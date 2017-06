Amor Apache: El agua y los viejitos

By Raúl Sabido on Junio 7, 2017

Raúl Sabido

¿En que momento? Durante el período de campaña del Gobernador Corral hablamos, o nos dijo, o nos prometió que nos iba a subir los precios de las tarifas de los servicios, las placas y eso que hoy llaman renovación vehicular que no es otra cosa mas que la antigua tenencia. ¿En que momento nos lo prometió que yo no lo recuerdo? y no encuentro ninguna publicación periodística en ningún medio que haga referencia a ello. Por más que la busco, o que me lo compruebe cualquiera de los “nuevos amaneceres”…

El Gobernador ya esta abusando de su control político del estado, nos esta recetando aumento tras aumento de servicios, tarifas y productos. Está asumiendo la conducta de cualquier neoliberal de su partido en donde lo mas fácil es subir precios, impuestos. Donde el engaño es la prioridad para lograrlo. Donde nos esta quitando, a los ciudadanos, para darles a los improductivos del gobierno y sus sindicatos los recursos que tanto nos cuesta ganar todos los días.

No hemos visto por ningún lado que haya tomado medidas con sindicatos que le permitan obtener recursos de ahorros por improductividad, no se ven; pero si vemos que nos atiza con ganas para sacarnos los pocos dineros que nos quedan en los bolsillos y esa no fue su promesa de campaña.

Entonces, si lo esta haciendo, querrá decir que nos engañó.

Yo no creo que el haber condicionado el descuento de “la tercera edad” a 20 metros cúbicos sea la solución para el grave problema de viabilidad financiera de la Junta de Aguas, por no decirle quiebra; podría ser una INFIMA parte lo que pudiera significarle a la Junta, o ¿cuanto le representará a la junta de aguas el condicionar el descuento?

No señor Gobernador no le representa absolutamente nada…

Alguien está actuando nomás por joder y esperamos que no sea usted, pero en su gobierno no se mueve una hoja si usted no esta enterado, no digamos una tarifa.

Señor Gobernador: ¿Qué necesidad hay de golpear a los vulnerables cuando tiene usted un caudal de morosos prominentes en la Junta de Agua?

Le recuerdo que hace algún tiempo una de las cuentas era nada mas y nada menos que la del padre de uno de sus funcionarios de primer nivel y que representaba un muy buen recurso, ¿acaso se cobro, o se canceló?

¿Porqué quitarle a los viejitos lo que se les dio en un momento?, ¿Porqué no cobrar lo que está en mora y no cancelarle nada a nadie, ni a sus amigotes aquí en Juárez Sr. Gobernador?

¿Porqué se fue por la libre con los incrementos de los precios y por la vía del engaño?,

Vamos haciendo un ejercicio Señor Gobernador, de esos ejercicios que hacemos los pueblerinos, esos que le dimos nuestro voto no para que nos jodieran mas, si no todo lo contrario.

¿Cuánto subió la tarifa a principios de año? Aumentó con todo ese cuento de las escalas de consumo, de los sectores de consumo; donde escondieron realmente el porcentaje final.

Se le pregunta, ¿Cuál será el incremento final de la tarifa de agua en el período del 1 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017? Y por favor no salga con que los que menos tienen no sufrieron aumento porque eso es UNA MENTIRA, porque les subieron la pipa que les surte el agua, porque no tienen agua en tubería, menos medidor.

Tengo una premonición con respecto al agua en la zona norte del estado de Chihuahua, una premonición muy clara que me dice que los intereses del gobierno y de los ciudadanos con respecto al agua son diametralmente diferentes, aún en supervivencia son opuestos.

Remontémonos a la Reforma Energética, esa reforma que tanto defendió y pregonó su partido, el PAN y sus diputados de esta zona geográfica; donde se le da toda la prioridad por interés nacional a las tierras, al agua que se encuentren en territorio nacional y que la extracción de hidrocarburos, por la forma de extracción que sea; requiera de esos recursos naturales inclusive afectando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Como podemos ver el agua es vital para el interés nacional y está como valor supremo por encima de la propiedad privada, los asentamientos humanos y fauna.

El norte de Chihuahua posee mantos de gas shale y para extraerlo se requiere el sistema fracking y este requiere AGUA… ¿y el agua de donde apá?

Solo hay dos fuentes de agua en la zona de Juárez y son el Valle de Juárez y Conejo Medanos. No hay más y es para consumo humano.

Por lo tanto, ¡Hay que encarecer y controlar el consumo del Agua! Porque el interés nacional esta por encima de todo ser humano y su derecho humanitario a ella.

Usted, a mi juicio señor Gobernador, lo sabe y ha emprendido el camino hacia ese punto. La quiebra de la Junta de Aguas no es otra cosa más que el interés por desaparecer un núcleo de corrupción documentada que no han sacado a la luz pública ustedes, los del nuevo amanecer. Y eso de desaparecer, cancelar importantes cantidades de consumos de morosos no es la forma de intentar sacar adelante una empresa, no lo es.

Sr. Corral usted nos mintió a los Chihuahuenses, a esos que votamos y luchamos por su proyecto político… Seguimos creyendo, pero no será AMOR APACHE.

¿Porque golpear a los más vulnerables?