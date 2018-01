2018. La desesperada Esperanza

By Benjamín Carrera Chávez on 05/01/2018

Dr. Benjamín Carrera Chávez

Llego el 2018, y con ello la posibilidad de recuperar la Esperanza para nuestra nación y la de millones de mexicanos que están excluidos del diseño de la actual sociedad. Sin duda es urgente y apremiante cambiar de rumbo pues la realidad ya supera los peores escenarios surrealistas: estancamiento económico, inflación, devaluación, deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, salarios de hambre, gasolinazos, tortillazos, violencia, feminicidios, delincuencia, corrupción, impunidad, latrocinios, fraudes electorales, masacres de estudiantes, contaminación, pérdida de soberanía, dependencia alimentaria, niños en la calle, pobreza, desigualdad, discriminación, gobiernos frívolos y erráticos, etc, etc. Podría continuar con la lista pero la constante en toda esta problemática es la necesidad de cambiar el régimen, es la única salida.

Pocos podrían estar en desacuerdo conmigo con el hecho de que los últimos gobiernos han fracasado y que tienen al país al borde del despeñadero y que es necesario un cambio profundo, donde tal vez no podríamos estar de acuerdo es en que estoy firmemente convencido de solo existen dos opciones: una que busca nada más cambiar de actores y dejar las cosas como están al más puro estilo de quítate tú para ponerme yo y que por tanto no quiere cambiar de modelo económico ni de dejar de gobernar para unos pocos, y la otra opción que es la que busca de una vez por todas modificar de tajo las cosas, cambiar el modelo económico y centrarlo ya no en el dinero si no en las personas, combatir la corrupción, gobernar para todos sin distingo y buscar el bien común, es decir cambiar el régimen.

Ambas visiones se medirán en las urnas el próximo primero de julio, en poco menos de seis meses, la batalla será despiadada, sin cuartel y muy desigual, unos tienen miles de millones de pesos del erario público a su disposición y sin escrúpulo alguno van a usarlo para intentar comprar el voto, tienen el control de los medios de comunicación y de las instituciones, los otros, yo entre ellos, solo tienen la razón histórica, la ilusión de recuperar la desesperada Esperanza y el amor por México.

Desde luego que no será fácil ni un día de campo lograr transformar México y hacer juntos historia, pero lo que si es que debemos de hacer lo imposible por ganar porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nos jugamos la salud pública, nos jugamos la educación gratuita, nos jugamos la pensión de los ancianos, nos jugamos la vida de nuestras hijas, nos jugamos el destino de los campesinos, nos jugamos un México para todos y si no podemos en esta ocasión seguramente tendremos que esperar varios sexenios para tener otra oportunidad y no podemos esperar más tiempo, no tenemos derecho, llego la hora de recuperar la Esperanza.

Sonríe, vamos a ganar.