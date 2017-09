El Agua, la manipulación mediática

By Raúl Sabido on 26/06/2017

Lic. Raúl Sabido

El problema del agua en Juárez no es como quieren que nos lo hagamos creer, no, el problema del agua nos lo están transmitiendo para que pensemos que es falta del vital liquido, que no hay agua en el subsuelo y esto está ocasionando la falta de suministro por las tuberías, nada mas alejado de la verdadera realidad, sin menospreciar que efectivamente tenemos que ser mas racionales en el gasto del agua, incluyendo ese gasto futuro que no es para la vida, ni para producir alimento.

“Crear problemas y después ofrecer soluciones”

El método también es llamado “problema-reacción-solución”:

Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. – Noam Chomsky .

Como por ejemplo hacer del suministro de agua escaso y difícil para que duela en la sociedad y que la solución que presenten, que ya tienen prevista, sea aceptada por la gente por necesaria.

Hay que dejar en claro que el problema del Agua en Ciudad Juárez no es como resultado de esta administración estatal, es la consecuencia de las administraciones pasadas que saquearon la JMAS sin darle mantenimiento a la red existente.

No le dieron crecimiento de acuerdo al crecimiento poblacional, no invirtieron en infraestructura de distribución de agua, solo dieron paliativos y dejaron las cosas como estaban, siendo esto una red de suministro pésima, deteriorada y sin mantenimiento, sin crecimiento para su distribución, eso costaba y no estaban en condiciones de invertir, estaban en condiciones de saquear los recursos que pagan los Juarenses por el agua, los que tienen el servicio, y en las zonas marginadas el negocio era, y es, el reparto en pipas de agua.

No voy a entrar en datos técnicos ni complicados que no vamos a entender, por lo tanto simplemente expondré el porque considero que a Juárez no le falta el agua en el subsuelo, que debemos enfocarnos a reclamarle a la JMAS su ineficiencia pasada, presente y no que nos vendan el cuento de que no hay agua…

Los neoliberales, sean PRI o PAN, siempre tienen en mente descuidar, demeritar, dejar caer para vender y una de las situaciones que pueden suceder es que la infraestructura actual demeritada de la JMAS sea vendida a los privados bajo las condiciones en que acostumbran vender los neoliberales, ampliamente ventajosas para el que compra.

Si fuera la escasez por abatimiento de los mantos hace mucho tiempo atrás ya hubiéramos comenzado a tener los accidentes del desplome de las paredes de los mantos y esto trae como consecuencia el desplome de los techos de ellos, principalmente cuando entra el flujo de agua nuevo por los abanicos pluviales en los mantos agotados que no tuvieron reposición de agua durante mucho tiempo.

Estas experiencias fueron vividas en la Laguna, donde la sequía durante muchos años abatió los mantos de agua, pero cuando llegaron las aguas de nueva cuenta se cargaron los mantos con fuerza y ocasionaron el desplome de las paredes y techos abriendo grandes huecos muy profundos en el piso de esa zona, gente y casas fueron “tragadas” por la tierra.

Esto definitivamente nunca ha sucedido aquí en Juárez, al menos que yo tenga conocimiento de ello por mi lectura al respecto en fechas recientes, por lo tanto Conejos Medanos y el Valle de Juárez pueden soportar sin agotamiento muchísimos años más y la población deberíamos disfrutar de un suministro de agua constante, sin alarma, sin sobresaltos.

Hemos tenido los aumentos en el precio de la tarifa, estamos sufriendo el aumento mensual, se les redujo a los de la tercera edad el monto de su consumo para su tarifa preferencial, están despidiendo gente de JMAS, están reduciendo oficinas de servicio, pero no hay nada que indique que van a mejorar la red de distribución de agua, en la actual y de nuevas coberturas, y eso es un muy mal indicativo porque sencillamente el no hacerlo implica que no tengan mas ingresos, mas que incrementando la tarifa a los ya existentes.

JMAS fue una de las cajas chicas y una de las oficinas mas saqueadas por las pasadas administraciones y desgraciadamente no vemos a nadie en proceso judicial.

En el futuro próximo las guerras no serán por tesoros, las guerras serán por el agua y no por su escasez si no por su control y comercialización, antes bebíamos agua de la llave, hoy bebemos agua embotellada y de marca.

El agua se transforma, pero no se pierde. Lo que cambia es el clima. Hoy en día podemos desalinizar para consumo humano el agua de mar, la condensación del mar nos abastece de agua dulce en un proceso natural, pero nos han vendido que el agua se acaba y nos han inducido a beber agua de marca, nos han vendido la idea de que el agua de las redes no es buena para beber y que mejor bebemos agua embotellada con marca, el derecho al agua se a mercantilizado y ese es el gran problema porque lo hemos aceptado.

Juárez ha hecho fortunas y grandes fortunas, pero nada de lo que genera Juárez ha regresado para su beneficio integral y de ciudad moderna y cada vez nos enfrentamos a los mismos problemas si resolver, si llueve nos ahogamos, si el clima nos quema nos deshidrata y mata, total que es lo mismo siempre, nada a cambiado mas que mas ricos los ricos y nuevos ricos derivados del poder.