Concluye campamento de inglés organizado por IYF y Dirección de Educación

By Agencias / Redacción on 03/01/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Tras un intenso fin de semana de trabajo en donde un gran número de jóvenes juarenses han vivido de cerca la experiencia que representa el Campamento de Inglés promovido conjuntamente por integrantes de la Fraternidad Internacional de Jóvenes (IYF, por sus siglas en inglés) y la Dirección de Educación, concluirá el día de hoy esta actividad que ha tenido como sede varios planteles educativos y centros comunitarios locales.

Se trata de un evento promovido en Juárez por la IYF, organización con presencia en 99 países del mundo, que con la participación de alrededor de 200 jóvenes estudiantes de diversas partes del planeta decidieron tomar a Juárez como sede de una actividad que se ha llevado a cabo previamente en Tijuana y Monterrey.

El campamento, que tuvo una duración de cuatro días, no solo se ha enfocado a impartir clases de inglés intensivo, sino además clínicas deportivas y la enseñanza de valores a cientos de adolescentes juarenses, en jornadas de horarios intensivos de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde y que concluyen hoy miércoles.

Las clases y las clínicas contenidas en estos talleres se han estado ofreciendo de manera gratuita para todos los asistentes en cinco centros escolares, dos centros comunitarios y el Oratorio Salesiano Lupita, contando para ello con una estrecha coordinación con las autoridades educativas del Municipio.

Al respecto el director de Educación Municipal, Jesús Ortega Aguirre, destacó que cuando se trata de acciones que representan incentivos de alto nivel para los jóvenes y padres de familia de nuestra ciudad como es el caso de este campamento, la Administración Municipal tiene muy claro el hecho de que aún cuando se trata de un trabajo a desarrollarse en días inhábiles no es obstáculo para destinar esfuerzos en concretar su realización.

Por ello la Dirección de Educación se dio a la tarea de apoyar la apertura de las escuelas consideradas como sedes los días 31 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero, y supervisar su funcionamiento durante los talleres a fin de que el campamento de inglés y los talleres contemplados se pudieran llevar a cabo sin contratiempos.

Los espacios se escogieron estratégicamente por ubicación geográfica y por contar con comedores comunitarios e instalaciones deportivas, lo que ha permitido que en el mismo lugar en que se realiza el trabajo se pueda ofrecer alimento sin un costo elevado en tanto se participa en las actividades programadas.

Entre los lugares donde se realizan estos campamentos se encuentran la secundaria federal no. 14, en Lomas de Poleo, la secundaria federal no. 7, en la colonia 16 de Septiembre, secundaria estatal no. 4, en la Zona Centro, el Oratorio Salesiano Lupita, en la colonia Morelos, en la secundaria federal no. 15 en la calle Mesa Central y en el Conalep III, en el fraccionamiento Urbi.

Igualmente son sedes de este encuentro los centros comunitarios José Refugio Sánchez, Kilómetro 20, Francisco I. Madero y Granjas de Chapultepec.

La IYF es una organización creada originalmente en Corea y ha efectuado este campamento en diversas partes del mundo, con la participación de jóvenes estudiantes de nivel preparatoriano, procedentes de California, Chicago, Florida y otras partes de Estados Unidos, escogiéndose por primera vez a Ciudad Juárez en su cuarta ocasión en México.