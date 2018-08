Declaratoria del XLIII Congreso Masónico Nacional

By Juárez a Diario on 02/08/2018

Zacatecas, Zac. – En el marco de la CXIX Reunión del Consejo Masónico Nacional se llevaron a efecto el XLIII Congreso Masónico Nacional y el VI Congreso Ajefista, lo que motivó que un gran número de masones de todo el país se dieran cita a este evento sin precedentes del 27 al 29 de Julio en tierras Zacatecanas.

En su oportunidad reportamos con puntualidad el destacado papel de la masonería chihuahuense en esta jornada.

Por su importancia, a continuación se reproduce íntegra la declaratoria final producto final de este encuentro:

A LAS AUTORIDADES DE MÉXICO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO PAÍS.

Convencidos de que el país vive tiempos de cambio y transformación, las Grandes Logias Regulares y Confederadas de México realizamos el XLIII Congreso Masónico Nacional durante los días 26, 27, 28 y 29 de julio del 2018 en la ciudad de Zacatecas, donde de cara a los retos que plantea el siglo XXI, buscamos alternativas y soluciones para el proyecto que la patria requiere.

Reconocemos que en los últimos años México ha tenido logros, consolidando lo construido y apostando por un mejor porvenir. No obstante es notorio que existe inconformidad social; en muchos puntos no se ha podido progresar, por lo que gran parte de la ciudadanía no está enteramente satisfecha. Temas como la inseguridad, la corrupción, la impunidad y el deterioro de la economía familiar deben ser atendidos, con la firme convicción de crear una sociedad con más oportunidades sociales, culturales, económicas y políticas.

En días pasados, los mexicanos fuimos protagonistas de una jornada electoral ejemplar, así lo ha reconocido el mundo. Los masones, respetuosos de la Ley, somos personas libres y de buenas costumbres que respaldamos a las autoridades democráticas y legalmente constituidas.Los comicios han quedado atrás. Hoy son tiempos de unidad, de trabajo, de cooperación, de solidaridad y de entrega en pos de la justicia social y el respeto al Estado de Derecho. Paz y armonía son valores que provienen del esfuerzo constante y permanente por la libertad, la igualdad y la fraternidad.

En tal sentido, con el fin de mejorar las condiciones económicas, educativas, culturales, políticas y sociales del país, los masones mexicanos damos a conocer los resultados de las mesas de diálogo y opinión del XLIII Congreso Masónico Nacional. Nos pronunciamos por:

Ante los problemas de violencia y desigualdad en el país, la Masonería mexicana asume la convicción de que la academia, la ciencia y la educación son parte de los medios para mejorar el entorno y transformar de fondo al país. La Orden refrenda su compromiso de respetar y hacer valer los derechos de género. Los diferentes sucesos en el mundo hacen necesaria la conformación de una declaratoria y acciones formales, ante las desigualdades y delitos que siguen ocurriendo en contra de las mujeres. En aras de fomentar nuestra filosofía y la tradición por los derechos de avanzada, es un deber defender la libertad e igualdad en el Estado laico y los temas sensibles como: la defensa del medio ambiente, matrimonios igualitarios, normar las decisiones sobre tu cuerpo, legalización de sustancias prohibidas y el fomento a una cultura abierta; serán, así lo consideramos, parte de lo que atenderemos para posicionar a la ciudadanía mexicana en el contexto de la discusión global. Formalizaremos nuestro legado cívico y educativo en pro de la ciudadanía. La Orden promoverá la creación de cursos sobre civismo, laicismo, derecho, historia y masonería con el fin de cumplir una función formativa en el país. Instituiremos una red de académicos, miembros de la Orden, con el fin de que elaboren proyectos para la generación del saber y del desarrollo tecnológico en aras de conformar una sociedad basada en el conocimiento científico. Con un plan de estudios, dotado con los elementos de la pedagogía del siglo XXI, con una visión socio constructivista que racionalice y de forma a los trabajos y temas generales planteados. Formaremos un equipo editorial para promover la difusión de proyectos y así otorgar, mediante la cultura escrita, una visión cívica, crítica y responsable del desarrollo de nuestro país ante el mundo. Implementaremos el establecimiento de un cuerpo bibliófilo y archivístico nacional que optimice y sistematice la preservación de los archivos de cada una de las sedes de la Orden en las entidades federativas, bajo un sistema riguroso, uniforme y apegado a las leyes recién promulgadas en torno al tema. No se trata únicamente de la preservación de documentos, es la formación de una identidad y memoria masónica institucional en el contexto nacional y mundial.

En esta reunión de Grandes Logias Confederadas, una de las principales actividades fue renovar la directiva nacional, que refrendó su apertura al diálogo y colaboración con la ciudadanía y las autoridades. Zacatecas tendrá la Presidencia de la Confederación por los próximos tres años y trabajará por el desarrollo de la sociedad mexicana siguiendo el ejemplo de grandes liberales zacatecanos del siglo XIX tales como: Francisco García Salinas, Jesús González Ortega, Miguel Auza Arrenechea, José Trinidad García de la Cadena, Jesús Aréchiga Mojarro; y del siglo XX: Leobardo Reynoso Rodríguez, Francisco E. García Estrada, Pedro Ruiz González, Fernando Pámanes Escobedo y Arturo Romo Gutiérrez.

Zacatecas, Zac., a 29 de julio de 2018

“LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD Y TRABAJO POR MEXICO”

Junta Directiva 2018 – 2021

Presidente: Ismael Gutiérrez Loera. Zacatecas.

Vice Presidente: Evir Álvarez Castillejos. Chiapas.

Secretario Ejecutivo: Fernando Martínez Acosta. Chihuahua.

Secretario de Finanzas: Isidro Pérez. Nayarit.

Gran Canciller: Francisco Fermín Ramírez Ruiz. Sinaloa.

Srio. de Acción Externa y Social: Ángel Florentino González Bonfil. Quintana Roo.

Secretario de Grupos AJEF: Francisco Javier Aguirre López. San Luis Potosí.

Presidente del Colegio de Abogados: Juan Carlos Gómez Rangel. Jalisco.