By Don Q. Chillito on 21/07/2017

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, los grandes pensadores de la historia lo sabían y así lo manifestaron: Sócrates: “La mentira nunca llega a vieja”; San Agustín: “Errar es humano, perseverar en el error es diabólico”; Tomás Carlyle: “La mayor equivocación es pensar que nunca nos equivocamos”; Don Q. Chillito: “El DAP es negativo“

Hoy no hablaré de Juárez Iluminado. La justicia federal a traves del Juzgado Federal Sexto de Distrito puso un tate quieto al edil en respuesta al amparo colectivo promovido por Ciudadanos Vigilantes ergo José Luis Rodríguez, así que hoy y solo por hoy solo diré: EL DAP NO ALCANZA…

Hoy hay tanto que es difícil seleccionar el tema…

El preciso tuvo este miércoles como visitante al jefe del ejecutivo de la capital de la República. Miguel Ángel Mancera Espinosa llego con manos llenas con 5 automóviles para donarlos al municipio y hasta el municipio de Parral se llevó sendo regalo con más unidades.

Mancera ya no la despista, lo dijo abiertamente, buscará la presidencia en el 2018 y el presidente Cabada le dio cariño correspondiendo a las atenciones: “Mancera sería un buen candidato presidencial” dijo.

Sin embargo, el evento que estaba pensado para que Mancera luciera a nivel nacional, Carlos Corona lo hecho a perder, haciendo quedar en ridículo, por la pobre convocatoria, al Sr. Alcalde.

Solo se vió gente de las dependencias del municipio, nada de operadores de campo, ni seccionales, ni líderes, ni formadores de opinión, bueno solo Don Q. Cuchillito que anda en todos lados y por ello puedo decir: Cabada se esta quedando sin capital político, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones…

Estuvieron buenos los cebollazos y se aclara porque el Sr. Cabada viaja tanto a la CDMX. En evento público y con prensa presente le abren las puertas del PRD, por si busca la reelección del 2018 y quienes estuvimos presentes y vimos el video del proyecto no podemos negarlo, el presidente Cabada desvió recursos públicos en un evento proselitista a favor del Sr. Mancera y de si mismo. Así de claro.

Y ademas no ve como lo ponen de pechito en eventos como este. Carlos Corona en vez de ayudarlo lo perjudica. La primera lección en política siempre ha sido “en política nada es lo que parece”, lección que no aprende…

Acéptelo Sr. Cabada, traerse a priistas de siempre a su administración no fue tan buena idea como se lo hicieron ver. Dejeme le digo un secreto a voces: Corona opera para Lilia Merodio. ¿ya capicci…?

Ya decir que Corona no considero que Médico responsable del programa Médico en tu puerta, el Director de Salud; debería estar en el presidium es mucho decir. ¿Qué tenía que hacer un medico de Centro Comunitarios en el presidium?

Este sabadito se espera una fuerte movilización orquestada desde la casa de campaña de Aaron Yañez, perdón, desde la sindicatura. Apúnte esa fecha en su agenda. El día del informe, será mañana sábado Sras. y Sres.

El Profe. Luján esta a cargo de la movilización de coordinadores y presidentes. Miguel López Lozano, un connotado izquierdista de Morena, buscas un aumento salarial a cambio de llevar al informe suficiente “acarreada”

Mañana se esperan 20 camiones. Quieren 28, pero no llevan llenos ni 4…

Seguro Social # 6. Área de urgencias. Sábado 10.30 de la noche. Un derecho habiente inicia la odisea. Fue recibido con rapidez y trato amable en Triage y en la sala de URGENCIAS fue atendido con prontitud y amabilidad por la enfermera asignada.

Y como la Martina se quedo sentado, ya canalizado, en una silla hasta las 5am. Fue entonces que se da cuenta que los médicos de Urgencias y Medicina Interna sostenían tremendo pleito porque uno de los dos no estaba de acuerdo con el trabajo del otro.

En la sala había pacientes que ya tenían mas de 7 horas esperando sentaditos en sillas metálicas y que no eran pasados a Medicina Intermedia, ni dados de alta porque no había revaloración de sus expedientes, no había quien los hiciera supuestamente.

Uno de los médicos, el responsable de Urgencias ya no estaba y el otro el de Medicina Intermedia se encontraba diciéndoles a los pacientes que ninguno pasaría a Medicina Intermedia porque el de Urgencias no había hecho su trabajo y él no tenia porque hacer el trabajo de él, se los dijo a todos pacientes en la sala de Urgencias…

Independientemente de si hace o no hace el trabajo de los demás, no tienen porque ser paganos los pacientes. Era sencillo resolver el asunto. Las enfermeras pasan al paciente a Medicina Intermedia, el recibe el expediente y el que merezca quedarse se queda y el que no le da su alta y listo…

El derechohabiente habló con el doctor de Medicina Intermedia y le preguntó sobre su expediente. El doctor amablemente le contesto que el derechohabiente no tenía porque pasar a Medicina Intermedia, que había revisado el expediente y el motivo por el que entro que no era grave y el resultado de sus análisis de sangre y orina ni siquiera había infección y tenía todos los valores normales que por él lo daba de alta, pero que no lo haría porque no le correspondía hacerlo…

El derechohabiente solicitó su alta voluntaria. ¿Es correcto esto…?

Ya no hablemos de la esposa de este y de muchos acompañantes más. Que esperan afuera de URGENCIAS, porque el IMSS pide que haya un familiar. ¿Para qué? ¿Para esperar por horas y hasta días en una incomoda silla metálica y sin noticias de lo que suced. ¿Es correcto…? ¿Es humano…? Yo digo que no, pero así es…