, ropas, joyas, porque les gustan? En parte si, pero en un maquiavélico mundo paralelo lo hacen para ser más llamativas que sus amigas, porque todo radica en la oferta y la demanda. “Lo que vale la pena es más difícil de conseguir cierto”.

Mientras tengas la atención de los demás te vuelves existente y si la gente se da cuenta de tu presencia podrás influir o desarrollarte en círculos que te facilitaran cubrir ciertas necesidades. La gente nos dice que lo que importa es lo de adentro…pregunto ¿Cómo conocerte profundamente si físicamente no me atraes? Lógica: para encontrar al amor de tu vida o el trabajo ideal, debes ser atractivo y atraer la atención de los otros, siempre con la congruencia de tu persona con tus actos. No me imagino un rockero que de repente se intente vestir como Julion Álvarez y pase desapercibido.

Ley12: Para desarmar a su víctima, utiliza la franqueza y la generosidad en forma selectiva

Esta ley dice: Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia a un individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Un obsequio oportuno –especie de caballo de Troya- podrá cumplir el mismo objeto.

El chantaje…todos lo hemos sufrido, por parte de nuestra madre, nuestro gato o incluso nuestra pareja y curiosamente anhelamos recordar los premios y las buenas experiencias antes que las experiencias negativas; inclusive si amamos a esa persona podemos ignorar ciertas mentiras, ”porque el amor es más fuerte” (según las novelas).

Otro ejemplo: ¿tratas diferente, selectivamente y con mayor interés a tu pareja, O le tratas igual que a tus demás conocidos? Bueno, si todos piensan lo mismo de ti, todos te trataran igual, incluso tu pareja te tratara como amigo (a); así que lo ideales tener trato selectivo con personas selectivas para ti, has círculos y claro, subdivide como en Facebook: amigos, conocidos y con acceso restringido; así marcaras líneas entre el trato y así tu honestidad será más notorio incluso deseada.

Ley 18: No construya fortalezas para protegerse, el aislamiento es peligroso.

Esta ley dice: El mundo es un sitio peligroso y los enemigos asechan por doquier; todos necesitan protegerse. Una fortaleza se presenta como la alternativa más segura porque alejas la amenaza y es lógico pues el ser humano busca evitar el peligro y el dolor; Pero el aislamiento los expone más de lo que lo protege de los peligros que lo rodean, ya que lo aísla de información valiosa y lo destaca como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. La multitud lo protege de sus enemigos. “Lejos de tus amigos, cerca de tus enemigos” como dijo un político.

Somos seres sociales y necesitamos de los demás para poder encontrar ciertos tipos de estabilidad. Para la emocional: la amistad y el noviazgo, para el trabajo: la inteligencia emocional, para los negocios: contactos, para el sexo: personas.

Necesitamos de los demás para todo; por ello es indispensable desenvolvernos con todo tipo, si bien hay que ser selectivos, siempre mantenernos activos.

Has visto en la escuela (o quizás tú seas uno de ellos) a esos que están siempre solos, que miran por encima del hombro a los demás y que nadie los invita a las borracheras, ¿Qué pasa con ellos? Se aíslan, los rechazan, los alejan y después en su vida…vienen problemas. Si bien con sentido común suponemos que alejándonos de la gente evitaremos ser dañados (hola emos), el alejarnos de las personas nos expone más, porque metafóricamente estaríamos tras una burbuja de cristal al vacío, todos te ven, todos hablan de ti, se comparten información de ti, datos que tú no tienes porque no escuchas o vez que pueden perjudicarte, recuerda, nadie puede amarte o respetarte si no te conoce.

-Tener amigos y cómplices es lo ideal para evitar ser afectados por la sociedad. El aislamiento es malo, al menos el prolongado. –

-En resumen estas 48 leyes del poder, conociéndolas nos permiten tener control de nuestra vida y de los demás o por el otro lado nos permiten conocer los efectos de cada una y así evitar hacerlas para no perjudicar a otros. Todo depende de si eres maquiavélico o el espíritu santo en persona… te aseguro que nadie en el planeta está en la punta de uno u otro, todos somos Maquiavelo y Gandhi, igual que la ley de polaridad viendo un termómetro donde es imposible que digas exactamente donde termina el frio y comienza el calor; porque todo es según la percepción de cada uno, según sus propios estándares y criterios.

Se honesto (a) en tus acciones y espera consecuencias tanto buenas como malas (siempre vienen de a dos), te aseguro que cualquier acción voluntaria y honesta que hagas por muy fuerte que este tu consecuencia no te perjudicara ni te marcara permanentemente, la acciones honestas nunca generas efectos negativos en la mente de las personas. Un sabio dijo: “Poder no es tener la libertad de hacer cualquier cosa, poder es tener la facultad de hacer cualquier cosa y poder decidir sin dudar, el hacerla o no”.

Siendo totalmente bueno te expones, siendo maluco totalmente te expones, mantén regulados tus actos hasta donde no se te salgan de control; así nace la estabilidad y el poder.

