AMLO en Chihuahua y propuestas para el campo mexicano

By Benjamín Carrera Chávez on 24/11/2017

Los días 17 y 18 de noviembre, el Presidente Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador visito 4 municipios del estado de Chihuahua, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Villa Ahumada. Seguramente muchos opinaran que eso no tiene nada de trascedente o de novedoso dado el intenso ritmo de giras que lleva a cabo AMLO, sin embargo, lo destaco porque esos 4 municipios dependen en gran medida de actividades económicas ubicadas en la esfera del sector agropecuario y justo de eso se habló en tales eventos.

Como economista agrícola entiendo el papel estratégico que debe jugar el campo en cualquier país y trato hasta el cansancio de transmitir esa idea en mis clases a mis estudiantes y creo debe seguir en el tapete de las discusiones el qué hacer para lograr el desarrollo del sector pues la realidad que atraviesa es compleja, 98.2% del arroz consumido en el 2017 es importado; el 55.4 % del consumo de maíz proviene del exterior, así como el 43% del trigo. Se ha reducido de 162 millones de toneladas, en 2004, a 133.7 millones de toneladas al 2017 la producción de 52 de los principales productos agrícolas que representan el 90% de la producción agrícola del país. Y que conste que lo mismo sucede en la ganadería.

En este sentido y dado que todo indica que AMLO será el próximo presiente de México, o al menos eso dicen todas las encuestas, me alivia escucharlo decir que en su gobierno “Se rescatará al campo por su importancia social, ambiental y cultural, y se logrará la autosuficiencia alimentaria. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Además, no olvidemos que en el campo no solo se producen alimentos y existen recursos ambientales indispensables, sino que también se desarrolla una forma de vida sana, con valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana”

Suena a que no es fácil lograr todo esto pero al respecto existen ya propuestas concretas que se pueden consultar y analizar en www.proyecto18.mx, por ejemplo, refiero un par de ellas que me parecen correctas: 1. Establecer un sistema multianual de precios piso garantizados (costos de producción más utilidad) y de certidumbre en la comercialización de cosechas. 2. Impulsar la reconstrucción y empoderamiento de los sujetos productivos locales como condición esencial para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescatar al campo. Desde luego que existen mas pero por cuestión de espacio es imposible abordarlas.

Termino diciendo que me tocó en suerte asistir a los actos que encabezó AMLO en Janos y en Nuevo Casas Grandes, y al escuchar su discurso reafirmó lo que he sostenido, un gobierno encabezado por López Obrador no terminará de inmediato la inequidad pero si será un gobierno decente que combata la corrupción y eso es el inicio de un México de todos para todos. Y eso me basta.