Certificación “Chihuahua Market” impulsará productos locales

By Agencias / Redacción on 12/07/2018

Chihuahua, Chih. – “Estamos orgullosos en ser el primer estado pionero en contar con una marca certificada, que da certeza de la calidad de lo hecho en la región”, expuso la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Alejandra de la Vega en su intervención durante el lanzamiento de la marca “Chihuahua Market”, encabezado por el gobernador Javier Corral.

“Esta tarde es muy importante para la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, pues es un honor estar aquí para compartir con usted y presentar oficialmente la marca “Chihuahua Market”, que surge como una iniciativa de la Dirección de Comercio y empujada por varios de ustedes del sector privado, para distinguir la calidad de los productos y servicios hechos en Chihuahua”, señaló la titular de la Secretaría de Innovación.

Manifestó que “Chihuahua Market” respalda los productos que cumplen con los estándares del marcado a nivel nacional que además muestren un compromiso social con su comunidad.

Indicó que esta marca integra los productos y servicios que representan dignamente al Estado de Chihuahua; quien compra “Chihuahua Market”, contribuye a impulsar la generación de empleos y a fortalecer nuestra economía y la cultura regional.

“Chihuahua Market es una marca con un concepto innovador que posicionará a la entidad en los mercados locales, nacionales e internacionales, ya que la estrategia está basada en la creación, desarrollo y modernización de las MiPYMEs chihuahuenses, las cuales representan el 98 por ciento del total de las unidades económicas registradas en el Estado y que reflejan el 68 por ciento del personal ocupado, y aportan cerca del 54 por ciento del PIB Estatal”, finalizó la funcionaria.

Añadió que la certificación eleva la competitividad de las empresas regionales y además, les dará acceso a nuevos canales de comercialización.

“El distintivo de Chihuahua Market refleja el compromiso por consumir lo nuestro, el prestigio de nuestras empresas y el talento de nuestra gente con un solo propósito: elaborar y dar productos y servicios de excelencia”, concluyó.

Resaltó que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico está trabajando en el desarrollo de las MiPYMEs, y exhortó a los chihuahuenses a ser parte de este proyecto que representa orgullosamente las raíces de los chihuahuenses.

Durante la presentación oficial de la marca “Chihuahua Market”, el mandatario estatal dijo que este hecho es motivo de orgullo y una noticia estupenda para la ciudadanía, ya que con esta certificación se busca que cada vez más empresas se comprometan y cumplan con los estándares de calidad establecidos por las normas oficiales mexicanas.

“Queremos contribuir así a añadir valor a nuestros productos y servicios, queremos desarrollar no solamente competencia y competitividad sino, calidad en la innovación”, aseveró el titular del Ejecutivo.

Expuso que la marca “Chihuahua Market”, busca favorecer el desarrollo y la modernización de las MiPYMEs chihuahuenses.

Como parte de la ceremonia, se realizó la entrega del título de la marca por parte del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel Margáin, al gobernador Javier Corral.

También se entregaron los primeros ocho distintivos de la marca “Chihuahua Market” a María Clorinda Olivas Espino (KUSÁ), Amparo Carolina Chapa González (Carola Bonita), Deshidratadora de Alimentos San Isidro S. A. de C. V., Makinovo S. A. de C. V., Gastronómica Smoke House México S. A. de C. V., Lácteos Menonitas de Chihuahua S. A. de C. V., Clan Coyote S. de R. L. de C. V. y a El Paraíso Bachíniva S. de R. L. M. I.

En su participación, el presidente del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC), Francisco Javier Reed y Martín del Campo, aseveró que fue un privilegio entregar los primeros distintivos para el uso de la marca.

Manifestó que la obtención del distintivo valida el cumplimiento de cinco factores: compromiso empresarial, realización de las operaciones, compromiso con la calidad, compromiso social y la seriedad comercial, mismos que contribuyen a incrementar la productividad de las empresas.

A su vez, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel Margáin González, compartió que la innovación y el emprendimiento tienen un efecto positivo transformador y positivo en el crecimiento de los países.

“Con el trabajo, unidos, dándole el valor desde la presentación, es lo que se necesita para que esta innovación llegue al mercado”, indicó.

Margáin González, recalcó que México es el quinto país con más marcas registradas vigentes en el mundo, por lo que aconsejó a los empresarios tomar en cuenta que la marca es de suma importancia para vender.