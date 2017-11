Afrodisiaco: La inteligencia

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 16/11/2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

“No hay mayor erotismo que escuchar su mente desnudarse ante mis oídos” (Un judío anónimo…)

“También el tonto tiene a veces pensamientos inteligentes, solo que no se entera” (Danny Kaye)

“En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven” (Nicolás Maquiavelo).

En este nuevo siglo de revolución tecnológica y democratización de idiotas nos vemos rodeados de diferentes tipos de especímenes, desde el que corrige ortografía en redes sociales, el que cuestiona todo hasta el sicario cibernético que no sabe ni disparar una resortera… ¿en qué posición de la escala evolutiva pondríamos a esta gente? Ejemplos como estos son el desnudo de una mente que no se usa, que a pesar de las facilidades que nos da la tecnología, muchos no tiene la capacidad de comprender que tiene cerebro (me refiero específicamente a México para que después no me acusen de Xenofóbico), “BryanS” se les llama.

En este artículo hablo de un erotismo divino, un elixir a la psique que estimula el lívido racional: La inteligencia en el sexo opuesto. Para mí no hay mujer más benigna a mi ser que aquella que usa sus talentos, domina sus defectos y controla el mundo con inteligencia.

La historia nos comprueba que siempre lo que está en contra de lo establecido es más codiciado. Las cortesanas eran las mujeres más deseadas por los hombres casados, los bandidos eran la fantasía femenina, hoy día una imitación de hombre con la calidad tipo a las películas de 20 pesos que venden con subtítulos en japonés son el prototipo de hombre para casarse, y tal parece que los cultos, educados intelectuales o lo que hace apenas 20 años eran “buen partido” son catalogados como “lo poco común”. No sé si esto sea bueno o malo pero ya apareció una nueva especie que bien si se cuida podría salvar a la humanidad: los “sapiosexuales”; ósea, aquellos que les atrae más la personalidad, el intelecto y la cultura general del sexo opuesto.

En esta etapa de vida etérea, universal y casi subjetiva de la humanidad, podemos decir que la inteligencia esta devaluada y la mentira sobrevaluada (fantoches); por ejemplo: “Los libros son para los pobres que no tiene para ir al cine”, este tío de argumentos son mata pasiones para cualquier persona con inteligencia promedio.

Ahora, ¿Por qué a ciertas personas les atraen el intelecto o la cultura? primero aclaremos una cosa: No porque te interesen los intelectuales significa que eres uno de ellos, eso es como decir que no puedes opinar sobre el sabor de la pizza solo porque no eres italiano. No necesitas ser inteligente para identificar un inteligente pero si será muy difícil para un tonto identificar a otro igual a él o incluso identificarse a sí mismo como tonto.

Una persona Sapiosexual se siente más atraída hacia e intelecto de la persona pero, si eres fea…bueno la cuestión es que el sapiosexual evalúa comportamiento y originalidad pero lo intelectual lo toma como prioridad; por otro lado si eres muy bonita pero no hablas más allá del color de las esferas del pino de navidad y como santa llega a tu casa, quizás tu belleza no destaque tanto.

En fin, para todos hay, pero específicamente hablando de la cualidad del intelecto es mucho más seguro que una relación basada en fomentar la inteligencia del otro sea duradera y divertida pues si ambos buscan estimular al otro siempre existirán alternativas, actividades y diversos temas donde se pueda hacer conexión; recordemos que la mente y el universo no tiene límites, lo demás si tiene.

La inteligencia no es sumar y multiplicar, la inteligencia es poder sincronizar los sentidos para solucionar problemas, resolver inquietudes y encontrar una razón en cualquier suceso. En términos pragmáticos una persona inteligente es aquella que puede desenvolverse en cualquier entorno y no generar conflictos como el chisme, la crítica, hablar de la rosa de Guadalupe o atacar oros puntos de vista. Una persona inteligente en cualquier entorno se adapta, es capaz de ofrecer soluciones (aunque a veces el mismo crea los problemas), es tolerante y a veces respetuoso.

La inteligencia es vital para el progreso evolutivo tecnológico y social, es la piedra angular de todo comportamiento, es un sistema basado en análisis, lógica, innovación y mejora continua (características de la inteligencia) y en una relación se puede evitar e confort y la rutina (que es de lo pero que conoce el ser humano), abunda la creatividad y lo impredecible (recuerda la inteligencia minimiza la rutina) y si lo aplicamos también en el sexo … solo vuelve a leer este párrafo pero enfocado al sexo.

Recuerda el órgano sexual que te da pacer es el cerebro, lo que tú “amiguito” haga es producto de lo que tu cerebro integre. El cerebro es mi órgano favorito; por esto procuro estimularlo.

Con mis mejores deseos: Yo.